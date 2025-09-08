HAIER UZAVÍRÁ NOVÁ PARTNERSTVÍ VE FOTBALOVÉM SVĚTĚ S KLUBY LIVERPOOL FC A PARIS SAINT-GERMAIN

Společnost Haier, světová jednička v maloobchodním objemu prodejů velkých domácích spotřebičů, dnes oznámila uzavření víceletých globálních partnerství s fotbalovými kluby Liverpool FC a Paris Saint-Germain. Tato spolupráce propojuje dva z nejsledovanějších fotbalových klubů světa se značkou známou svým uživatelsky orientovaným přístupem k inovacím.
Na veletrhu IFA v Berlíně dnes představitelé obou klubů spolu se společností Haier slavnostně uvedli novou strategii značky a zároveň oficiálně oznámili partnerství. Díky dohodám se Haier zapojí do aktivit na stadionech, v online prostředí i v obchodních sítích, připraví jedinečné zážitky pro fanoušky a bude zkoumat možnosti společných chytrých domácích zařízení, která dokážou přenést energii zápasových dnů do běžného života.
„Máme radost, že můžeme rozšířit naši sportovní marketingovou strategii díky partnerství s Liverpool FC a Paris Saint-Germain – dvěma slavnými šampionátovými kluby světového fotbalu. Jejich neúnavné úsilí o dokonalost a inovační přístup silně rezonují s podnikatelskou DNA společnosti Haier a s naší snahou vybudovat skutečně globální značku. Tato partnerství nám umožní inspirovat, spojovat a nabídnout fanouškům i zákazníkům po celém světě ještě hodnotnější a chytřejší zážitky," uvedl Haishan Liang, viceprezident představenstva a prezident společnosti Haier Group. „Velké týmy dosahují vítězství díky přesnosti, spolupráci a trvalému zdokonalování. My přistupujeme k výrobě produktů stejně: jsou zaměřené na potřeby lidí, podporované technologií a prověřené každodenní praxí."
„Haier je ambiciózní, inovativní a přední světová značka a jsme rádi, že se připojuje k rodině LFC," komentoval Ben Latty, obchodní ředitel klubu Liverpool Football Club. „Díky své pověsti výrobce kvalitních domácích spotřebičů a silné přítomnosti na trzích po celém světě má Haier globální záběr, který se dobře pojí s rozsahem mezinárodní fanouškovské základny Liverpoolu. Těší nás, že se partnerství rozbíhá, a těšíme se na spolupráci."
„S potěšením vítáme Haier v rodině Paris Saint-Germain," sdělil Richard Heaselgrave, ředitel pro příjmy klubu Paris Saint-Germain. „Haier jako globální lídr v oblasti domácích spotřebičů provází lidi v jejich každodenním životě. Partnerství nám poskytuje jedinečnou možnost ještě více přiblížit klub našim fanouškům po celém světě – na tribunách i v domácím prostředí."
Haier je ve fotbale také partnerem LaLigy – jedné z globálně nejsledovanějších fotbalových soutěží –, Ligy Portugal – jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících národních lig Evropy – a Královské marocké fotbalové federace, která stojí v čele afrického fotbalu a získává čím dál větší celosvětovou pozornost. Tato spojení potvrzují klíčovou roli Španělska, Portugalska a Maroka v mapě fotbalových aktivit společnosti Haier.
Součástí nové strategie dvojího sponzoringu ve světě sportu, která se týká také tenisu, je i prodloužení strategického partnerství společnosti Haier s ATP Tour do roku 2028. Do portfolia turnajů spojených se značkou patří Plava Laguna Croatia Open (Umag), ABN Amro Open (Rotterdam), BMW Open (Mnichov) a prestižní závěrečný turnaj Nitto ATP Finals v Turíně. Prodloužení zajistí společnosti Haier trvalou viditelnost na kurtech, špičkové pohostinské služby a možnost prezentace produktů na vybraných akcích ATP Tour, což poskytne celosvětovou platformu k představení nejnovějších inovací v oblasti chytrého bydlení. Značka se bude také objevovat na digitálních kanálech ATP, které oslovují více než miliardu uživatelů po celém světě. V tenise navíc společnost Haier pokračuje v partnerství s turnaji Roland-Garros, Rolex Paris Masters, Australian Open a Mutua Madrid Open, čímž potvrzuje, že tenis tvoří klíčovou součást její globální strategie.
V rámci této nové etapy rozšíří společnost Haier své působení jako partner ATP Gold nejen v segmentu domácích spotřebičů, ale i v oblasti domácí zábavy a televizorů, čímž posílí svou viditelnost napříč kategoriemi a prohloubí kontakt s celosvětovou základnou fanoušků.
„Prodloužení našeho partnerství se společností Haier potvrzuje význam a dopad naší dosavadní spolupráce," uvedl Rodolphe Tastet, viceprezident ATP pro partnerství. „Od roku 2023 jsme společně představovali prémiové technologie značky Haier fanouškům ATP po celém světě. Těší nás, že na tomto základě můžeme pokračovat a dál upevňovat náš společný důraz na inovace a špičkovou kvalitu."
Partnerství značky s předními mezinárodními tenisovými akcemi pramení ze sdílených hodnot, mezi něž patří elegance, preciznost a úsilí o špičkový výkon. Tyto vlastnosti jsou vlastní jak velkým šampionům, tak chytrým řešením společnosti Haier, která představují ideální propojení techniky, kvality a stylu.
Spojením sil s kluby Liverpool FC a Paris Saint-Germain, prodloužením dlouhodobého partnerství s okruhem ATP Tour a významnými mezinárodními turnaji a posílením přítomnosti v LaLize, Lize Portugal a marockém fotbalu společnost Haier nejen staví své jméno po bok šampionů, ale také dokazuje, že světová jednička mezi značkami domácích spotřebičů hraje na stejné úrovni jako nejlepší kluby a sportovci světa. Společně proměňujeme zápal z hřiště i tenisového kurtu v chytřejší a propojenější každodenní život doma. Dokonalost nemá hranice – žijte, fanděte a vítězte s jedničkami v Domově šampionů. Tato partnerství nejsou izolovanou iniciativou, ale další kapitolou dlouhodobého příběhu spojení společnosti Haier se sportem, založeného na přesvědčení, že sport je mocná platforma k inspiraci, propojování a vytváření společné hodnoty. Obohacují portfolio prestižních sponzoringů, které již zahrnuje fotbal, tenis, volejbal a další sporty, a potvrzují jedinečný přístup společnosti Haier k partnerstvím: vybírat platformy, které odrážejí hodnoty značky – špičkovou kvalitu, týmovou spolupráci a neustálý rozvoj.
Na konci osmdesátých a začátku devadesátých let byla společnost Candy – dnes součást Haier Europe – hlavním sponzorem klubu Liverpool Football Club, v období, které dodnes patří k nejvýraznějším kapitolám historie klubu. Dnešní oznámení tak symbolicky uzavírá kruh a znovu potvrzuje dlouhodobé propojení skupiny s fotbalem a jeho globální fanouškovskou komunitou.
HAIER ZNAMENÁ SPORT
Haier má se sportem široké, strategické a celosvětové propojení, které vyjadřuje její multisportovní identitu. Od volejbalových hřišť v Číně přes antukové dvorce Roland-Garros, kriketové stadiony v jižní Asii až po fotbalové arény v Evropě a Africe si značka Haier vybudovaly sponzorský model, který se přizpůsobuje místním vášním a zároveň podporuje její globální vizi. Tato filozofie se promítá do rozsáhlého portfolia značky, jehož cílem je reagovat na skutečné potřeby spotřebitelů při respektování kulturních specifik a místních zvyklostí.
Od pračky, která se postará o citlivé a tradiční látky, až po klimatizaci odolnou vůči přepětí – všechny produkty vznikají s cílem zjednodušit a zpříjemnit život lidí kdekoliv na světě.
Stejnou vizí se řídí i sponzorská strategie společnosti Haier ve sportu: síť partnerství, která zrcadlí místní vášně a zároveň naplňuje globální poslání. Od fotbalových trávníků po tenisové dvorce, od Evropy přes Asii až po Afriku investuje firma Haier do platforem, jež přirozeně zapadají do každodenního života lidí, a mění sport v univerzální jazyk, který propojuje technologie, kulturu i emoce v jediný společný příběh: Hrajte s jedničkami.
O společnosti Haier Group
Haier Group byla založena v roce 1984 a je nejvýznamnějším světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci. V souladu s heslem „Více tvorby, více možností" se společnost Haier za všech okolností zaměřuje především na uživatele a staví svou infrastrukturu na třech pilířích: chytré domácnosti, komplexním zdravotnickém průmyslu a digitální ekonomice. Zřídila 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 163 výrobních závodů a v roce 2024 dosáhla celosvětových tržeb ve výši 55,9 miliardy USD. Společnost Haier již sedm let po sobě figuruje v žebříčku nejhodnotnějších globálních značek Kantar BrandZ Top 100. Současně si již šestnáct let drží první místo mezi značkami velkých domácích spotřebičů v žebříčku žebříčku Euromonitor Global Major Appliances Brand. Skupina sestává z osmi kotovaných společností, přičemž její dceřiná firma Haier Smart Home je uvedena na žebříčku Fortune Global 500 i na seznamu nejuznávanějších společností světa Fortune World's Most Admired Companies.
O klubu Liverpool Football Club
Liverpool Football Club, založený v roce 1892, patří k nejtradičnějším a nejslavnějším fotbalovým klubům na světě. Na svém kontě má 20 ligových titulů včetně Premier League, osm FA Cupů, deset Ligových pohárů, šest trofejí Evropského poháru/Ligy mistrů, tři Poháry UEFA, čtyři evropské Superpoháry, 16 Charity Shields, dva tituly v ženské Super League a jedno vítězství v ženském Championship. Klub klade důraz také na svou společenskou odpovědnost a pyšní se činností oceněnou v rámci projektu The Red Way, který představuje jeho dlouhodobý závazek k lepší budoucnosti lidí, planety a komunit. To zahrnuje úsilí o zvýšení udržitelnosti v rámci celého klubu, podporu rovnosti, diverzity a inkluze ve všech oblastech a vytváření zásdních životních příležitostí pro děti a mladé lidi v Merseyside i za jeho hranicemi prostřednictvím oficiální charitativní organizace LFC Foundation.
O klubu Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain (PSG), založený v roce 1970 a poprvé vítěz Ligy mistrů UEFA v roce 2025, je nejúspěšnějším sportovním klubem Francie a jedním z lídrů evropského sportu. Od převzetí společností Qatar Sports Investments v roce 2011 se PSG rozvinul v multisportovní instituci vynikající v mužském i ženském fotbalu, házené, judu a esportech. V roce 2022 do klubu investovala americká společnost Arctos Partners, aby podpořila jeho dlouhodobou růstovou strategii. PSG má více než 500 milionů fanoušků po celém světě a na sociálních sítích jej sleduje více než 230 milionů uživatelů. Klub se stal kulturní ikonou na pomezí sportu, módy a zábavy, přičemž spolupráce s globálními značkami, jako je například Jordan, upevnila jeho status mezinárodně uznávané lifestyle značky. V roce 2024 klub otevřel Campus Paris Saint-Germain, moderní areál nastavující nové standardy v přípravě a výkonnosti sportovců. Jako Klub nové generace spojuje PSG špičkový sport, kulturní přesah a společenský přínos a pomáhá tak utvářet budoucnost sportu i společnosti.
O ATP
Posláním ATP je sloužit tenisu. Jako správní orgán ATP Tour a ATP Challenger Tour přinášíme zábavu miliardě fanoušků po celém světě, představujeme nejlepší hráče světa na prestižních turnajích a inspirujeme novou generaci tenistů. Od United Cupu v Austrálii přes Evropu, Ameriku až po Asii soupeří hvězdy tohoto sportu o tituly a body do žebříčku PIF ATP Rankings na turnajích ATP Masters 1000, 500 a 250 i na grandslamech. Všechny cesty vedou na Nitto ATP Finals – prestižní zakončení sezony v Turíně, které se hraje pouze za účasti nejlepších osmi singlistů a deblových dvojic roku. Právě zde se rozhoduje o držiteli titulu končící sezony ATP World No. 1 presented by PIF – nejvyšším ocenění v tenisu. Více informací naleznete na stránkách www.ATPTour.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765269/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_Paris.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765270/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765271/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765272/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765273/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain_1.jpg
