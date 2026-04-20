Hala 22 je zpět na svém původním místě v Holešovické tržnici

Dočasné přestěhování umožnilo provést nezbytné udržovací práce, které zahrnovaly rekonstrukci elektroinstalace, nové nátěry a další technické úpravy. Nešlo o celkovou rekonstrukci, ale o modernizaci, která zajistí bezpečnější a komfortnější provoz pro prodejce i zákazníky.
„V Hale 22 dlouhodobě dbáme na to, aby zákazníci i prodejci měli co nejlepší podmínky. Výrazně jsme zlepšili hygienické standardy prodeje a investovali do modernizace zázemí, které odpovídá nárokům na práci s čerstvými potravinami. Zároveň jsme posílili bezpečnostní opatření v celé hale, aby se u nás návštěvníci cítili příjemně a v bezpečí,” říká Martina Kleinová z obchodního oddělení Holešovické tržnice.
Hala 22 je už desítky let symbolem poctivých farmářských trhů. Její atmosféra přitahuje nejen obyvatele Holešovic a širší Prahy, ale také profesionální kuchaře z předních restaurací. O kvalitě a jedinečnosti trhu svědčí i zájem zahraničních médií – nedávno jej navštívil štáb španělské televize specializované na světová tržiště.
Návštěvníci se mohou těšit na široký sortiment: od čerstvé zeleniny a ovoce přímo od pěstitelů přes mléčné výrobky, pečivo, koření a bylinky až po maso, ryby či květiny. Hala 22 je dlouhodobě domovem malých farmářů, kteří zde prodávají své vlastní produkty od pondělí do soboty. V jarní sezóně nabídku doplní sazenice, méně známé bylinky i sezónní speciality.
Mezi stálice trhu patří například BIO hovězí maso od Davida Morávka, uzeniny vlastní výroby Karel Kvarda, bohatý výběr bylinek od Ilony Riegelové či zázvorové shoty od Gingles.
O víkendech se Hala 22 tradičně proměňuje v místo tematických akcí a rozšířené nabídky, kde nechybí houby z městské houbové farmy Mushroomplanet, BIO drůbež, vejce z volného chovu ani další sezónní produkty. Farmáři jsou připraveni poradit s pěstováním i s přípravou jídel z čerstvých surovin.
Kdy dorazit?
Po–Pá: 7:30–17:00 sobota: 7:30–14:00 / neděle: zavřeno
Zdroj: Výstaviště Praha
