Handelsblatt: EU nesmí vůči Trumpovi udělat chybu

Americký prezident Donald Trump zahájil další fázi své kampaně MAGA a pohrozil dalšími cly vůči EU a důležitým obchodním partnerům. Jeho cílem je zejména umožnit svým velkým technologickým příznivcům, jako jsou Meta, Alphabet, Amazon a Apple, aby byli konečně ušetřeni zatěžujících předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže. A EU bohužel tápe.

Právo amerických technologických společností vyjadřovat se k uplatňování zákona o digitálních trzích (DMA) se najednou zdá být myslitelné. Pokud by se tak stalo, jeden z nejostřejších mečů Evropské komise by byl výrazně otupen.

Německá technologická scéna, píše Handelsblatt, je pobouřena, protože toto a další nařízení jsou poslední šancí, jak „omezit moc digitálních monopolů a otevřít německé a evropské ekonomice nové oblasti podnikání od umělé inteligence po robotiku“. Zastánci tohoto postupu mají pravdu.

Platí, že na obou stranách Atlantiku panuje vědecká shoda, aby byla omezena moc největších velkých technologických společností a posílena konkurence.

Z tohoto důvodu DMA ukládá velkým technologickým společnostem jako takzvaným „strážcům brány“ například povinnost umožnit na svých zařízeních konkurenční obchody s aplikacemi, neupřednostňovat vlastní služby a umožnit firemním zákazníkům přístup ke stejným datům a funkcím, které platformy používají pro sebe.

Porušení tohoto pravidla by mohlo vést k vysokým pokutám. Velké technologické společnosti a Trump z toho mají zjevně respekt. A právě proto nesmí EU v tuto chvíli ustoupit.

Cílem volné hospodářské soutěže je otevřít příležitosti pro všechny, zejména pro evropskou digitální ekonomiku, jejíž inovace a růst produktivity naléhavě potřebujeme. Z toho nakonec těží všichni.

V celním sporu s USA se EU téměř nepodařilo dosáhnout úspěchů. Vysoká americká cla na ocel, hliník a automobily mají zasáhnout důležitá průmyslová odvětví v EU a zároveň vytvořit vyjednávací tlak na oslabení DMA.

Na rozdíl od menších zemí, jako je Vietnam, které již přistoupily na nevýhodnou obchodní dohodu s USA, má EU vyjednávací sílu a měla by ji využít – místo aby se nechala bagatelizovat a rozdělovat.

Jak by to mohlo vypadat? Zaprvé by EU měla využít svůj v současnosti pozastavený „jedovatý seznam“ cel na politicky strategické výrobky z USA k vytvoření protitlaku.

A pokud Trump celní spor dále vyostří, musí být EU připravena přijmout tvrdší opatření, od vývozních daní na strategicky důležité výrobky, jako jsou litografické stroje na výrobu čipů, až po použití nástroje proti nátlaku, který umožňuje například vyloučení z veřejných zakázek nebo zásah do práv duševního vlastnictví.

Podlehnout, v klamné naději na ochranu tradičního průmyslu, by ohrozilo budoucí obory, jako je umělá inteligence a robotika. To by byl ten nejhorší možný postup.