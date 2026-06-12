Hard Rock International vykopává léto plné fotbalu s kampaní „All Teams. One Place."

Společnost Hard Rock International dnes představila svou kampaň „All Teams. One Place." na oslavu největšího světového fotbalového turnaje, který nás čeká letos v létě. Akce vznikla díky partnerství se sportovním rekordmanem a ambasadorem značky Hard Rock, Leem Messim. Kampaň proběhne ve všech podnicích Hard Rock po celém světě a spojí fanoušky prostřednictvím globální soutěže, v níž lze vyhrát unikátní setkání s Messim a více než 300 dalších cen, včetně pobytů v hotelech Hard Rock a bodů do věrnostního programu Unity*. Dalšími lákadly budou exkluzivní zážitkové pobyty v apartmá Messi Legendary Suite v Hard Rock Hotel New York a Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood či nový Messi Legendary Burger, vytvořený ve spolupráci se samotnou legendou, nové limitky v menu určené ke sdílení s přáteli, oblečení s motivy účastnických zemí mistrovství světa a nové přírůstky do Messiho kolekce merche – to vše v rámci jediné hvězdné události.
„Letošní léto spojí fanoušky z celého světa ve vášni pro fotbal a hrdosti na svou zemi," řekl Leo Messi. „Vždycky jsem věřil, že fotbal je tu pro všechny, a vše, co moji přátelé z Hard Rocku vytvořili – hotelové apartmá, menu kaváren, dresy inspirované jednotlivými zeměmi – pomáhá fanouškům reprezentovat svůj tým a společně fandit."
„Máme tu vrcholnou oslavu sportu a celosvětové komunity, do které Hard Rock vnáší atmosféru plnou energie a vstřícnosti pro fanoušky z celého světa," dodává předseda Hard Rock International a generální ředitel Seminole Gaming Jim Allen. „Ať už se zabydlíte v apartmá Messi Legendary Suite v Hard Rock Hotel New York nebo v Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, vychutnáte si Messi Legendary Burger v jedné z našich kaváren a vybraných hotelů po celém světě, nebo si zasoutěžíte o šanci setkat se s Leem tváří v tvář, Hard Rock nabízí útočiště pro každého fanouška, každý tým a každý okamžik tohoto historického léta."
Kampaň dále oživí nová reklama, ve které si zahrál sám Messi a která v kulisách Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood zachycuje nadšení a globálního ducha akce „All Teams. One Place."
Podrobnější programové informace o kampani společnosti Hard Rock „All Teams. One Place." najdete na hardrock.com/allteamsoneplace.
*Podmínky účasti najdete v oficiálních pravidlech soutěže. Soutěž probíhá od 15. června do 31. července 2026. Hlavní cena zahrnuje setkání s Leem Messim, zpáteční letenky pro dvě osoby a dvoudenní pobyt v hotelu Guitar Hotel v Hollywoodu na Floridě.
KONTAKT: GOLIN, Jonathan Goldman, 347-838-0752, JGoldman@Golin.com