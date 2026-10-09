HARDWARIO za leden až srpen 2026: rekordní zisk 15,9 milionu Kč

„Loni jsme ukázali, že umíme růst, letos ukazujeme, že umíme vydělávat,“ říká šéf firmy Pavel Hübner. Celoroční výhled tržeb ve výši 110 milionů korun platí. Dodávka 500 systémů pro kanadská obilná sila se přesouvá na příští rok; partner GrainLink místo ní objednal vývoj nové generace za 198 tis. USD. HARDWARIO již od prvního pololetí 2026 nemá žádné úvěry ani půjčky.
Americkou dceřinou firmu, která se stěhuje z Houstonu do Silicon Valley, povede Amir Fuhrmann.
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Zdroj: HARDWARIO a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59548.