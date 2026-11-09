Harley-Davidson si vybral Horizon Global jako partnera pro růst

„Harley-Davidson přináší do světa motocyklů radost a sebevědomí. Integrovaný přístup společnosti Horizon k médiím nám dává příležitost lépe sloužit našim stálým zákazníkům a přivítat nové motocyklisty. Týmy se skvěle doplňují. Jsou stejně zapálení pro média, jako my pro motocykly," uvedl Marcus Fischer, šéf značky společnosti Harley-Davidson.
Horizon Global bude řídit mediální strategii, investice, plánování a měření v Severní Americe, regionech EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika), APAC (Asie a Tichomoří) a LATAM (Střední a Jižní Amerika). Toto jmenování odráží přitažlivost přístupu společnosti Horizon Global, který nabízí marketérům širší výběr díky modelu kombinujícímu globální rozsah a kapacity s činorodostí a podnikatelským duchem, jenž se nebojí zpochybňovat konvence. Pro Harley-Davidson to znamená větší viditelnost a koordinaci globálních mediálních aktivit při zachování znalostí trhu a flexibility potřebných k oslovování zákazníků způsobem relevantním pro danou lokalitu.
„Jen málo značek dokázalo úspěšně proměnit zákaznickou základnu v celoživotní lifestylové hnutí tak, jak se to podařilo Harley-Davidson," uvedl Bob Lord, generální ředitel Horizon Global. „Marcus a jeho tým chápou, co dnes globální marketéři potřebují, a sdílejí naše přesvědčení, že smysluplný růst vychází z překonávání konvencí. Během celého tohoto procesu jsme si k týmu Harley-Davidson vybudovali obrovský respekt a těšíme se, až se pustíme do práce a pomůžeme mu realizovat jeho ambice a dosáhnout měřitelného obchodního růstu."
O Harley-Davidson
Od roku 1903 definuje Harley-Davidson motocyklovou kulturu tím, že nabízí motocyklový životní styl prostřednictvím jedinečných a přizpůsobitelných motocyklů, dílů a příslušenství, zážitků, jezdeckého vybavení a oblečení. Co vyrábíme: nejlepší motocykly na světě. Tečka. Komu sloužíme: motocyklistům po celém světě. Proč to děláme: abychom chránili a rozvíjeli motocyklovou kulturu. Co zastáváme: život, svobodu a hledání štěstí. Harley-Davidson, Inc. je mateřskou společností Harley-Davidson Motor Company a drží kontrolní podíl ve společnostech Harley-Davidson Financial Services a LiveWire Group, Inc. Harley-Davidson Financial Services poskytuje financování, pojištění a další programy, které pomáhají motocyklistům vyrazit na silnici. Společnost LiveWire se věnuje vývoji technologií budoucnosti a investicím do kapacit potřebných k tomu, aby mohla stát v čele transformace motoristického sportu. Více informací najdete na harley-davidson.com.
O Horizon Global
Horizon Global je průkopnický společný podnik společností Horizon Media Holdings a Havas, založený jako první globální síť agentur vytvořená speciálně pro moderní marketéry v éře umělé inteligence. Síť se sídlem v New Yorku a působící ve více než 100 zemích disponuje celkovým globálním obratem ve výši 20 miliard dolarů, díky čemuž může obsluhovat globální klienty se zaměřením na trh v USA. Díky BluConverged – plynulé platformě založené na umělé inteligenci, která spojuje Blu od společnosti Horizon a Converged.AI od společnosti Havas – poskytuje Horizon Global marketérům chytřejší poznatky, rychlejší výsledky a bezkonkurenční transparentnost platformy v globálním měřítku.
Kontakt pro tisk:
Harley-Davidson, Jen Hoyer, vztahy s médii, jennifer.hoyer@harley-davidson.com;
Horizon Global, Regina Getchell, ředitelka pro PR a komunikaci, rgetchell@horizonmedia.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59982.