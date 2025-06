Harmony 4=8 Compact Roll boduje u spotřebitelů na Slovensku i v Česku

Na Slovensku o vítězích rozhodovalo hlasování 2000 respondentů v průzkumu agentury NIQ Slovensko. V České republice hlasovalo 4 000 spotřebitelů, přičemž výsledky byly slavnostně vyhlášeny na galavečeru 12. června 2025 v Praze.

„Harmony 4=8 Compact Roll přináší dvojnásobnou hodnotu – balení se 4 roličkami obsahuje stejné množství papíru jako 8 běžných rolí. Díky kompaktnímu formátu se snáze přenáší, méně často vyměňuje a je šetrnější k životnímu prostředí,“ vysvětluje Katarína Tokárová, marketingová manažerka SHP GROUP.

O programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka

Jde o dlouholetý marketingový program, který sleduje, oceňuje a podporuje nové a inovativní produkty rychloobrátkového zboží. Na Slovensku funguje 14 let, v České republice již 25 let. Do výběru se zapojují velké i lokální značky a vítězové jsou určeni na základě reprezentativních spotřebitelských průzkumů.

Značka Harmony, která patří do portfolia SHP GROUP, dlouhodobě přináší inovace zlepšující uživatelský komfort. SHP GROUP je součástí česko-slovenského holdingu ECO – INVESTMENT a.s., působícího v oblastech celulózy, papíru, energetiky, potravinářství a realit.