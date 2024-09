Harry Potter a Tajemná komnata in Concert již v prodeji!

FILMPHONIC UVÁDÍ NÁVRAT SÉRIE KONCERTŮ O HARRYM POTTEROVI, KTERÁ POKRAČUJE FILMEM HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA (TM) IN CONCERT

Série filmových koncertů Harry Potter in Concert se vrací do Prahy s druhým dílem - Harry Potter a Tajemná komnata in Concert. Již 8. března 2025 budou moci diváci prožít kouzlo filmu v doprovodu Symfonického orchestra hlavního města Prahy FOK, hrajícího nezapomenutelnou hudbu Johna Williamse pod taktovkou Ernsta van Tiela. Film bude promítán ve vysokém rozlišení na velkém, více než 16metrovém plátně s českým dabingem a českými titulky. „Moc se těšíme, že po úspěšném prvním ročníku můžeme přinést pokračování Harryho příběhu opět do Prahy. Diváky čeká opět unikátní večer, během kterého zažijí spojení 90členného symfonického orchestru s magickým příběhem Harryho a jeho přátel, který bude promítán na velkém filmovém plátně. Takovou atmosféru nezažijete ani doma, ani v kině, proto je tento koncert tak jedinečný. Kromě toho připravujeme pro malé i velké opět kreativní doprovodný program, který brzy představíme,“ říká producent koncertu v České republice Tibor Engler ze společnosti FILMPHONIC. Díky českému dabingu budou vstupenky ideálním dárkem nejen pro dospělé fanoušky a fanynky, kteří s filmem vyrůstali, ale i pro nejmladší generaci, která si tak může celý zážitek užít v netradičním provedení v doprovodu symfonického orchestru.

Martin Rudovský, dramaturg Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, uvedl: „Je symbolické, že právě v 90. sezóně se vracíme k našim kořenům. Ale řekněme inverzně, neboť ve 30. letech 20. století se spousta hudebníků ocitla „na ulici“, neboť jich nebylo kvůli vzniku zvukového filmu již třeba živě u filmového plátna. Právě z nich vzniká v roce 1934 základ našeho orchestru FOK. Teď se po 90 letech k této činnosti – s jemnou nostalgií – vracíme. A samozřejmě i s radostí, neboť Williamsova hudba k filmu Harry Potter a Tajemná komnata je skvostná, šťavnatá a virtuózní partitura.“

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment a CineConcerts společně vytvořili sérii filmových koncertů Harry Potter in Concert, která je jediným oficiálním turné oslavujícím kouzlo filmů o Harrym Potterovi. Od světové premiéry filmu Harry Potter a Kámen mudrců in Concert v roce 2016 si tento magický zážitek z kouzelnického světa vychutnalo už více než 3 miliony fanoušků, přičemž do roku 2025 je naplánováno více než 2 973 představení ve více než 48 zemích světa.

Ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata auta létají, stromy se brání a na začátku druhého ročníku v Bradavicích přijde Harryho Pottera varovat záhadný domácí skřítek. Čeká ho dobrodružství, ale i nebezpečí. Krvavý nápis na zdi oznamuje: Tajemná komnata byla otevřena. Na záchranu Bradavic budou potřeba všechny Harryho, Ronovy a Hermioniny magické schopnosti, odvahy nevyjímaje.

Úžasná hudba z pera Johna Williamse, která získala nominaci na cenu Grammy, se okamžitě stala klasikou a vyčarovala nádherné a vzletné motivy, které provázejí Harryho Pottera na jeho kouzelné cestě.

Justin Freer, prezident společnosti CineConcerts a producent/dirigent série filmových koncertů o Harrym Potterovi, uvedl: „Filmová série Harry Potter je jedním z ojedinělých kulturních fenoménů, který stále přináší radost milionům fanoušků na celém světě. Velmi nás těší, že můžeme poprvé v historii poskytnout divákům jedinečnou možnost poslechnout si oceňovanou hudbu, hranou naživo symfonickým orchestrem, a zároveň příležitost zhlédnout milovaný film promítaný na velkém plátně. Bude to rozhodně nezapomenutelný zážitek.”

Brady Beaubien ze CineConcerts, producent série filmových koncertů o Harrym Potterovi, dodal: „Harry Potter je na celém světě synonymem vzrušení, a proto věříme, že díky představení této neuvěřitelné hudby spolu s celým filmem si diváci užijí návrat do tohoto magického světa.”

Vstupenky na koncert Harry Potter a Tajemná komnata in Concert se začnou prodávat 1. září ve 12:00 v sítích Ticketmaster.cz a Ticketportal.cz.

Více informací o jediné oficiální sérii filmových koncertů o Harrym Potterovi najdete na stránce www.harrypotterinconcert.com.

Kontakt:

kristina@beecontent.sk

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.