Harry Potter™: The Exhibition míří do Prahy! Vstupenky již v prodeji!

Praha 4. května 2026 (PROTEXT) - Okouzlující výstava přivážející jedinečný svět Harryho Pottera a filmů o něm se otevře na PVA EXPO Praha Letňany již 6. srpna 2026.

Společnosti Warner Bros. Discovery Global Experiences, Imagine a Eventim Live s potěšením oznamují, že světové turné Harry Potter™: The Exhibition míří do své další destinace – Prahy, kde se slavnostně otevře prvním návštěvníkům již 6. srpna. Připravte se na dosud nejrozsáhlejší putovní výstavu, jaká kdy byla uvedena, aby oslavila jedinečný svět Harryho Pottera a filmů o něm. Do současné doby okouzlila více jak 4 miliony fanoušků po celém světě.

Vstupenky jdou do prodeje dne 4. května 2026 od 9:00 na www.harrypotterexhibition.cz a www.goout.net.

Výstava vyzdvihuje ikonické momenty, postavy, prostředí i kouzelné bytosti tak, jak je znáte z filmových sérií o Harrym Potterovi a Fantastických zvířatech™, stejně jako zázraky kouzelnického světa Harryho Pottera. Tvůrci výstavy neopominuli ani broadwayskou inscenaci Harry Potter a Prokleté dítě, která získala prestižní americkou cenu Tony®. Návštěvníci mohou prozkoumat pečlivě vytvořená prostředí, která vzdávají hold mnoha nezapomenutelným okamžikům z filmů, jež si fanoušci oblíbili během posledních 25 let, a zblízka si prohlédnout vše od autentických rekvizit až po originální kostýmy a nahlédnout tak nejen do zákulisí vzniku těchto filmů. Návštěvníci prochází inovativními, úchvatnými a doslova magickými galerijními prostory, které využívají špičkový imerzivní design a interaktivní technologie.

Tato výstava oslavuje jedinečný svět Harryho Pottera a filmů o něm způsobem, jaký žádná jiná putovní výstava dosud nenabídla,“ uvedl Tom Zaller, prezident a generální ředitel společnosti Imagine. „Díky vhodnému rodinnému prostředí a důrazu na vyprávění příběhů a dobrodružství je Praha ideálním místem, kde mohou fanoušci všech věkových kategorií i jejich rodiny zažít zákulisí kouzelnického světa. Už se nemůžeme dočkat, až jej letos v srpnu představíme návštěvníkům z blízka i z daleka.“

To nejlepší v jednotlivých galerií:

Na začátku výstavy návštěvníci objeví první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců, která je uložená v trezoru inspirovaném bankou Gringottových. V promítacím sále je čekají momenty „od první stránky knihy až k promítacímu plátnu“, doplněné inspirativními videi a literárními citáty, jenž dávají ožít světoznámému příběhu. Navíc je čeká Pobertův plánek, Vrba mlátička i mozkomorové.

Galerie Bradavického hradu nabízí imerzivní multimediální zážitek s ikonickými prvky, jako je Vrba mlátička, mozkomorové a Pobertův plánek, na němž se díky interaktivní technologii návštěvníkům zobrazují jejich jména a vybízejí je tak k dalšímu objevování výstavy.

Galerie Velké síně je prostorem, kde mohou návštěvníci oslavit jednotlivá období roku od léta až k podzimu a zimě přímo v ikonické architektuře Bradavic.

Galerie kolejí Bradavic tvoří srdce celého výstavního zážitku a umožňuje návštěvníkům dokonale prozkoumat jednotlivé koleje. I když návštěvníci mohou tíhnout k jedné koleji, tato galerie jim umožní objevit všechny bradavické koleje. A ve slavnostním velkém sále s ikonickým Moudrým kloboukem obklopeném restaurovanými erby kolejí zasazenými do precizně vytvořených vitrážových oken mohou pořídit ty nejkrásnější fotografie.

Učebny v Bradavicích jsou plné ikonických rekvizit, magických tvorů a kostýmů. Návštěvníci se zapojí do kouzelnických lekcí a her prostřednictvím digitálních dotykových obrazovek a odhalí zákulisní informace ze slavných scén z výuky. Vyzkoušejí si přípravu lektvarů v učebně lektvarů, zjistí, jak předpovídat budoucnost na hodině věštění, přesadí mandragoru ve skleníku plném bylinek a pomocí digitální hůlky porazí bubáka v hodině obrany proti černé magii.

Hagridova chýše a Zapovězený les nabízejí interaktivní zážitek s vyvoláním Patrona. Návštěvníci zde objeví ikonické tvory, jako jsou kentauři a akromantule, ukryté v lese, a prozkoumají i přesnou repliku Hagridovy chýše.

Exkluzivní kolekce suvenýrů z Harry Potter: The Exhibition bude k dispozici v obchodě přímo na místě. Zde si návštěvníci mohou prostřednictvím tematických kolekcí připomenout svou vášeň pro svět Harryho Pottera. Fanoušci si mohou vybrat z široké nabídky produktů, jako je oblečení, šperky nebo jedlé dobroty, včetně oblíbených čokoládových žabek a lahvového máslového ležáku, stejně jako další zboží, které není dostupné na žádné jiné Harry Potter výstavě.

Od chvíle, kdy jedenáctiletý Harry Potter potkal Rubeuse Hagrida, klíčníka a šafáře v Bradavické škole čar a kouzel, zanechala jeho dobrodružství nesmazatelnou stopu v populární kultuře. Dnes, o více než 25 let později, fenomén Harry Potter zůstává jednou z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších zábavních značek v historii.

Zdroj: JVS HOLDING GROUP

 

www.jvsholding.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

