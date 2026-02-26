Hartmann-Rico investuje do fotovoltaiky i odolnosti vůči výpadkům sítě

Autor:
  9:19
Praha 26. února 2026 (PROTEXT) - HARTMANN – RICO, tuzemský výrobce a distributor zdravotnických prostředků, vstupuje do roku 2026 hned s několika novými projekty v oblasti energetiky. Na střechy svých závodů ve Veverské Bítýšce a ve Chvalkovicích umísťuje fotovoltaická řešení pro výrobu elektrické energie. Díky nové UPS stanici pak chrání své výrobní procesy před nestabilitou dodávek z veřejné sítě. Investice se celkově vyšplhají na bezmála 12 milionů korun.

„Naše výrobní procesy jsou extrémně závislé na dodávkách elektrické energie. Při nestabilitě sítě nebo výpadcích dodávek hrozí v určitých případech i úplné znehodnocení některých produktů, a tím také ztráta v desítkách tisíc eur. To je případ například sterilizace, kdy přerušení tohoto procesu mnohdy znamená ztrátu sterilizovaného zboží,“ přiblížil předseda představenstva HARTMANN – RICO Pavel Fuchs

Právě na ochranu materiálu při sterilizaci směřuje projekt UPS stanice ve Veverské Bítýšce, který sestává z bateriového úložiště s dieselovým agregátem o celkovém výkonu 400 kW. Stanice je přímo napojena na sterilizaci a pomáhá tak proces udržet v běhu v případě výkyvů v síti i celkových výpadků dodávek elektrické energie.

„Bateriové úložiště pokryje mikrovýpadky i krátkodobá přerušení dodávek. V případě delších výpadků startuje do minuty dieselový motor, který zvládne zásobovat proces sterilizace po neomezeně dlouhou dobu. Díky tomu je možné bezpečně dokončit cyklus, který trvá až 7,5 hodiny,“ popsal Petr Pšenčík, Process Automation Manager v HARTMANN – RICO. Projekt za přibližně 7,5 milionu korun je v provozu již od podzimu a svoji přidanou hodnotu od té doby prokázal již při čtyřech výpadcích dodávek. 

Fotovoltaické panely na střechy závodů

Na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů poté cílí dva projekty fotovoltaických elektráren za více než čtyři miliony korun. Na budovu závodu ve Veverské Bítýšce již bylo instalováno dohromady 180 panelů o celkovém výkonu 99 kWp. Po dokončení projektu firma očekává, že elektrárna ročně vyrobí bezmála 100 MWh elektrické energie, která se spotřebuje přímo v závodě.

Druhý, zhruba poloviční projekt, je v letošním roce plánován v závodě ve Chvalkovicích na Náchodsku. Na střechy tam bude instalována přibližně stovka fotovoltaických panelů o plánovaném výkonu 50,4 kWp. Elektrárna ze slunce ročně vyrobí přibližně 50 MWh elektrické energie, která bude rovněž spotřebována přímo na místě.

„Oba fotovoltaické projekty nejen snižují naši závislost na dodávkách elektrické energie ze sítě, ale mají rovněž pozitivní dopady na naši uhlíkovou stopu. Po dokončení obou elektráren očekáváme, že se naše produkce emisí CO2 sníží o 75 tun za rok,“ doplnil předseda představenstva Pavel Fuchs. 

 

Zdroj: HARTMANN - RICO

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nymburk spustí opravy mostků v Tyršově ulici, část bude několik měsíců uzavřená

ilustrační snímek

V Nymburce začnou v březnu opravy dvou mostků přes Malé a Velké Valy v Tyršově ulici v centru města. Část ulice kvůli tomu bude od 9. března do konce listopadu...

26. února 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Z Hustopečí n.B. od havárie odstranili 150 tun benzenu, vyšetřování pokračuje

ilustrační snímek

Zhruba 150 tun benzenu již odstranili dborníci z kontaminované lokality v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak naložený...

26. února 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Podmínky ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou i přes oblevu výborné

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou přes oblevu výborné. Do hor mohou stále, i když s opatrností, vyrazit také běžkaři....

26. února 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

EdgeLabs rozšiřuje evropskou a globální distribuci prostřednictvím partnerství s Hub88

26. února 2026  11:27

Češi letos vyrazí na paralympiádu v rekordním počtu. V medaili doufá mladá lyžařka i hokejisté

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají...

26. února 2026  11:24

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tesco je druhým největším dárcem potravin. Potravinové banky zveřejnily zprávu

26. února 2026  11:15

Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...

26. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

26. února 2026  11:04

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.