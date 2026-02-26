Hartmann-Rico investuje do fotovoltaiky i odolnosti vůči výpadkům sítě

„Naše výrobní procesy jsou extrémně závislé na dodávkách elektrické energie. Při nestabilitě sítě nebo výpadcích dodávek hrozí v určitých případech i úplné znehodnocení některých produktů, a tím také ztráta v desítkách tisíc eur. To je případ například sterilizace, kdy přerušení tohoto procesu mnohdy znamená ztrátu sterilizovaného zboží,“ přiblížil předseda představenstva HARTMANN – RICO Pavel Fuchs.
Právě na ochranu materiálu při sterilizaci směřuje projekt UPS stanice ve Veverské Bítýšce, který sestává z bateriového úložiště s dieselovým agregátem o celkovém výkonu 400 kW. Stanice je přímo napojena na sterilizaci a pomáhá tak proces udržet v běhu v případě výkyvů v síti i celkových výpadků dodávek elektrické energie.
„Bateriové úložiště pokryje mikrovýpadky i krátkodobá přerušení dodávek. V případě delších výpadků startuje do minuty dieselový motor, který zvládne zásobovat proces sterilizace po neomezeně dlouhou dobu. Díky tomu je možné bezpečně dokončit cyklus, který trvá až 7,5 hodiny,“ popsal Petr Pšenčík, Process Automation Manager v HARTMANN – RICO. Projekt za přibližně 7,5 milionu korun je v provozu již od podzimu a svoji přidanou hodnotu od té doby prokázal již při čtyřech výpadcích dodávek.
Fotovoltaické panely na střechy závodů
Na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů poté cílí dva projekty fotovoltaických elektráren za více než čtyři miliony korun. Na budovu závodu ve Veverské Bítýšce již bylo instalováno dohromady 180 panelů o celkovém výkonu 99 kWp. Po dokončení projektu firma očekává, že elektrárna ročně vyrobí bezmála 100 MWh elektrické energie, která se spotřebuje přímo v závodě.
Druhý, zhruba poloviční projekt, je v letošním roce plánován v závodě ve Chvalkovicích na Náchodsku. Na střechy tam bude instalována přibližně stovka fotovoltaických panelů o plánovaném výkonu 50,4 kWp. Elektrárna ze slunce ročně vyrobí přibližně 50 MWh elektrické energie, která bude rovněž spotřebována přímo na místě.
„Oba fotovoltaické projekty nejen snižují naši závislost na dodávkách elektrické energie ze sítě, ale mají rovněž pozitivní dopady na naši uhlíkovou stopu. Po dokončení obou elektráren očekáváme, že se naše produkce emisí CO2 sníží o 75 tun za rok,“ doplnil předseda představenstva Pavel Fuchs.
Zdroj: HARTMANN - RICO
