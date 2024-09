Hasíme, co nás ve Středočeském kraji pálí

„Cílem našich debat s voliči bylo poznat, co je v jejich obci pro ně důležité, co je pálí a co my jako Sociální demokracie s tím můžeme dělat, jak to změnit, a právě to jejich téma otevřít na krajské úrovni,“ vysvětlil myšlenku debat kandidát na hejtmana za SOCDEM Miloslav Čihák.

Debaty byly obyvateli měst a obcí přijaty kladně, řada z nich dorazila, aby probrala s kandidáty volební program a jeho priority. Jiní chtěli otevřít právě to své téma, které je pálí a je pro ně klíčové. Všechny podněty, návrhy, co změnit a čím by se kraj měl zabývat, kandidáti vždy přivítali. Zájem lidí o dění v kraji a o to, aby ta konkrétní obec byla slyšet na kraji, je motivací pro Sociální demokracii v boji za změnu a dobrý život v kraji.

Ať je obec na kraji slyšet

Jedním z míst konání setkání byla i Loučeň. Obyvatelé městysu a přilehlého okolí se zapojili do debaty s kandidáty do zastupitelstva Středočeského kraje. Loučeň je domovem starostky Marty Peterkové, která stojí v jejím čele a pro dnešek byla i lídrem debaty v domácím prostředí. I zde probíhal živý dialog a obě strany ho uvítaly.

V úvodu debaty se řešila aktuální situace, kdy Česko čelí přívalovým dešťům a povodním. Viceprezident Komory dobrovolných hasičů a kandidát do zastupitelstva kraje za SOCDEM Ján Chlebo, který se účastnil debaty v hasičárně, vysvětlil stávající stav a nutnost podpory sboru dobrovolných hasičů i jejich nepostradatelnost při živelních událostech. Důležité bylo také vysvětlení, jak funguje financování sborů dobrovolných hasičů a s jakými překážkami se potýkají.

Následně přišla na řadu další témata, která trápí obce a současně jsou mezi prioritami volebního programu Sociální demokracie. „Jako starostka ze své pozice vím, co bychom potřebovali zlepšit a co vidím jako příležitost změnit na kraji a současně to má přímý dopad na Loučeň. Za mě je to oprava místních komunikací a vytvoření krajského revitalizačního programu, který malým obcím pomůže financovat tyto opravy z krajských peněz. Nesmím zapomenout ani na zdraví a správný vývoj našich dětí, a proto podporuji obědy zdarma pro děti na základních školách, což je jedna z hlavních priorit volebního programu SOCDEM,“ řekla Marta Peterková k tématům, co mají být na kraji slyšet.

Sociální demokracie prostřednictvím debat chtěla dát šanci obyvatelům obcí a měst říct nahlas, co je pálí. Obce a města musí být na kraji slyšet. Kdo nemohl dorazit na akci a přímo se zapojit do debaty, tak si ji mohl poslechnout vždy ve stejný čas na Facebooku Dobrá zpráva pro kraj.

