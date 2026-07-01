Havarijní pojištění poprvé předběhlo povinné ručení. To ale znovu nabírá tempo

Ještě před několika lety se rozdíl mezi oběma segmenty zdál být stabilní. Povinné ručení bylo jednoznačně největším produktem autopojištění, havarijní pojištění však postupně získávalo náskok díky výrazně rychlejšímu růstu. Mezi lety 2020 a 2026 vzrostlo předepsané pojistné u havarijního pojištění o 80,9 %, což představuje průměrné roční tempo růstu přes 10 %. Povinné ručení za stejné období přidalo 51,1 %, tedy přibližně 7 % ročně. Právě tento dlouhodobě vyšší růst způsobil, že havarijní pojištění letos poprvé povinné ručení předstihlo.
Povinné ručení zrychluje, havarijní pojištění naopak brzdí
Zatímco několik posledních let patřilo havarijnímu pojištění, letošní data ukazují opačný vývoj. V prvním čtvrtletí roku 2026 vzrostlo předepsané pojistné u povinného ručení meziročně o 8,86 %, zatímco havarijní pojištění přidalo 6,46 %. Ještě v roce 2024 přitom rostlo havarijní pojištění více než dvojnásobným tempem. Meziročně tehdy přidalo 13,5 %, zatímco povinné ručení rostlo jen o 5,7 %.
„Havarijní pojištění několik let rostlo rychleji než povinné ručení, a právě díky tomu se letos poprvé dostalo v objemu předepsaného pojistného před něj. Zajímavější ale je, že se tento trend začíná obracet. Zatímco tempo růstu havarijního pojištění zpomaluje, povinné ručení naopak zrychluje. Pokud bude vývoj pokračovat stejným směrem, může si povinné ručení svůj náskok během dalších čtvrtletí znovu vzít zpět,“ říká Martina Mádlová, autorka vzdělávacích textů pro blog povinneruceni.biz.
Za růstem povinného ručení nestojí pouze zdražování. Počet uzavřených smluv meziročně vzrostl o 5,38 % na 9,36 milionu. Průměrné roční pojistné se zvýšilo z 4364 Kč na 4508 Kč, tedy o 3,3 %. Přibližně dvě třetiny růstu předepsaného pojistného tak připadnou na vyšší počet smluv, zbývající třetina na růst průměrného pojistného.
Také havarijní pojištění pokračuje v růstu počtu klientů. Aktivních smluv přibylo o 4,06 % na 2,9 milionu. Průměrné roční pojistné dosáhlo 14.763 Kč, což je přibližně 3,3krát více než u povinného ručení.
Pojišťovnám rostou škody rychleji než pojistné
Vedle růstu předepsaného pojistného pokračuje také růst nákladů na pojistná plnění. U povinného ručení činily v prvním čtvrtletí letošního roku 5,313 miliardy korun, meziročně o 17 % více. Tempo růstu škod tak bylo téměř dvojnásobné oproti růstu samotného pojistného. Současně vzrostl počet pojistných událostí na 95.581 a škodní frekvence dosáhla 4,08 %.
Také havarijní pojištění zaznamenalo vyšší škody. Náklady na pojistná plnění dosáhly 5,599 miliardy korun, což představuje meziroční růst 8,6 %. Přestože oba segmenty zůstávají ziskové, rychlejší růst škod postupně zvyšuje tlak na jejich ekonomiku a může se promítat i do dalšího vývoje cen pojištění.
„Z dostupných dat je patrné, že trh vstupuje do nové fáze. Už nepůjde jen o to, jak rychle poroste objem předepsaného pojistného, ale také o to, jak se pojišťovny vyrovnají s rostoucími náklady na pojistná plnění. Právě jejich vývoj může v dalších letech výrazně ovlivnit ceny i podobu jednotlivých pojistných produktů,“ doplňuje Mádlová.
Přehled vývoje v 1. čtvrtletí 2026
|Ukazatel
|Povinné ručení
|Havarijní pojištění
|Předepsané pojistné
|10,552 mld. Kč
|10,715 mld. Kč
|Meziroční růst
|+8,86 %
|+6,46 %
|Růst od roku 2020
|+51,1 %
|+80,9 %
|Počet smluv
|9,36 mil.
|2,90 mil.
|Průměrné roční pojistné
|4 508 Kč
|14 763 Kč
|Náklady na pojistná plnění
|5,313 mld. Kč
|5,599 mld. Kč
Zdroj: cap.cz
Aktuální trend naznačuje změnu
Historicky první prvenství havarijního pojištění v objemu předepsaného pojistného je výsledkem několikaletého rychlejšího růstu tohoto segmentu. Aktuální data ale ukazují, že se poměr sil začíná měnit. Havarijní pojištění zpomaluje, zatímco povinné ručení zrychluje. Pokud bude tento trend pokračovat i v dalších čtvrtletích, není vyloučené, že si povinné ručení pozici největšího segmentu autopojištění opět vezme zpět.
O projektu Povinneruceni.biz
Povinneruceni.biz je specializovaný informační portál zaměřený na povinné ručení, havarijní pojištění a další pojištění motorových vozidel. Přináší aktuální informace o vývoji pojistného trhu, změnách legislativy i praktické rady pro motoristy. Součástí projektu je také online srovnání nabídek pojišťoven, které pomáhá řidičům vybrat pojištění podle ceny i rozsahu krytí.
Zdroj: Bezvafinance