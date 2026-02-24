Havlenova ulice v Brně je uzavřena, platí objízdná trasa

Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK: „Jedná se o rekonstrukci kanalizace průměru 300 a 400mm. V současné době je již zrekonstruována kanalizace v úseku od Renneské třídy po ulici Galašova a probíhá rekonstrukce v úseku ulice Havlenova od Galašové po ulici Vojtova. Tam je to zrekonstruováno asi ze dvou třetin. Následně bude probíhat rekonstrukce vodovodu.“
Stavební práce v místě zahájily brněnské teplárny. Součástí oprav bude také obnova vozovky, chodníků a veřejného osvětlení.
Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK: „Pro řidiče to znamená, že je objízdná trasa, která vede ulicí Grmelova směrem na Renneskou třídu.“
Dopravní omezení na Havlenově ulici v Brně by mělo skončit začátkem září letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava