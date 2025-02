HC Olomouc oslavil 200 let značky MORA mimořádným utkáním

Hokejisté nastoupili v unikátních retro dresech

Na ledě HC Olomouc se odehrálo skutečně nezapomenutelné utkání! Olomoučtí Kohouti nastoupili do zápasu proti HC Sparta Praha v unikátních retro dresech odkazujících na sezonu 1964/65 k jejich 70. výročí. Dresy hokejistů HC Olomouc také záměrně nesly jen jediné logo – 200 let MORA. Tím dali této české značce s bohatou historií a skutečně dlouholetou tradicí jasně najevo svou úctu a zároveň jí popřáli k jubilejním 200. narozeninám, které letos oslavuje. V nadcházejících dnech se chystá také dražba těchto speciálních dresů podepsaných hokejisty HC Olomouc. Výtěžek by měl následně putovat na některou z charitativních organizací, s nimiž tento hokejový klub dlouhodobě spolupracuje.

Fanoušci hokeje si užili i bohatý doprovodný program

Celý zápas si samozřejmě užili nejen hokejisté, z nichž šťastnější byli po výsledku 3:2 ti z klubu HC Sparta Praha, ale samozřejmě i hokejoví fanoušci, kteří přišli zafandit svému oblíbenému teamu přímo na stadion. Připravený byl pro ně bohatý doprovodný program s řadou soutěží, mezi nimiž nechyběla závěrečná hlavní výhra v podobě hodnotného voucheru – ten předala jednomu ze šťastných výherců přímo na ledě paní Anna Vrbovcová, brand manažerka značky MORA.

Na stadionu byl také speciální stánek značky MORA s hosteskami, které rozdaly všem přítomným více než 200 balonků s logem 200 let MORA a zároveň fanouškům nabízely možnost vyfotit se v nachystaném fotokoutku. O skvělou atmosféru se dobře postaral i maskot klubu HC Olomouc, který byl rovněž oblečený do unikátního retro dresu.

Sladké poděkování pro hokejisty až do kabiny

Ještě před zahájením hokejového zápasu si pro hokejisty HC Olomouc značka MORA dokonce připravila jedno sladké překvapení. Do kabiny jim nechala zaslat poděkování v podobě dortu s logem 200 let MORA. Už nyní je jasné, že náklonnost, která panuje mezi značkou MORA a hokejovým klubem HC Olomouc, bude i nadále pokračovat. MORA sponzoruje HC Olomouc již od počátků historie klubu a spojení těchto dvou ikon je neuvěřitelné.

Součástí sponzorství je také spolupráce na MORA Festu a MORA Expressu – tehdy se hokejoví fanoušci spolu s hráči A-týmu HC Olomouc vydávají vlakem na venkovní utkání. „V následující hokejové sezoně 2025/2026 se fanoušci hokeje a značky MORA určitě dočkají další spolupráce. Už teď můžu prozradit, že se opět chystá například tematické hokejové utkání, jako se v Olomouci konalo nyní,“ dodává na závěr Regina Netolická, marketingová ředitelka globální skupiny značek MORA, Gorenje, ASKO a Hisense pro Českou a Slovenskou republiku.

Odkaz na fotografie z unikátního hokejového utkání naleznete zde.

Zdroj: Gorenje spol. s.r.o.