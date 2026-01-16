Heartstream zahajuje činnost jako nezávislá společnost v oblasti urgentní zdravotní péče

Bothell (Washington) 16. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Stoletá tradice záchrany životů pokračuje: bývalá divize Philips Emergency Care se stává první platformovou společností Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH), platforma založená společností Bridgefield Capital za účelem sdružování a rozvoje předních společností v segmentu zdravotnických prostředků pro urgentní medicínu, dnes oznámila uvedení firmy Heartstream, nové nezávislé společnosti zaměřené na vývoj technologií pro záchranu života v oblasti akutní zdravotní péče.

Společnost Heartstream vznikla dokončením akvizice divize Philips Emergency Care skupinou ECH od společnosti Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Tato transakce zároveň představuje oficiální zahájení činnosti ECH a vymezuje její dlouhodobou strategii zaměřenou výhradně na investice do oblasti urgentní zdravotní péče.

„Posláním společnosti Heartstream je smysluplně zvyšovat míru přežití při zástavě srdce, zlepšovat klinické výsledky v prostředí urgentní péče, snižovat náklady zdravotních systémů a ulevovat zdravotnickým profesionálům od zátěže. Máme dlouhou historii poskytování špičkových řešení v oblasti automatizovaných externích defibrilátorů (AED), profesionálních defibrilátorů a vzdáleného monitorování pacientů a přinášíme život zachraňující inovace tam a tehdy, kde a kdy jsou nejvíce potřeba," uvedl generální ředitel firmy Heartstream Ryan Landon. „Usilujeme o to, aby spolupráce s námi byla pro záchranáře a partnery po celém světě co nejjednodušší, plynulá a bez komplikací."

S více než stoletou tradicí v oblasti monitorování srdeční činnosti a více než čtyřicetiletými zkušenostmi s defibrilačními řešeními tvoří dnešní portfolio společnosti Heartstream inovace vycházející z odkazu firem, jako jsou Hewlett–Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen a původní společnost Heartstream, založená v roce 1992. V průběhu své historie firma přinesla inovace, které zásadně formovaly celý obor, mimo jiné první algoritmus pro 12svodový elektrokardiogram (EKG), první bifázický defibrilační výboj, dnes již průmyslový standard, a také první defibrilátor schválený k volnému prodeji americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (U.S. Food and Drug Administration). Tím se výrazně rozšířila dostupnost AED v místech, kde k náhlé zástavě srdce dochází nejčastěji.

Společnost Heartstream dnes na tento odkaz navazuje jako nezávislá firma v rámci skupiny ECH a pokračuje ve výrobě a uvádění na trh osvědčených řešení pro urgentní zdravotní péči, včetně defibrilátorů HeartStart AED, monitorovacích systémů pacientů Tempus a Intrepid a integrovaných softwarových řešení. Společnost bude působit na základě víceleté licenční smlouvy umožňující používání značky Philips.

Náhlá srdeční zástava zůstává jednou z nejnaléhavějších výzev v oblasti veřejného zdraví na celém světě. Podle Americké kardiologické asociace se téměř 72 procent případů odehrává mimo nemocnici a podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je míra přežití nižší než 10 procent, přesto má přístup k defibrilátoru méně než jedno procento domácností.

S obnovený důrazem na provozní řízení a cílenými investicemi bude společnost Heartstream upřednostňovat iniciativy zaměřené na rozšíření dostupnosti AED na veřejných místech i v domácnostech. Zároveň plánuje posílit úroveň urgentní péče díky širšímu globálnímu působení, odolnějšímu dodavatelskému řetězci, modernizovaným digitálním a propojeným řešením péče, posíleným partnerstvím se strategickými distributory, inovacím orientovaný na potřeby zákazníků a rozšířené podpoře, službám a klinickému vzdělávání.

„Začlenění do skupiny Emergency Care Holdings staví společnost Heartstream do pozice lídra budoucnosti urgentní péče. ECH přináší potřebné zaměření i kapitál k posílení našich operací a k dalšímu naplňování našeho zásadního poslání," doplnil Ryan Landon. „V jádru všeho, co děláme, stojí hluboký respekt k lidem, kteří se na naše řešení spoléhají – k pacientům, lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, EMT i běžným občanům připraveným pomoci ve chvílích, kdy jde o život. To, co děláme, nás skutečně naplňuje."

O společnosti Heartstream

Společnost Heartstream je globálním lídrem v oblasti urgentní zdravotní péče s více než stoletou tradicí inovací. Od prvních pokroků v kardiologické diagnostice až po vytvoření prvního moderního automatizovaného externího defibrilátoru (AED) Heartstream dlouhodobě stojí v čele vývoje život zachraňujících technologií, které jsou navrženy tak, aby byly dostupné, spolehlivé a snadno použitelné jak pro zdravotnické profesionály, tak pro širokou veřejnost.

Společnost Heartstream, dříve součást divize Emergency Care společnosti Philips, v současné době působí jako samostatná společnost podporovaná skupinou Emergency Care Holdings. Na základě dlouhodobé licenční smlouvy Heartstream vyrábí a prodává produkty pro urgentní péči pod značkou Philips.

Společnost Heartstream se řídí filozofií designu zaměřeného na člověka a dodává produkty a komerční řešení, která pokrývají celé spektrum naléhavých lékařských potřeb. S obnoveným jednoznačným zaměřením na pacienty, lékaře a záchranáře se společnost Heartstream zavázala k rozvoji dostupné a cenově přijatelné urgentní péče, a to tam a tehdy, kde je to nejvíce potřeba.

Více informací naleznete na stránkách www.heartstream.com.

O společnosti Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH) je platforma vyvinutá společností Bridgefield Capital za účelem akvizice a rozšiřování předních společností v odvětví produktů pro urgentní lékařskou péči.

ECH se zaměřuje na zdokonalování operací, urychlování inovací a rozšiřování přístupu ke spolehlivým, život zachraňujícím technologiím používaným záchranáři, zdravotnickými systémy a komunitami po celém světě.

Více informací naleznete na stránkách www.emergencycareholdings.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2861307/Heartstream_Wordmark_Final_Logo.jpg 

KONTAKT:

KONTAKT PRO MÉDIA:

Lindsay McFarland, (443) 605-4706, Lindsay.mcfarland@gkv.com

 

