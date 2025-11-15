Hedvábná stezka Sin-chua: Čínský Blanc de Chine: deset let kulturního dědictví a globálního dosahu

Peking 15. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Ve španělském městě Talavera de la Reina, proslulé svou staletou tradicí výroby keramiky, byla v úterý zahájena výstava „Blanc de Chine: porcelán z Te-chua". Výstava spojuje dvě renomovaná keramická centra z Východu a Západu a nabízí návštěvníkům možnost zblízka si prohlédnout ikonické čínské řemeslo výroby bílého porcelánu.

Te-chua, ležící v centrální provincii Fu-ťien, je jedním z kolébek čínské keramické kultury. Wu Zhipu, vedoucí delegace do Španělska a starosta okresu Te-chua, řekl, že podstata porcelánu z Te-chua spočívá v kontinuitě.

„Řemeslné umění se předává z mistra na učedníka po celé generace," řekl agentuře Sin-chua. „Právě tato dlouhá řada oddané práce formovala místo Te-chua na globální mapě porcelánu."

Tento duch dědictví vytvořil silnou zásobu talentovaných tvůrců. Dnes má Te-chua více než 6000 profesionálních keramických umělců.

Mezi nimi je i mistr umělec Lian Deli, jehož reprezentativní dílo Mýtus se vyznačuje ultratenkým porcelánem o tloušťce pouhých 0,2 milimetru – což je nové měřítko v řemesle tenkého porcelánu v Te-chua. Pokroky v technologii, jak řekl, otevřely nové možnosti pro tradiční řemeslnou výrobu.

„Díky digitálním nástrojům a přesnému řízení vypalování můžeme dosáhnout tenčích, lehčích a průhlednějších tvarů," poznamenal. „Umělá inteligence a 3D modelování nejsou hrozbou, ale cennými pomocníky. Konečné precizní vypracování stále závisí na desítkách let ruční práce a zkušeností."

Porcelán z Te-chua, založený na kulturním dědictví i inovacích, se dnes vyváží do více než 190 zemí a regionů. V okrese sídlí přes 4500 keramických podniků a odvětví dosáhlo od ledna do října letošního roku obratu 60,2 miliardy jüanů.

V rámci pokračujícího rozšiřování své globální přítomnosti zaregistroval Te-chua ve Španělsku ochrannou známku „Blanc de Chine" a hodlá využít španělský trh jako most do Evropy, Afriky a Latinské Ameriky. Během výstavy se Te-chua a Talavera de la Reina dohodly na navázání partnerských vztahů mezi městy s cílem prohloubit spolupráci v oblasti kultury, obchodu a keramického řemesla.

Wu uvedl, že Te-chua plánuje zřídit zahraniční propagační centra pro Blanc de Chine a pozvat španělské partnery na návštěvu Číny. „Chceme, aby více lidí po celém světě poznalo kouzlo porcelánu z Te-chua," řekl.

Do budoucna Te-chua doufá, že se mu podaří hlouběji propojit keramické dědictví s kulturním cestovním ruchem, nabízet návštěvníkům úchvatné zážitky a zvát návštěvníky z celého světa, aby se přímo seznámili s dědictvím „čínské bělosti".

Původní odkaz: https://en.imsilkroad.com/p/348311.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2823221/photo.jpg

KONTAKT: Shanshan Gu, 1054852417@qq.com

 

