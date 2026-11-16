HEIST odstartoval: KB s Agraelem rozehrává soutěž o šest PlayStation 5 Pro

Agraelus a Andullie se v akčně laděném videu pokoušejí získat PlayStation 5 Pro. Jejich plán ale nevyjde a přichází pointa celé kampaně: k vytoužené konzoli vede i podstatně jednodušší cesta – zapojit se do soutěže KB a Mastercard. Stačí se zaregistrovat na soutěžním webu Gamer+ (www.gamerplus.cz), kde zájemci najdou také informace o průběhu soutěže a jednotlivých losováních. HEIST běží od 25. října a potrvá do 30. listopadu.
"Gaming je pro spoustu lidí běžnou součástí volného času a kolem oblíbených tvůrců vznikají silné komunity. Proto ho nechceme používat jen jako kulisu kampaní, ale přicházet s nápady, které do tohoto prostředí opravdu patří. S Agraelem spolupracujeme dlouhodobě a HEIST je další projekt, ve kterém má herní karta i konkrétní roli - držitelům otevírá cestu k hlavním výhrám. Gaming je pro nás důležitý i proto, že nám umožňuje mluvit o penězích s herní komunitou jejím jazykem," říká Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky.
Akční linka pokračuje ve videích, na sociálních sítích i během živých vysílání, samotná účast v soutěži je ale jednoduchá. Každý registrovaný účastník se může dostat do losování o jeden ze 13 ovladačů DualSense Wireless Controller z limitované edice. Klienti KB, kteří mají nebo si během kampaně pořídí platební kartu Mastercard s herním designem Agraelus nebo Poro 2.0, získají navíc unikátní kód. Po jeho zadání na Gamer+ (www.gamerplus.cz) hrají také o hlavní ceny – šest konzolí PlayStation 5 Pro s voucherem do PS Store v hodnotě 2500 Kč a dalších 24 voucherů ve stejné hodnotě. Celková hodnota cen dosahuje 350.000 Kč.
Agraelus, Andullie, Vidrail a Bender vezmou HEIST do streamů
Designy Agraelus a Poro 2.0 tak v HEIST nezůstávají jen vizuálním motivem platební karty. Jejich držitelé získají prostřednictvím aplikace KB+ soutěžní kód, který jim po zadání na Gamer+ otevře cestu k nejhodnotnějším cenám. První kódy banka rozeslala 12. listopadu, druhá várka pak bude 26. listopadu.
Herní příběh nežije jen v hlavním videu. Vedle Agraela a Andullie se v kampani objevují také youtubeři Vidrail a Bender. Agraelus patří mezi nejvýraznější osobnosti české streamerské scény, Vidrail je známý mimo jiné gamingovými videi a "let’s playi", Bender zase hranými scénkami inspirovanými situacemi ze světa her. Čtveřice se objevuje ve videích a na sociálních sítích. Agraelus bude v online vysíláních, která budou zároveň dějištěm jednotlivých losování.
O hlavní ceny se bude losovat během šesti živých přenosů na Agraelově Twitch kanálu – 19., 20., 21., 23., 28. a 30. listopadu. Vedlejší ceny budou přicházet na řadu průběžně v rámci dalších online vysílání a ze záznamů.
Do hry se mohou zapojit i neklienti
K základní účasti v HEIST není potřeba účet u Komerční banky. Stačí registrace na Gamer+ (www.gamerplus.cz). Kdo ale zatím klientem KB není a chce si pořídit kartu s herním designem Agraelus nebo Poro 2.0 a dostat se také do losování o hlavní ceny, může si účet založit na pár kliknutí v aplikaci KB+.
Noví klienti navíc mohou do 30. listopadu při splnění podmínek získat bonus až 4000 Kč – až 3000 Kč za aktivní používání účtu a dalších 1000 Kč za převedení účtu z jiné banky do KB.
HEIST v kostce
- Termín: 25. 10.-30. 11. 2026
- Kdo se může zapojit: fyzické osoby od 15 let
- Registrace: Gamer+ (www.gamerplus.cz)
- Výhry: ceny v celkové hodnotě 350.000 Kč
- Hlavní výhry: 6× PlayStation 5 Pro a celkem 30 voucherů do PlayStation Store v hodnotě 2500 Kč
- Vedlejší výhry: 13× limitovaný ovladač DualSense Wireless Controller
- Tvůrci zapojení do kampaně: Agraelus, Andullie, Vidrail a Bender
- Hlavní losování: živě na Twitch kanálu Agraela
- Podrobné podmínky a pravidla: www.gamerplus.cz a www.kb.cz/gaming
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60079.