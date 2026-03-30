Hejtman Moravskoslezského kraje: Účast na Expo 2025 přinesla konkrétní výsledky

Ostrava 30. března 2026 (PROTEXT) - Světová výstava v japonské Ósace ukázala Moravskoslezský kraj a Ostravu jako sebevědomé hráče v oblasti inovací, technologií a udržitelného průmyslu. Zástupci kraje v čele s hejtmanem Josefem Bělicou uspořádali v červenci 2025 v Českém pavilonu investiční seminář, kterého se zúčastnilo přibližně 30 japonských firem a investorů. Samotná akce slavila úspěch a díky následným jednáním a navázaným kontaktům má podle Josefa Bělici potenciál nabídnout kraji nové byznysové příležitosti, a již nyní přináší výsledky. Co pro vás znamená být partnerem Českého pavilonu na Expo 2025?

Moravskoslezský kraj měl díky partnerství s Českým pavilonem možnost představit se světu jako region, který prochází výjimečnou a inspirativní proměnou. Z kraje dlouhodobě spojeného s těžkým průmyslem se stává dynamicky se rozvíjející oblast zaměřená na moderní technologie, inovace a chytrá řešení. Právě tato transformace dokonale odpovídala hlavnímu tématu světové výstavy.

Účast na Expo 2025 byla pro kraj strategickou příležitostí prezentovat svůj potenciál, podpořit dobré jméno regionu v mezinárodním měřítku a aktivně oslovit nové investory. Moravskoslezský kraj měl v programu Českého pavilonu vyhrazen prostor v délce jednoho a půl dne, na program kraje byly dopředu upozorněny vybrané cílové skupiny návštěvníků. To se ukázalo jako prozíravý krok – o náš investiční seminář byl mimořádný zájem a auditorium se během prezentace zcela zaplnilo.

Ósaka byla ideálním místem k představení možností, které region nabízí – od připravených investičních ploch přes silné univerzity a výzkumné instituce až po vysoké ambice v oblasti digitalizace, energetiky a chytré mobility. Partnerství na Expo 2025 tak pro kraj nepředstavovalo jen prestiž, ale především klíčovou investici do budoucích příležitostí a dalšího ekonomického rozvoje.

Co vám partnerství přineslo? Podařilo se díky Expo navázat nějakou novou spolupráci? Případně získat nějaké cenné kontakty?

Účast na světové výstavě přinesla konkrétní výsledky. Podařilo se nám navázat spolupráci s japonskými firmami i institucemi, například s japonskou organizací pro zahraniční obchod JETRO. Podpora této instituce při realizaci investičního semináře, ale i jiných aktivit, je velmi důležitá, protože zvyšuje důvěryhodnost akce u japonských firem.

Velmi cenné jsou také přímé kontakty na konkrétní investory a podniky z oblastí technologií, chemického průmyslu, potravinářství či IT, které projevily zájem o spolupráci, distribuci nebo dokonce budoucí investice v našem regionu. Expo tak pro nás nebylo jen prezentací, ale především začátkem konkrétních jednání a dlouhodobých vztahů.

Jakou odezvu máte od japonských účastníků na váš „investiční seminář“ a prezentaci Moravskoslezského kraje, která proběhla v Českém pavilonu v červenci 2025?

Odezva byla velmi pozitivní. Investičního semináře se zúčastnilo přibližně 30 japonských firem a investorů, což považujeme za velmi dobrý výsledek. Účastníci ocenili především konkrétnost naší prezentace, důraz na inovace, transformaci regionu a připravenost na spolupráci. Velký zájem vzbudila i témata spojená s udržitelností, moderním průmyslem a zapojením vysokých škol.

Pozitivně vnímáme také aktivní zapojení partnerů, jako je JETRO, a účast honorárního konzula České republiky v Japonsku. Následný networking i B2B jednání potvrdily, že prezentace nebyla jen formální, ale vedla k reálnému zájmu o další spolupráci. Konkrétním příkladem je propojení a snad i budoucí vzájemné spolupráce japonské firmy SEIBU JIDO KIKI CO, která vyrábí specializované obráběcí stroje, s firmou Schaeffler, která má v rámci našeho regionu několik závodů. 

Pozorujete díky Expo 2025 zvýšený zájem japonských turistů nebo investorů? Přirozeně se to neprojeví hned, jsou zde ale už alespoň nějaké indikace? Čeho byste chtěli dosáhnout směrem k japonským turistům, spolupracím a investorům ve střednědobém horizontu?

Efekty takto významné akce se plně projeví až v delším časovém horizontu. Je potřeba vnímat kulturní specifika japonského prostředí. Japonské firmy i instituce tradičně kladou velký důraz na důvěru, osobní vztahy a jejich dlouhodobé budování. Právě proto vnímáme účast na Expo jako důležitý první krok – nikoli jednorázovou aktivitu, ale začátek systematické spolupráce, která se bude dále rozvíjet.

Ve střednědobém horizontu chceme přilákat nové japonské investory do oblasti především pokročilé high-tech výroby, IT a udržitelných technologií a rozvíjet spolupráci mezi firmami a odborným oborovými organizacemi. Naším cílem je budovat dlouhodobé, oboustranně výhodné partnerství.

Jak podle vás Češi v Japonsku zapůsobili – na širokou veřejnost, ale i zástupce byznysu?

Češi v Japonsku zanechali velmi solidní dojem. Věřím, že se nám podařilo zaujmout tu část návštěvníků a firem, které se aktivně zajímají o technologická řešení, kvalitní inženýrství a stabilní evropské investiční prostředí. Pro japonské publikum je dlouhodobě atraktivní technická zdatnost, spolehlivost, schopnost přicházet s praktickými inovacemi a zároveň kulturní blízkost k disciplíně a kvalitě, kterou Japonsko ocení. 

Moravskoslezský kraj navíc klade velký důraz na kvalitní mezinárodní prezentaci. Účastnili jsme se kromě podnikatelské mise do Ósaky také výjezdů do dalších byznysově atraktivních destinací, jmenovat mohu například Soul v Jižní Koreji. Tyto aktivity pomáhají posilovat povědomí o našem kraji, vytvářet nové kontakty a otevírat prostor pro budoucí spolupráci.

Nově jsme také spustili specializovaný web www.investnortheastczechia.com, který přehledně představuje investiční příležitosti, dostupné plochy i klíčová fakta o regionu. Je to moderní nástroj, který nám umožňuje reagovat na zájem investorů rychle, profesionálně a s potřebnou hloubkou informací.

Zhodnoťte, prosím, vaši prezentaci a uveďte, čím vším jste se v Japonsku jako kraj představili.

Naší ambicí bylo představit Moravskoslezský kraj jako region, který úspěšně prochází transformací a nabízí špičkové podmínky pro investice i inovace. Zaměřili jsme se zejména na náš transformační příběh od tradičního průmyslu k moderní ekonomice, silné zázemí v oblasti výzkumu, vývoje a spolupráce s univerzitami, investiční příležitosti a kvalitní infrastrukturu, a projekty zaměřené na udržitelnost, včetně iniciativy REFRESH. Prezentace byla doplněna konkrétními příklady spolupráce a příležitostí pro zahraniční partnery. Důležité pro nás bylo ukázat, že jsme region otevřený inovacím, partnerství a mezinárodním aktivitám. 

Jak byste váš kraj popsali někomu, kdo o něm moc neví?

Moravskoslezský kraj je dnes regionem kontrastů, které se navzájem skvěle doplňují. Na jedné straně máme silnou průmyslovou tradici, na druhé dynamicky rostoucí sektor moderních technologií a inovací.

Jsme region, který prošel zásadní proměnou, z těžkého průmyslu směrem k chytré ekonomice, výzkumu a rozvoji respektujícím moderní environmentální požadavky. Nabízíme kvalitní technické vzdělání, špičkové univerzity i připravené průmyslové zóny.

Zároveň jsme atraktivní i z pohledu cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Systematicky rozvíjíme oblast kongresové turistiky, podporujeme filmovou produkci v regionu a aktivně pracujeme na propagaci kraje jako destinace pro zážitkovou turistiku. Návštěvníci u nás najdou nejen pestré sportovní vyžití a krásnou přírodu Jeseníků a Beskyd, ale také řadu hradů, zámků, muzeí, a především unikátních industriálních památek.

Stručně řečeno, jsme region, který má pevné kořeny, ale dívá se sebevědomě do budoucnosti a zároveň nabízí široké možnosti pro práci, investice i kvalitní život.

 

Zdroj: KGK

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

