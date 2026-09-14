Helveti.cz představuje limitku hodinek MeisterSinger City Edition BRNO 2026

Hodinky jsou od dnešního dne k dispozici na Helveti.cz a v pražské kamenné prodejně za cenu 57.990 Kč.
Hodinky MeisterSinger City Edition BRNO 2026 patří do dlouholeté řady City Edition, která propojuje netradiční hodinařinu značky s emocionálním vztahem k městům. Každé město má svůj vlastní charakter, příběhy a nezaměnitelné památky, jež se lidí dotýkají na emocionální úrovni – a City Edition 2026 nabízí příležitost zachytit přesně tento pocit přímo na zápěstí. Letošní řada zahrnuje limitované edice věnované několika evropským velkoměstům i menším městům; Českou republiku v ní zastupuje právě Brno.
Pro brněnskou edici byl zvolen motiv vrchu Petrov a katedrály svatých Petra a Pavla – symbolu, ve kterém se snoubí historie i identita města. Na zadní straně pouzdra nesou hodinky gravuru panoramatu Petrova s katedrálou, doplněnou názvem města a pořadovým číslem konkrétního kusu edice. Stejný motiv se v jemnějším provedení objevuje i na přední straně, na oválné tmavě modré plaketě nad šestou pozicí na číselníku. Vyrobeno je pouze 10 kusů, což z hodinek činí opravdový sběratelský kousek.
Technické provedení hodinek
- Pouzdro z ušlechtilé oceli o průměru 40 mm,
- Švýcarský mechanický strojek s automatickým nátahem Sellita, SW200, upravený pro typické jednoručkové zobrazení času MeisterSinger; rezerva chodu 38 hodin,
- Číselník s efektem slunečního brusu (sunburst) ve světle modré barvě s tmavě modrými aplikovanými indexy; bílá ručka oběhne číselník jednou za dvanáct hodin,
- Klenuté safírové sklíčko s maximální odolností proti poškrábání,
- Voděodolnost 50 m (5 bar) – odolá dešti a mytí rukou, do sprchy je raději neberte, jde o společenské hodinky, kde se zásadní kontakt s vodou nepředpokládá,
- Dva ručně vyráběné kožené řemínky s jemným pštrosím vzorem (tmavě modrý a světle modrý) se systémem rychlé výměny,
- Prezentační krabička a podepsaný certifikát edice potvrzující jedinečnost a limitovaný počet kusů.
MeisterSinger City Edition BRNO 2026 je od dnešního dne dostupná na Helveti.cz i v kamenné prodejně Helveti.cz v Praze, a to za cenu 57.990 Kč. Vzhledem k limitovanému počtu pouhých 10 kusů lze očekávat rychlý zájem sběratelů.
O společnosti Helveti.cz
Helveti.cz je autorizovaný prodejce a specialista značky MeisterSinger v České republice. Kromě e-shopu provozuje kamennou prodejnu v Praze, zákazníkům poskytuje pětiletou záruku a odborné poradenství při výběru hodinek.
O značce MeisterSinger
MeisterSinger je německá hodinářská značka založená v roce 2001 v Münsteru, proslulá svými jednoručkovými hodinkami. Namísto tradičního zobrazení hodin, minut a sekund staví na jediné ručce a jednoduchém, přehledném číselníku inspirovaném historickými věžními hodinami – filozofii klidu a soustředění na podstatné, kterou přenáší i do svých limitovaných edic.
Zdroj: Helveti.cz
Kontakt:
Simona Koníčková
marketing
E-mail: konickova@helveti.cz