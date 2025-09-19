Helveti.cz představují limitovanou edici hodinek T. G. Masaryk – symbol české historie, odhalený v den otevření prezidentova dopisu

Nová edice hodinek, omezená na pouhých 100 kusů, propojuje špičkovou hodinářskou práci s hlubokou symbolikou české historie. Vychází z osvědčené řady Corsair a je vybavena švýcarským automatickým strojkem Sellita SW200-1 Premium (Top). Pouzdro z ušlechtilé oceli s průměrem 40 mm a safírovým sklíčkem s antireflexní vrstvou je navrženo tak, aby spojovalo eleganci s odolností. Díky vodotěsnosti 100 metrů jde o spolehlivý model nejen do společnosti, ale i pro každodenní nošení.
Design hodinek nese jasný odkaz na Masarykův život a dílo. Číselník zdobí portrét prezidenta, mezi šestou a sedmou hodinou je umístěn jeho monogram a na zadním průhledném víčku najdeme vyrytý citát „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl“. Drobné detaily, například prošití řemínku v barvách české trikolóry, podtrhují propojení s národní identitou.
Každý zákazník navíc obdrží luxusní dřevěnou krabičku s přebalem, český návod a sběratelské vydání knihy Hovory s T. G. Masarykem od Karla Čapka. Cena edice je stanovena na 49.990 Kč. Prvních zhruba čtyřicet kusů bude k dispozici do dvou měsíců od uvedení, zbývající pak postupně v dalších dodávkách.
Rok 2025 je pro připomínku odkazu T. G. Masaryka mimořádně významný – uplynulo 175 let od jeho narození a zároveň 88 let od jeho úmrtí. Limitovaná edice hodinek Biatec T. G. Masaryk tak není jen luxusním doplňkem, ale i poctou muži, který formoval moderní český stát.
Více na https://www.helveti.cz/biatec-t-g-masaryk-limitovana-edice
Zdroj: Helveti