Helveti slaví 15 let limitkou Helveti × Vulcain H03: najděte svou červenou nit

Edice čítá pouhých 15 kusů, z nichž každý symbolizuje jeden rok historie značky – a zároveň připomíná, že to nejdůležitější je neztratit nit.
„Chtěli jsme oslavit 15 let po svém – hodinkami, které mají příběh, technickou poctivost a barvu srdce. Skindiver Vulcain v naší červené je přesně to spojení autenticity a radosti, které nás vystihuje,“ říká Jiří Štencek z Helveti.
Symbolika „červené nitě“
Červená barva je pro Helveti víc než firemní identita – je to barva srdce a nadšení, ale i metafora červené nitě, která spojuje minulost s budoucností a připomíná, že je důležité neztratit směr.
Tento symbol, oblíbený už prezidentem Edvardem Benešem, představuje skrytou souvislost a jednotící prvek každého příběhu. Stejnou roli má i Ariadnino klubko z řecké mytologie, které hrdinovi Théseovi ukázalo cestu z labyrintu. Limitka Helveti × Vulcain H03 je proto nejen poctou hodinářskému řemeslu, ale i průvodcem na vlastní životní či profesní cestě, který pomáhá držet nit i v těch nejzamotanějších situacích.
Snad nám hodinky Helveti H03 Vulcain pomohou neztratit směr v chaosu, držet se vlastní vize a dál psát hodinkové příběhy – tentokrát i na vaší ruce.
Skindiver pro radost z nošení
Pouzdro z ušlechtilé oceli chrání vypouklé safírové sklíčko s vnitřním antireflexem pro perfektní čitelnost i na ostrém světle. Jednosměrně otočná luneta s keramickou vložkou v červeném tónu zajišťuje vysokou odolnost proti poškrábání. Voděodolnost 200 m (20 ATM) a šroubovací korunka dávají jistotu při plavání i rekreačním potápění.
Uvnitř pracuje léty prověřený švýcarský automat ETA 2824 (25 kamenů, 28 800 A/h – 4 Hz), který kombinuje spolehlivost s přesností. Na ruce hodinky drží červený pryžový řemínek; součástí balení je navíc ocelový náramek „Beads of Rice“, takže snadno přepnete z technického tool-watch stylu do elegantnější podoby.
„Skindiver styl pro nás znamená autenticitu, odhodlání a chuť jít do hloubky. Přesně ty hodnoty, na kterých Helveti vyrostlo,“ doplňuje Jiří Štencek za tým Helveti.
Klíčové vlastnosti Helveti × Vulcain H03
• Limitovaná edice: 15 kusů (exkluzivně u Helveti)
• Modelová řada: Vulcain Skindiver Nautique
• Barva: červená (číselník + keramická luneta)
• Strojek: ETA 2824, automat, 25 kamenů, 28 800 A/h (4 Hz)
• Pouzdro: ušlechtilá ocel
• Sklo: safírové, vypouklé, vnitřní antireflex
• Luneta: jednosměrná, keramická vložka
• Voděodolnost: 200 m / 20 ATM, šroubovací korunka
• Řemínky v balení: červený pryžový + ocelový náramek „Beads of Rice“
Dostupnost
Limitovaná edice Helveti × Vulcain H03 je dostupná výhradně v Helveti – v e-shopu a kamenné prodejně. Počet kusů je striktně omezen na 15.
Pozn.: Předchozí limitky Helveti H01 a Helveti H02 byly vyprodány.
Fotky: https://drive.google.com/drive/folders/1B0NelWBqUE9W2JtLCA_hHMd3ebq8Y0UR
Více na https://blog.helveti.cz/helveti-x-vulcain-h03-limitovana-edice-k-15-vyroci-helveti/
Zdroj: Helveti
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT