Herec Jan Nedbal je novou tváří plesové kampaně módní značky Pánské obleky BANDI

Partnerství bylo oficiálně zahájeno v rámci plesové kampaně, v níž Nedbal s přirozeným šarmem představuje nadčasovou eleganci pánských obleků BANDI a dokonalý společenský styl pro moderní muže. Reklamní spot s jednoduchým sloganem „Jdete na ples?” je úspěšný na sociálních sítích i televizních obrazovkách.
Sympatický mladý herec patří k výrazným osobnostem současné české filmové a divadelní scény. K jeho dosud nejúspěšnějším hereckým počinům patří filmy Bratři a Vlny, oceněné Českými lvy. Další snímky s jeho účastí obdržely např. Cenu české filmové kritiky nebo mezinárodní Prix Europa. Titul Vlny, kde ztvárnil jednu z vedlejších rolí, se dostal až do užšího výběru na Oscara za nejlepší zahraniční film. Vedle filmu se Nedbal věnuje i divadlu – hostoval v Národním divadle a aktuálně působí na scéně Studia DVA.
„Ples je výjimečný večer – a zaslouží si stejně výjimečný oblek. Takový, který dodá muži, eleganci, šarm a sebevědomí. V nových oblecích BANDI je radost prožít každý slavnostní okamžik,“ říká oblíbený herec Jan Nedbal o své nové spolupráci.
Módní značka BANDI tímto krokem potvrzuje svůj záměr spolupracovat s významnými osobnostmi ze světa kultury či sportu, které dokážou přenést hodnoty značky do běžného života zákazníků.
Zdroj: BANDI