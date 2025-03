Heteropřechodový červen: Připojte se ke společnosti Huasun na výstavách SNEC PV Power Expo a Intersolar Europe 2024

Jakožto největší světový výrobce technologií HJT společnost Huasun Energy neustále posouvá hranice této technologie a představuje průkopnické produkty, jako jsou například první obdélníkový HJT modul v oboru a modul bez přípojnic (0BB).

Letos v červnu představí společnost Huasun svou špičkovou HJT technologii a nejmodernější produkty na dvou významných mezinárodních výstavách zabývajících se solárními technologiemi: SNEC PV Power Expo a Intersolar Europe. Návštěvníci budou mít příležitost prohlédnout si HJT destičky, články a moduly z vlajkových řad Himalaya G12-132 a Everest G12R společnosti Huasun. Kromě toho společnost Huasun představí své nejnovější inovace na poli heteropřechodů a zdůrazní jejich využití v různých fotovoltaických scénářích – včetně velkých veřejných, komerčních a průmyslových zařízení, střech obytných budov či pobřežních a vertikálních instalací.

Společnost Huasun dále oslaví svůj „Heteropřechodový červen" dvěma exkluzivními akcemi HJT Workshop a Gala v Číně a v Evropě. Na těchto akcích se mohou návštěvníci těšit na řadu zasvěcených prezentací, případových studií a zábavných networkingových akcí včetně koktejlové párty, slavnostní večeře a vystoupení živé kapely.

Připojte se letos v červnu ke společnosti Huasun Energy, prozkoumejte budoucnost fotovoltaické technologie a sledujte pokroky v oblasti HJT, které posouvají toto odvětví kupředu.

Stručný program – tour Heteropřechodový červen 2024 společnosti Huasun

• 12. června @ 740W+ High-efficiency HJT Club Industry Summit Šanghaj

• 12. června večer @Huasun HJT Exclusive Workshop & Gala Šanghaj

• 13.–15. června @SNEC PV Power Expo 2024 Šanghaj: Stánek společnosti Huasun č. 7.2H-F680, Národní výstavní a kongresové centrum

• 18. června @Solar & Energy Storage Future Germany Summit 2024 Mnichov

• 19.–21. června @Intersolar Europe 2024 Mnichov: Stánek společnosti Huasun č. A3-230, Mnichovské veletržní centrum

• 26. června @Huasun HJT Exclusive Workshop & Gala Europe

Více informací o aktualizacích událostí najdete na síti LinkedIn v části „Huasun HJT".Klikněte, pokud chcete kontaktovat přímo společnost Huasun

O společnosti Huasun Energy

Společnost Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun), uznávaný lídr v sektoru heteropřechodových (heterojunction, HJT) solárních technologií, se specializuje na výzkum, vývoj a velkovýrobu křemíkových HJT solárních destiček, článků a modulů typu n. S kapacitou HJT výrobků dosahující 20 GW se společnost Huasun řadí mezi největší výrobce HJT na světě. Společnost již dodala 5 GW výrobků HJT do více než 40 zemí světa.

