Hezky česky po Česku: PENNY pomáhá značit turistické trasy a inspiruje k výletům do přírody

Babí léto přímo vybízí ke kratším výletům po Česku. A Češi výlety a turistiku doslova milují. Jako typicky českou záležitost je v průzkumu řetězce PENNY označilo 62 % lidí. Výše se umístilo jen houbaření, které je také spojené s procházkami přírodou, a chataření. I při víkendových pobytech na chatách a chalupách se přitom skoro polovina lidí (46 %) věnuje právě procházkám a turistice, ukázal dále průzkum[1].
„Příroda, výlety a chataření – to jsou věci, které Češi milují. Chtěli jsme tento náš typicky český vztah k přírodě podpořit. Právě krátké výlety, které zvládne každý, vidíme jako skvělou formu trávení volného času a posilování mezigeneračních vztahů. Zároveň chceme v lidech podporovat hrdost na naši krásnou zemi a dává nám smysl toto prostředí kultivovat, například právě formou podpory značení turistických tras,“ říká Vít Vojtěch, marketingový ředitel PENNY.
Úžasná místa v každém koutu Česka
Projekt Hezky česky po Česku veřejnosti v tomto roce představí prvních 30 neotřelých výletních tras v okolí vybraných prodejen PENNY, dvě v každém kraji. Zájemci se tak mohou vydat na cesty nejen za odpočinkem, ale i za poznáním. Trasy připravil Klub českých turistů a vybral takové, které vedou přívětivým terénem, aby je zvládl opravdu každý. Jejich délka se pohybuje od necelých čtyř až do dvanácti kilometrů. K projektu spustilo PENNY také stejnojmennou microsite www.hezkyceskypocesku.cz, kde lidé najdou inspiraci na cesty napříč republikou.
„Těší nás, že PENNY vkládá energii do podpory turistického značení po celém Česku. Společně chceme lidem připomenout, jak jednoduše se dá zažít něco krásného. Stačí nazout pohodlné boty a vydat se na procházku třeba po značených trasách poblíž vašeho domova nebo chalupy. Vítáme a podporujeme každou iniciativu, která přivede lidi k pohybu, výletům a do přírody,“ říká za Klub českých turistů jeho předseda Ladislav Macka.
PENNY je se svými více než 430 prodejnami největším maloobchodníkem v Česku. Dlouhodobě se zaměřuje na expanzi především do menších měst a regionů, aby bylo zákazníkům skutečně nablízku. Zároveň ve svém sortimentu klade důraz na podporu českých dodavatelů. Díky tomu je přirozeným partnerem pro podporu komunitního života napříč republikou.
Výsledky průzkumu PENNY: Vzorek 1016 respondentů, květen 2025, Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos
