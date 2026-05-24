HiFS 2026: Modernizace čtyř hlavních řešení v oblasti digitálních financí s cílem urychlit přechod finančních institucí k agentnímu bankovnictví

Zaměření na čtyři obchodní strategie a budování modelu „4-Win" jako hnací síly úspěchu globálních finančních institucí
Během summitu Jason Cao, generální ředitel divize digitálních financí Huawei, poznamenal, že během posledních 16 let intenzivního působení ve finančním sektoru se finanční strategie společnosti Huawei neustále vyvíjela od hardwaru a softwaru finanční třídy až po průmyslová řešení. Díky podpoře neustálých inovací v oblasti základního softwaru a hardwaru, budování systematických inženýrských kapacit, rozvoji rozmanitého ekosystému a poskytování lokalizovaných služeb vytvořila Huawei účinný motor pro růst podnikání.
Divize digitálních financí Huawei se zavázala k prosazování svých čtyř klíčových obchodních strategií. S oporou v odolné infrastruktuře ICT (informačních a komunikačních technologií) Huawei nadále prohlubuje svůj globální partnerský ekosystém RONGHAI a společně vytváří finanční řešení, která podporují nový model spolupráce „4-Win" („čtyřnásobné výhry") zahrnující zákazníky, nezávislé dodavatele softwaru (ISV), systémové integrátory (SI) a samotnou společnost Huawei. Vzhledem k tomu, že technologie agentní AI překračuje bod zlomu směrem k inteligenci na produkční úrovni, stává se zásadní urychlit její efektivní zavádění v rozsáhlém měřítku. Za tímto účelem společnost Huawei představila hybridní architekturu AI založenou na základních modelech s otevřeným zdrojovým kódem, která umožňuje globálním finančním institucím škálovat AI v rámci scénářů s vysokou přidanou hodnotou. Na mezinárodních finančních trzích se Huawei zaměřuje na šest klíčových iniciativ – scénáře, architekturu, inženýrství, data, infrastrukturu AI a nadané pracovníky – a spolupracuje se zákazníky a partnery na urychlení přechodu k agentickému bankovnictví.
Otevírání nových cest k realizaci přínosů umělé inteligence prostřednictvím modelů s otevřeným zdrojovým kódem a hybridní architektury AI: šest iniciativ pro urychlení rozvoje agentního bankovnictví
Budování klíčových konkurenčních výhod na základě modelů s otevřeným zdrojovým kódem se stává strategickým směrem pro globální finanční instituce.
S využitím modelů s otevřeným zdrojovým kódem a hybridní architektury AI prosazuje společnost Huawei šest klíčových iniciativ, které pokrývají oblasti scénářů, architektury, vývoje, dat, infrastruktury AI a nadaných pracovníků:
- Zacílení na scénáře s vysokou přidanou hodnotou za účelem urychlení zavádění: Se zaměřením na čtyři hlavní oblasti – inteligentní interakci, efektivní provoz, inteligentní řízení rizik a růst tržeb – společnost Huawei společně se svými partnery uvedla na trh devět obchodních řešení založených na AI agentech.
- Vytváření hybridní architektury AI, která zajišťuje rovnováhu mezi bezpečností, dodržováním předpisů, obchodní výkonností a náklady: Zajištění bezpečnosti dat při současném využití technické optimalizace k minimalizaci nákladů na tokeny, což umožňuje rozsáhlé zavádění inovací.
- Konsolidace špičkových inženýrských postupů pro urychlení přijetí AI: Využitím modelů s otevřeným zdrojovým kódem a otevřeného výpočetního výkonu podporuje Huawei interakce AI s nízkou latencí, optimalizované modely pro řízení rizik specifické pro danou doménu a hluboké agentní inženýrství s hladkou integrací partnerů. Prostřednictvím výpočetního inženýrství, modelového inženýrství a agentního inženýrství zvyšuje Huawei jak efektivitu, tak rychlost přijetí AI ve finančních institucích.
- Budování digitálně-inteligentního základu: Poskytování tříúrovňového vylepšení schopností napříč datovými platformami, správou a aplikacemi za účelem vytvoření základu R.A.C.E. (dosah + interakce + konverze + zapojení) připraveného pro AI ve finančnictví.
- Budování podnikového, vysoce výkonného základu pro výpočetní AI: Představení Huawei Atlas 850E SuperPoD, který poskytuje podnikový, efektivní základ pro výpočetní AI poháněný špičkovou výpočetní architekturou a vysoce výkonnými sítěmi.
- Zahájení programu rozvoje nadaných pracovníků v oblasti umělé inteligence: Na příští tři roky si Huawei klade za cíl vychovat více než 10 000 interdisciplinárních odborníků v oboru „finance + umělá inteligence" pro globální finanční sektor.
Vytváření pevného datového základu pro AI: podpora modernizace architektury finančních dat podle modelu R.A.C.E.
Společnost Huawei představila své Řešení pro analýzu finančních dat 6.0, které přináší tříúrovňovou modernizaci funkcí zahrnující datové platformy, správu dat a datové aplikace.
- Vytvoření konvergované platformy pro data a AI: Nově spuštěné datové jezero AI, poháněné synergií hardwaru a softwaru, podporuje multimodální ukládání a výpočetní výkon, což umožňuje efektivní zpracování nestrukturovaných dat, jako jsou dokumenty a videa.
- Zavedení komplexní správy dat: Ve spolupráci se společnostmi Keyrus a Sunline vyvinula Huawei komplexní rámec pro správu dat, jehož cílem je zvýšit efektivitu využití dat.
- Pokrok v datových a AI aplikacích: Společně s firmou Sensors Data představila Huawei hyperpersonalizované marketingové řešení, které využívá více než 5 000 zákaznických značek k prohloubení uživatelských operací. Kromě toho společné inteligentní řešení proti podvodům vyvinuté ve spolupráci se společností TrustDecision dosahuje detekční doby odezvy 30 milisekund a díky integraci analýzy případů řízené umělou inteligencí přináší čtyřicetinásobné zvýšení efektivity.
Urychlení modernizace aplikací pomocí umělé inteligence: přechod na Řešení digitální JÁDRO 6.0 jako základ pro agentní bankovnictví
Na základě více než desetiletých zkušeností s modernizací klíčových aplikací vyvinula Huawei komplexní řešení opírající se o čtyři pilíře: platformy, databáze, inženýrství a provoz a údržbu. K dnešnímu dni tyto schopnosti umožnily více než 150 finančním institucím na celém světě modernizovat jejich klíčové systémy s využitím umělé inteligence k dalšímu zrychlení procesu „Free Legacy" (bezplatného poradenství) pro klíčové finanční architektury.
Na tomto summitu představila společnost Huawei své Řešení digitální JÁDRO 6.0, které se vyznačuje komplexními vylepšeními napříč scénáři, vývojem založeným na umělé inteligenci, inženýrstvím, architekturou a platformami:
- Rozšířené klíčové scénáře: Společnost Huawei spolupracuje s předními světovými partnery na společném vývoji nových řešení ve třech klíčových oblastech. Jsou to kreditní karty, platby centrálních bank a modernizace klíčových systémů pojišťoven.
- Modernizace aplikací s využitím umělé inteligence: Řešení pro transpilaci kódů z velkých sálových počítačů s využitím umělé inteligence, založené na platformě Huawei CodeArts a vyvinuté ve spolupráci se společnostmi Stefanini a Sunline, dosahuje míry přijetí přesahující 90 %, čímž výrazně urychluje modernizaci aplikací.
- Modernizace inženýrství a procesů: Komplexní modernizace řešení pro refaktoring aplikací a migraci bez výpadků s cílem zkrátit cykly plánování a návrhu o více než 50 %; spolupráce s partnery v ekosystému na budování systému Switchover, který zajišťuje plynulé přepínání služeb bez výpadků.
- Vylepšená architektura založená na buňkách: Prohloubení architektur založených na buňkách a automatickém škálování s cílem podporovat desetinásobné nárůsty provozu a zároveň minimalizovat rozsah dopadu, aby bylo dosaženo vysoké dostupnosti 99,999 %.
- Nová řešení kontejnerů napříč platformami: Díky využití svého vícejádrového výkonu s vysokou souběžností umožnilo univerzální výpočetní řešení TaiShan modernizaci aplikací u více než 80 % čínských bank a finančních institucí v osmi zemích. Letos společnost Huawei navázala další partnerství s vedoucími podniky v oblasti kontejnerů, jako jsou Alauda a Rancher, za účelem společného vývoje řešení kontejnerů napříč platformami. Toto řešení, které je již nasazeno ve velkém měřítku v předních bankách v Asii a Tichomoří a v Jižní Africe, umožňuje flexibilnější kontejnerizaci aplikací.
Budování infrastruktury připravené na AI s konceptem „4 nul" pro posílení finanční odolnosti
Ať už jde o tradiční datová centra, cloudová datová centra nebo dokonce datová centra s umělou inteligencí (AIDC), odolnost zůstává pro finanční instituce nepostradatelným základem. Společnost Huawei, opírající se o svou hodnotovou nabídku odolnosti „4 nul" a produktový rámec řešení R-A-A-S (spolehlivost, dostupnost, autonomie a zabezpečení), komplexně modernizovala svou architekturu, řešení i infrastrukturu. Díky poskytování špičkových funkcí, které zahrnují poradenství v oblasti DR (obnovy po havárii), inteligentní plánování provozu a heterogenní DR, posouvá Huawei funkce aktivní-aktivní DR na prémiovou úroveň. V éře výpočetní techniky AI společnost Huawei dále buduje konvergovanou architekturu odolnosti pro všeobecné účely a výpočetní techniku AI. Prostřednictvím svých integrovaných řešení AIDC pro inferenci a inteligentní provoz a údržbu datových center po celou dobu životnosti umožňuje Huawei globálním finančním institucím urychlit inovace v oblasti AI a zároveň budovat odolnou infrastrukturu připravenou na budoucnost.
