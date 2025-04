Highlighty 2025 v Německu: Za oslavami výročí i do přírody

Přehled hlavních témat:

Saská Kamenice (Chemnitz) Evropským hlavním městem kultury 2025

50 let Pohádkové stezky bratří Grimmů

275. výročí úmrtí Johanna Sebastiana Bacha

200. výročí od vzniku Muzejního ostrova v Berlíně

100. výročí Bauhausu v Desavě (Dessau)

Objevit neviděné: Saská Kamenice je Evropským hlavním městem kultury 2025

Hledáte zajímavé a trochu tajemné město na východě Německa? Přesně taková je Saská Kamenice, které se někdy také říká „Saský Manchester“. Třetí největší město Saska bylo kdysi nejbohatším městem Německa, dnes si jej mnozí pamatují spíš jako „bývalý Karl-Marx-Stadt“. A právě toto město je v roce 2025 „Evropským hlavním městem kultury“ a po celý rok bude nejen zde, ale v celém regionu probíhat bohatý program.

Vybrané akce v Saské Kamenici v roce 2025:

#3000Garages – „garážový“ festival od 6.- 8. června 2025

– „garážový“ festival od 6.- 8. června 2025 „Edvard Munch. Angst“ , Umělecké sbírky od 10. srpna – 2. listopadu 2025

, Umělecké sbírky od 10. srpna – 2. listopadu 2025 Závod míru (European Peace Ride) – z Passau, přes Plzeň a Ústí nad Labem do Chemnitz, od 9. – 13. září 2025

50 let Pohádkové stezky

Dalším propagovaným tématem je 50. výročí Německé pohádkové cesty. Tato oblíbená prázdninová trasa spojuje místa spojená s životem bratří Grimmů a také místa a regiony, které jsou domovem pohádek a příběhů, které shromáždili. Na tematické microsite lze regiony na Německé pohádkové cestě poznat virtuálně pomocí nově vyvinuté gamifikace. Pět nejznámějších pohádek bratří Grimmů (Červená Karkulka, Žabí princ, Locika, Sněhurka, Jeníček a Mařenka) je převedeno do podoby miniher, které jsou následně propojeny s konkrétními tipy na cestu do příslušného regionu.

275. výročí úmrtí Johanna Sebastiana Bacha

U příležitosti 275. výročí úmrtí Johanna Sebastiana Bacha je připravena celá řada hudebních festivalů, pro všechny zájemce o kulturu v Německu. Návštěvníci mohou vyhledávat konkrétní akce, koncerty či výstavy a rovnou si najít všechny aktuální informace. Do barokního hudebního světa vás navíc zavede playlist na Spotify s proslulými díly J.S. Bacha, stejně jako interpretacemi známých rockových a popových umělců.

200 let od vzniku Muzejního ostrova v Berlíně

Berlínský Muzejní ostrov, jedno z nejvýznamnějších kulturních center světa zapsané na seznamu UNESCO, slaví 200 let své bohaté historie. Tento jedinečný komplex pěti světově proslulých muzeí, například Nové muzeum (Neues Museum) a Stará národní galerie, který uchovává jedinečné umělecké a historické poklady od starověku po 19. století, je symbolem kulturního dědictví nejen Německa, ale celé Evropy. Oslavy výročí nabídnou speciální výstavy, komentované prohlídky a doprovodné programy, které návštěvníkům přiblíží fascinující historii a architekturu tohoto ikonického místa.

Přímo na Muzejním ostrově pod Berlínskou katedrálou bude na podzim roku 2025 znovu otevřeno největší a nejvýznamnější dynastické pohřebiště v Německu, a to ve velmi modernizované podobě.

100. výročí Bauhausu v Desavě

Moderní sídliště, experimentální umění, reformované školy – v Dessau se díky Bauhausu objevily radikální inovace v architektuře, umění a designu, a navíc je městem s největším počtem původních staveb Bauhausu na světě. Nejvýznamnější z nich jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Od září se zde bude konat množství výstav a kulturních akcí, které přiblíží jedinečnou architekturu Bauhausu veřejnosti.

Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT, vysvětluje: „K dalšímu zviditelnění značky Destinace Německo v mezinárodní konkurenci využíváme naší silné pozice kulturní destinace číslo jedna a druhého místa jako přírodní destinace pro Evropany cestujícími po celém světě a této výjimečné pozici jsme přizpůsobili témata kampaní. Využíváme přitom stále více digitální nástroje, abychom přilákali nové hosty z trhů s vysokým potenciálem a povzbudili stálé hosty k další cestě do Německa.“

„Cultureland Germany“

Inspirativní kampaň „Cultureland Germany“, která byla zahájena v roce 2024, představuje Německo jako cestovní destinaci v kulturním kontextu s udržitelnými cestovatelskými nabídkami. Zaměřuje se na jedinečnou uměleckou a kulturní nabídku Německa – od bohaté nabídky muzeí, soukromých sbírek a uměleckých institucí, přes architektonické zajímavosti, světoznámé hudební a kulturní akce až po německou vinařskou kulturu. Na tematické stránce najdete mapu Německa s odkazy na kalendáře akcí jednotlivých spolkových zemí a také na témata Chemnitz Evropské hlavní město kultury, Johann Sebastian Bach a Německá pohádková cesta.

„Embrace German Nature“

Příroda je pro Německo jako dovolenkovou destinaci v mezinárodní konkurenci mimořádně silnou devizou. Přibližně třetina rozlohy pevninské části Německa spadá pod zvláštní ochranu. Patří sem 16 národních parků, 104 přírodních parků a 17 biosférických rezervací UNESCO. Díky úspěšné kampani „Embrace German Nature“ bude DZT od konce dubna 2025 propagovat širokou škálu přírodních lokalit, které se nacházejí na území Německa, například velmi dobře rozvinutou síť cyklistických a turistických tras pro ambiciózní sportovní nadšence, rodiny nebo požitkáře. To odpovídá záměrům potenciálních cestovatelů do Německa - oblíbeným typem dovolené Evropanů podle průzkumu Evropské komise pro cestování z října 2024 je totiž hned po výletech do měst a za kulturou právě „příroda a outdoor“

„Simply Feel Good”

V roce 2025 bude GNTB pokračovat v propagaci Německa jako destinace s širokou nabídkou certifikovaných dovolených šetrných k životnímu prostředí a klimatu. Od konce srpna bude kampaň „Simply Feel Good“, která získala několik mezinárodních ocenění, ukazovat, jak je možné užít si pestrou dovolenou v souladu s klimatem a životním prostředím – ať už na venkově, nebo ve městě. V roce 2025 doplní prostředí kampaně speciálně zkomponovaná filmová hudba. Obsah bude rozšířen o udržitelné certifikované destinace.

Vánoce v Německu

Vánoční zvyky a tradice v Německu jsou známé a oblíbené po celém světě. Kouzelná atmosféra velkých i malých měst v období Vánoc byla v centru pozornosti projektu DZT „Vánoce v Německu“. Od začátku října 2025 bude cíleně propagovat zájezdy do Německa v předvánočním období. Na webové stránce kampaně lze vyhledat více než 2 000 vánočních trhů, a to na základě údajů z Knowledge Graphu DZT.

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energie zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. V úzké spolupráci se svými partnery z německého turismu, sdružení a hospodářských podniků DZT vyvíjí a komunikuje strategie a marketingové kampaně, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa.

Hlavní témata digitalizace a udržitelnost

DZT podporuje turismus orientovaný na budoucnost a ohleduplný k přírodě, v souladu s cíli spolkové vlády. Důraz je přitom kladen na témata týkající se digitalizace a udržitelnosti.

Téma týkající se trvalé udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě je již více než deset let ústředním tématem a strategicky se řeší ve všech oblastech společnosti, napříč všemi odděleními. Organizace přitom sleduje strategii tří pilířů, která spojuje externí přenos znalostí a doprovodný komunikační přístup s vnitřně organizační iniciativou udržitelnosti. DZT posiluje budoucí téma zodpovědného turismu tím, že umísťuje Turistickou zemi Německo do mezinárodní soutěže jako cíl cesty s udržitelnými a inkluzivními nabídkami. S vypuknutím pandemie covid-19 se posun v hodnotách směrem k větší sociálně-ekologické odpovědnosti v mezinárodním cestovním chování prohloubil.

DZT je průkopníkem při implementaci technologií zaměřující se na všechny smysly vnímání (virtuální, rozšířená a smíšená realita), při používání konverzačních rozhraní (např. hlasových asistentů) a aplikací umělé inteligence (UI), například v chatbotech. Za účelem zviditelnění turistických nabídek na marketingových platformách, které podporují umělou inteligencí, koordinuje DZT společný Open-Data projekt německého cestovního ruchu k vytvoření znalostních grafů.

DZT má zastoupení v 19 zemích a řídí je ze své centrály ve Frankfurtu nad Mohanem. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na www.germany.travel/presse.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.