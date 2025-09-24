HIKSEMI představuje inteligentní úložiště pro digitální věk na Obchodní výstavě Čína-Střední Asie 2025

Ve svém specializovaném stánku představila společnost HIKSEMI rozsáhlé portfolio úložných produktů, pečlivě rozdělených do šesti klíčových scénářů použití. Pro spotřebitelské trhy společnost zdůraznila řešení šitá na míru pro hraní her, fotografování a zálohování osobních a rodinných dat. Konkrétně pro milovníky her předvedla HIKSEMI špičková řešení, jako jsou FUTURE CORE PCIe 5.0 SSD a paměť RGB DDR5, které poskytují maximální rychlosti a působivou estetiku pro herní zážitky nové generace.
V průmyslovém segmentu společnost HIKSEMI předvedla rozsáhlou nabídku pro datová centra, průmyslovou automatizaci a aplikace ve vozidlech, přičemž kladla důraz na spolehlivost a odolnost v náročných podmínkách. Polovodičový disk D300 SSD, oceněný na summitu Global Flash prestižní „Zlatou cenou za produkt SSD roku 2025", byl vyzdvižen pro svou spolehlivost na úrovni datových center, podporu šifrování AES-256 a výjimečný výkon v prostředí s vysokou účinností a vysokými nároky.
Tento scénářový přístup k výstavě podtrhl závazek společnosti HIKSEMI dodávat přesná, efektivní a inteligentní úložná řešení, která splňují rozmanité požadavky moderního digitálního života. Prezentací svých technologických znalostí v oblasti spotřebitelských i odvětvových produktů společnost HIKSEMI posílila svou vizi umožnit plynulou správu dat a podpořit digitální transformaci ve Střední Asii.
Výstava usnadnila navázání cenných kontaktů s regionálními partnery, distributory a podnikovými zákazníky a podpořila diskuse o lokalizovaných řešeních a dlouhodobé spolupráci. Účast společnosti HIKSEMI znamenala významný milník v její strategii mezinárodní expanze a demonstrovala její odhodlání podporovat rostoucí digitální infrastrukturu a inovační ekosystém v regionu.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776974/Storage_Built_for_Tech_Revolutions.jpg
KONTAKT: Yolanda Tang, tangyalan@hiksemitech.com