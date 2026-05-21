Hikvision zavádí AI do komprese videa s technologií Guanlan Encoding a přináší až 50% úsporu na úložiště

Chang-čou (Čína) 21. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hikvision oznámila uvedení technologie Guanlan Encoding ke kompresi videa založené na umělé inteligenci, která přináší průměrnou úsporu úložného prostoru ve výši 30–50 % bez snížení kvality důležitých záznamů.

S rostoucím rozlišením, počtem kanálů a prodlužující se dobou uchovávání se úložiště stalo jedním z hlavních faktorů ovlivňujících náklady v oblasti video zabezpečení. Technologie Guanlan Encoding je založena na mezinárodním standardu H.265 a využívá rozsáhlý model umělé inteligence Guanlan od společnosti Hikvision. Rozšiřuje tak použití technologie Guanlan z oblasti analýzy videa do procesu kódování.

V bezpečnostních nasazeních, zejména těch ve velkém měřítku, může technologie Guanlan Encoding snížit požadavky na pevné disky a prostor v rozvaděči na polovinu a zároveň výrazně snížit dlouhodobou spotřebu energie, čímž se sníží celkové náklady na vlastnictví v průběhu celého životního cyklu projektu.

Soustřeďte se, omezte úložný prostor

Tradiční kodeky (sekvence obrázků) zacházejí se všemi pixely stejně, což nutí operátory volit mezi snímky s vyšším rozlišením a efektivnějším úložištěm. Technologie Guanlan Encoding toto dilema eliminuje. Identifikuje klíčové objekty ve scéně – jako jsou lidé a vozidla – a zachovává je v plné ostrosti díky přesné segmentaci oblastí zájmu (ROI), zatímco nadbytečná data pozadí výrazně komprimuje.

„Účinnost úložiště byla téměř vždy na úkor kvality – až dosud," řekl Jason Yang, viceprezident Hikvision International Business Center. „Kódování Guanlan se nejprve podívá na obraz – a pak rozhodne, co stojí za to zachovat v plné ostrosti."

Tato technologie kombinuje dva doplňkové režimy. Funkce dynamické snímání přizpůsobuje přidělování datového toku v reálném čase, aby zachovala detaily ve složitých scénách s rychlým pohybem. Funkce statická optimalizace aplikuje ultra vysokou kompresi na statické nebo málo pohyblivé záběry, čímž zmenší některé snímky na pouhých několik desítek bajtů. Společně posouvají kódování videa od univerzálního řešení k inteligentnímu přístupu kódování na vyžádání.

Testováno v různých scénářích

Vnitřní srovnávací testy mezi konvenčním kodekem H.265 a kódováním Guanlan potvrzují konzistentní úspory v datovém toku:

  • Jídelna (24 hodin): úspora 49 % při celodenních výkyvech provozu
  • Vchod do kancelářského areálu (30 minut): úspora 42 % během špičky
  • Firemní vstupní hala (2 hodiny): úspora 38 % ve standardním vnitřním prostředí
  • Rušná obchodní ulice (1 hodina): úspora 18 % ve scéně s vysokou komplexností a intenzivní aktivitou

V souladu s normami, bez nutnosti migrace

Protože je kódování Guanlan založeno na standardu H.265, funguje bezproblémově se stávajícími dekodéry H.265, zařízeními Hikvision i zařízeními třetích stran a podporuje pokročilou analýzu pomocí umělé inteligence. Formát kódování, snímková frekvence a rozlišení zůstávají nezměněny, což usnadňuje zavedení jak u nových, tak u stávajících projektů.

K dispozici v celé produktové řadě společnosti Hikvision

Technologie Guanlan Encoding je podporována u síťových a otočných bezpečnostních (PTZ) kamer řady Hikvision DeepinView(X), kamer řady Ultra, kamer s technologií ColorVu 3.0 a u digitálních videorekordérů, přičemž její podpora se neustále rozšiřuje i na další produktové řady. Tato technologie je vhodná pro širokou škálu prostředí, od podnikových areálů a obchodních řetězců až po veřejná prostranství a kritická zařízení.

Díky přímému zabudování umělé inteligence do kodeku představuje kódování Guanlan krok směrem k budoucnosti, ve které je každý bajt videa zachycen, komprimován a uložen s konkrétním záměrem. Jedná se o přechod od komprese podle pixelů ke kompresi podle významu. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou stránku věnovanou kódování Guanlan nebo kontaktujte svého regionálního zástupce společnosti Hikvision a domluvte si živou ukázku.

Zdroj: Hikvision

Hrad Šternberk na Olomoucku odhaluje soukromý život Liechtensteinů

Hrad Šternberk na Olomoucku odhaluje soukromý život Liechtensteinů

Se všedním životem poslední generace Liechtensteinů seznámí návštěvníky nová prohlídková trasa na hradě Šternberk na Olomoucku, kde tento šlechtický rod žil až...

Mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě už v květnu, sněhu je málo

