Hikvision získala jako první v oboru certifikaci EUCC pro síťové kamery

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  9:22
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Chang-čou (Čína) 4. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hikvision oznámila, že její řada síťových kamer DeepinView (iDS-2CD7x) úspěšně získala certifikaci EUCC (Evropského programu kybernetické bezpečnosti podle společných kritérií). Tento milník představuje první produkt na světě v kategorii CCTV kamer, který tuto prestižní certifikaci získal, což podtrhuje závazek společnosti Hikvision k robustní bezpečnosti produktů a dodržování zásad digitální správy.

Certifikaci vydala společnost TrustCB B.V., nezávislý certifikační orgán pověřený nizozemským Úřadem pro digitální infrastrukturu (RDI). Komplexní bezpečnostní hodnocení provedla společnost Bureau Veritas Cybersecurity Europe, celosvětově uznávaná nezávislá zkušební laboratoř. Certifikovaná řada iDS-2CD7x, jejíž hodnocení proběhlo v souladu s normami ISO/IEC 15408 (společná měřítka) a CEM:2022 R1, splňuje úroveň záruky EUCC „významná", která odpovídá úrovni záruky hodnocení 3 (EAL3) doplněné o požadavky ALC_FLR.2 (náprava chyb).

Orientace v harmonizovaném evropském prostředí kybernetické bezpečnosti

EUCC, nově přijatý a vysoce autoritativní rámec pro kybernetickou bezpečnost produktů v Evropě, vychází z mezinárodně uznávaných standardů společných kritérií (CC). Využívá přísné, nezávislé testování a audity k systematickému ověřování bezpečnostních schopností produktu, vývojových procesů a správy zranitelností.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie aktivně posiluje požadavky na bezpečnost digitálních produktů – například zákonem o kybernetické odolnosti (CRA), který zavádí požadavky na celoživotní bezpečnost „produktů s digitálními prvky", a směrnicí NIS2, která ukládá přísnější kybernetické povinnosti kritickým odvětvím – slouží EUCC jako důvěryhodný referenční rámec. Poskytuje výrobcům a koncovým uživatelům jednotný a spolehlivý důkaz o shodě s předpisy a představuje nezbytný referenční bod pro odvětví s vysokými bezpečnostními požadavky, jako jsou státní správa, kritická infrastruktura, energetika a doprava.

Strukturovaný přístup k „bezpečnosti už od návrhu"

V dnešním propojeném digitálním prostředí se kybernetická bezpečnost proměnila z doplňkové funkce v základní pilíř důvěry. Získání první certifikace EUCC na světě v kategorii kamer odráží strukturovaný přístup společnosti Hikvision k „bezpečnosti už od návrhu". Díky integraci přísných bezpečnostních zásad do každé fáze životního cyklu produktu – od koncepce a výzkumu a vývoje až po testování, dodání a průběžnou údržbu – společnost zajišťuje, že bezpečnost zařízení je proaktivně řízena od samého počátku.

Tato certifikace konkrétně potvrzuje robustní bezpečnostní opatření řady iDS-2CD7x v klíčových oblastech, včetně ověřování identity, řízení přístupu, zabezpečených komunikací, bezpečnostních auditů a správy zranitelností. Stanovením tohoto nového standardu společnost poskytuje nový vzor pro dodržování předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti v celém odvětví a zároveň dále posiluje důvěru zákazníků na celém světě v produkty a řešení společnosti Hikvision.

Chcete-li se dozvědět více o snahách společnosti Hikvision v oblasti kybernetické bezpečnosti, navštivte tento odkaz.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3003692/image1.jpg

 

KONTAKT: LiuLuke, liuyunlong10@hikvision.com, +86-15210662217

 

 

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