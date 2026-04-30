Hikvision zveřejnil zprávu ESG za rok 2025 a prosazuje udržitelnost prostřednictvím iniciativy „Technika pro dobro"

Podpora společenského dobra prostřednictvím AIoT
Společnost Hikvision se zavázala k iniciativě „Tech for Good" (Technika pro dobro) a podporuje inovace s cílem vytvářet pozitivní hodnoty. V oblasti městské správy vyvíjí komplexní monitorovací systémy na ochranu kritické infrastruktury, které zahrnují více než 300 zařízení a 140 řešení pro řízení dopravy dle různých scénářů. V oblasti ochrany přírody jsou řešení společnosti Hikvision, která byla představena na 5. světovém kongresu biosférických rezervací, nyní uplatňována v první skupině čínských národních parků a v 50 % biosférických rezervací v zemi.
Kromě obchodních aktivit se Hikvision nadále věnuje i společenskému blahu. Program STAR, který pokrývá 14 zemí a regionů, podporuje ekologické pozorování v Pyrenejích a výzkum himálajských ledovců, zatímco „STAR 2025, Iniciativa pro instalující partnery" sdružuje globální síť poskytující nezbytnou technickou podporu.
Budování spolehlivosti prostřednictvím kyberbezpečnosti a kvality
Za účelem posílení digitální důvěry zavedla společnost Hikvision komplexní rámec kyberbezpečnosti s cílem zlepšit správu. Tyto snahy, včetně stoprocentní míry nápravy zranitelností v roce 2025, byly oceněny nejvyšší úrovní Ceny za zajištění digitální důvěry od Britské normalizační instituce (BSI).
V oblasti řízení kvality produktů společnost Hikvision vybudovala standardizované digitální procesy s cílem zajistit spolehlivost a posílit své portfolio duševního vlastnictví, přičemž v roce 2025 podala 7399 přihlášek patentů na vynálezy související s její hlavní činností a získala 1553 nových patentů.
Zajištění souladu s předpisy a ochrany osobních údajů
Díky zavedení osvědčených postupů z celého světa Hikvision účinně začleňuje požadavky na dodržování předpisů do každodenního provozu. V roce 2025 společnost získala certifikaci ISO 37301. V souladu s nejnovějšími technologickými trendy společnost rovněž zveřejnila dokument „Cesta k odpovědné umělé inteligenci od Hikvision", v němž zdůrazňuje své pevné odhodlání vyvíjet umělou inteligenci v souladu s předpisy.
Ochrana dat zůstává pro společnost Hikvision nejvyšší prioritou. V roce 2025 Hikvision úspěšně prošla ročními audity pro řadu mezinárodních norem, včetně ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 a ISO 37301, a dosáhla stoprocentního pokrytí zaměstnanců v oblasti povědomí o ochraně osobních údajů.
Urychlení opatření v oblasti klimatu
Společnost Hikvision prosazuje opatření v oblasti klimatu prostřednictvím třístupňové struktury řízení a podporuje dekarbonizaci ve čtyřech pilířích. Jsou to nízkouhlíkové produkty, inteligentní výroba, digitální posílení a ekologický provoz.
Aby společnost ještě více posílila svůj dopad, vyvinula platformu GPA s cílem zlepšit schopnosti v oblasti řízení ekologických produktů. Do konce roku 2025 bylo u 169 modelů produktů dokončeno vyúčtování uhlíkové stopy. Za zmínku stojí, že sedm inteligentních displejů WonderHub získalo certifikaci TCO desáté generace a staly se tak prvními velkoformátovými displeji na světě, které tuto normu splňují.
V souladu s deseti principy iniciativy OSN Globální kompakt společnost Hikvision nadále prosazuje odpovědné řízení a udržitelné obchodní postupy, o čemž svědčí její nejnovější ocenění v oblasti ESG – stříbrná medaile EcoVadis a Cena za vedoucí postavení v oblasti ESG v globálním podnikání od DMCC.
Do budoucna se bude Hikvision i nadále věnovat neustálému zlepšování a vytváření dlouhodobé hodnoty a bude spolupracovat se zainteresovanými stranami na budování odolnějšího a udržitelnějšího světa.
Zdroj: Hikvision Digital Technology