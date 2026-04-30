Hikvision zveřejnil zprávu ESG za rok 2025 a prosazuje udržitelnost prostřednictvím iniciativy „Technika pro dobro"

Chang-Čou (Čína) 30. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hikvision zveřejnila svou zprávu o životním prostředí, sociálních otázkách a správě a řízení (ESG) za rok 2025 , čímž již osmým rokem v řadě prokázala transparentnost ve vykazování udržitelnosti. V souladu se svou koncepcí udržitelnosti THRIVE společnost ve zprávě zdokonalila své hodnocení a identifikovala technologické inovace, bezpečnost, kvalitu produktů a kyberbezpečnost jako témata dvojího významu, čímž systematicky prosazuje své cíle udržitelného rozvoje.

Podpora společenského dobra prostřednictvím AIoT

Společnost Hikvision se zavázala k iniciativě „Tech for Good" (Technika pro dobro) a podporuje inovace s cílem vytvářet pozitivní hodnoty. V oblasti městské správy vyvíjí komplexní monitorovací systémy na ochranu kritické infrastruktury, které zahrnují více než 300 zařízení a 140 řešení pro řízení dopravy dle různých scénářů. V oblasti ochrany přírody jsou řešení společnosti Hikvision, která byla představena na 5. světovém kongresu biosférických rezervací, nyní uplatňována v první skupině čínských národních parků a v 50 % biosférických rezervací v zemi.

Kromě obchodních aktivit se Hikvision nadále věnuje i společenskému blahu. Program STAR, který pokrývá 14 zemí a regionů, podporuje ekologické pozorování v Pyrenejích a výzkum himálajských ledovců, zatímco „STAR 2025, Iniciativa pro instalující partnery" sdružuje globální síť poskytující nezbytnou technickou podporu.

Budování spolehlivosti prostřednictvím kyberbezpečnosti a kvality

Za účelem posílení digitální důvěry zavedla společnost Hikvision komplexní rámec kyberbezpečnosti s cílem zlepšit správu. Tyto snahy, včetně stoprocentní míry nápravy zranitelností v roce 2025, byly oceněny nejvyšší úrovní Ceny za zajištění digitální důvěry od Britské normalizační instituce (BSI).

V oblasti řízení kvality produktů společnost Hikvision vybudovala standardizované digitální procesy s cílem zajistit spolehlivost a posílit své portfolio duševního vlastnictví, přičemž v roce 2025 podala 7399 přihlášek patentů na vynálezy související s její hlavní činností a získala 1553 nových patentů.

Zajištění souladu s předpisy a ochrany osobních údajů

Díky zavedení osvědčených postupů z celého světa Hikvision účinně začleňuje požadavky na dodržování předpisů do každodenního provozu. V roce 2025 společnost získala certifikaci ISO 37301. V souladu s nejnovějšími technologickými trendy společnost rovněž zveřejnila dokument „Cesta k odpovědné umělé inteligenci od Hikvision", v němž zdůrazňuje své pevné odhodlání vyvíjet umělou inteligenci v souladu s předpisy.

Ochrana dat zůstává pro společnost Hikvision nejvyšší prioritou. V roce 2025 Hikvision úspěšně prošla ročními audity pro řadu mezinárodních norem, včetně ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 a ISO 37301, a dosáhla stoprocentního pokrytí zaměstnanců v oblasti povědomí o ochraně osobních údajů.

Urychlení opatření v oblasti klimatu

Společnost Hikvision prosazuje opatření v oblasti klimatu prostřednictvím třístupňové struktury řízení a podporuje dekarbonizaci ve čtyřech pilířích. Jsou to nízkouhlíkové produkty, inteligentní výroba, digitální posílení a ekologický provoz.

Aby společnost ještě více posílila svůj dopad, vyvinula platformu GPA s cílem zlepšit schopnosti v oblasti řízení ekologických produktů. Do konce roku 2025 bylo u 169 modelů produktů dokončeno vyúčtování uhlíkové stopy. Za zmínku stojí, že sedm inteligentních displejů WonderHub získalo certifikaci TCO desáté generace a staly se tak prvními velkoformátovými displeji na světě, které tuto normu splňují.

V souladu s deseti principy iniciativy OSN Globální kompakt společnost Hikvision nadále prosazuje odpovědné řízení a udržitelné obchodní postupy, o čemž svědčí její nejnovější ocenění v oblasti ESG – stříbrná medaile EcoVadis a Cena za vedoucí postavení v oblasti ESG v globálním podnikání od DMCC.

Do budoucna se bude Hikvision i nadále věnovat neustálému zlepšování a vytváření dlouhodobé hodnoty a bude spolupracovat se zainteresovanými stranami na budování odolnějšího a udržitelnějšího světa.

Zde si můžete přečíst úplnou zprávu společnosti Hikvision o ESG za rok 2025.

Zdroj: Hikvision Digital Technology

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Boj o větrníky na Vysočině vrcholí. Veřejné projednání zón bude v Praze

Projektem Větrného parku Vysočina se více než dva roky zabývá jihlavská...

Veřejné projednání vymezování akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren v oblasti Kraje Vysočina se uskuteční v pátek 15. května od deseti hodin ve společenském sále Radiopaláce na...

30. dubna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

30. dubna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost Hisense pozvedá módu a kulturu ikonickou kampaní u příležitosti uvedení filmu „Ďábel nosí Pradu 2" do kin 1. května

30. dubna 2026  11:10

„Hockeytown" nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí

Celou mistrovskou hru Dynama ze střídačky zaštítil hlavní trenér Filip Pešán....

Dynamo! Mistři! Tak jsme první, no a co? Erupce nadšení v ulicích, hospodách i v domácnostech. Hokejové město v úterý večer tlačilo svoje Dynamo k zisku zlatého grálu. Nakonec vše explodovalo krátce...

30. dubna 2026  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

ElementStore udržuje růst blížící se 100 % ročně a upevňuje pozici mezi lídry

30. dubna 2026  10:52

Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

ilustrační snímek

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní...

30. dubna 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté...

30. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:59

30. dubna 2026  8:49,  aktualizováno  8:59

