Hikvision zveřejnila finanční výsledky za rok 2025 a první čtvrtletí roku 2026

Za fiskální rok 2025 společnost vykázala celkové tržby ve výši 92,51 miliardy jüanů (12,95 miliardy USD[1]), což představuje meziroční nárůst o 0,01 %. Čistý zisk činil 14,20 miliardy jüanů (1,99 miliardy USD), což znamená meziroční nárůst o 18,52 %. Společnost podtrhla svůj silný peněžní tok oznámením očekávané celkové hotovostní dividendy ve výši 10,54 miliardy jüanů (1,48 miliardy USD) za rok 2025. To je výplatní poměr 74,25 %.
Společnost si i na počátku roku 2026 udržela silnou dynamiku. V prvním čtvrtletí dosáhly celkové tržby výše 20,72 miliardy jüanů (2,90 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 11,78 %, zatímco čistý zisk vzrostl meziročně o 36,42 % na 2,78 miliardy jüanů (0,39 miliardy USD). Za zmínku stojí, že hrubá zisková marže v 1. čtvrtletí se zlepšila o 4,16 procentního bodu a dosáhla 49,09 %.
Strategie AIoT pohání globální růst
Na základě dvou desetiletí vedoucího postavení v oboru upevnila společnost Hikvision svou pozici v oblasti AIoT (umělé inteligence věcí). Tato strategická evoluce přináší hmatatelné výsledky, o čemž svědčí její stabilní růst v roce 2025 a silný start do roku 2026.
V průběhu uplynulého roku vzrostly hlavní tržby společnosti ze zahraničních trhů na 27,22 miliardy jüanů (3,81 miliardy USD), což představuje 29,42 % celkových tržeb. Zejména rozvíjející se trhy zaznamenaly trvalý a robustní růst.
Kromě nabídky video produktů zaznamenaly rychlý růst i ostatní kategorie společnosti Hikvision, včetně systémů kontroly přístupu, poplašných systémů a komerčních displejů, které se staly silným motorem tržeb. Navíc si inovativní podnikání udrželo vysokou konkurenceschopnost a generovalo tržby ve výši 25,45 miliardy jüanů (3,56 miliardy USD) a přispělo 27,51 % k celkovým tržbám.
Rozvoj velkokapacitních modelů umělé inteligence
Společnost Hikvision aktivně rozvíjí technologie AIoT. Její velkokapacitní modely umělé inteligence Guanlan integrují do produktů funkce zpracování obrazu, jazyka a multimodální schopnosti, čímž výrazně zvyšují přesnost a efektivitu v komplexních prostředích. Například použití velkokapacitních zvukových modelů při kontrole kvality zařízení zvyšuje míru detekce vadných komponent o 70 %.
Na základě svých základních schopností Hikvision úspěšně nasadila odvětvově specifické modely v různých sektorech, včetně inteligentní výroby, logistiky a ochrany životního prostředí.
Trvalý závazek k výzkumu, vývoji a inovacím
Technologické inovace zůstávají hnací silou rozvoje Hikvision. V roce 2025 společnost investovala do výzkumu a vývoje 11,75 miliardy jüanů (1,65 miliardy USD), což představuje 12,70 % jejích celkových tržeb. Za posledních šest let přesáhly kumulativní investice do výzkumu a vývoje 8 miliard USD, přičemž společnost trvale věnovala více než 10 % svých ročních tržeb na výzkum a vývoj.
Tyto trvalé investice posílily portfolio duševního vlastnictví společnosti. Do konce roku 2025 společnost Hikvision nashromáždila 12 981 celosvětově schválených patentů, z nichž 57 % tvořily patenty na vynálezy.
Výhled do budoucna
Společnost Hikvision letos slaví 25. výročí svého založení a i nadále se řídí svým původním závazkem dělat správné věci a držet se správné cesty. V budoucnu se Hikvision zaměří na kvalitní růst, neustálé inovace a provozní efektivitu, aby mohla přinášet trvalou hodnotu svým zákazníkům, partnerům a akcionářům po celém světě.
Výroční zprávu společnosti Hikvision za rok 2025 najdete zde.
[1] Částky v USD jsou přepočítány podle průměrného kurzu v roce 2025, tj. 1 USD = 7,1429 jüanů (CFETS)
Kontakt: Luke Liu, liuyunlong10@hikvision.com