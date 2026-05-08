Hikvision zveřejnila finanční výsledky za rok 2025 a první čtvrtletí roku 2026

  15:20
Chang-Čou (Čína) 8. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hikvision zveřejnila své finanční výsledky za celý rok 2025 a první čtvrtletí roku 2026, které dokládají stabilní růst a zlepšenou kvalitu provozu.

Za fiskální rok 2025 společnost vykázala celkové tržby ve výši 92,51 miliardy jüanů (12,95 miliardy USD[1]), což představuje meziroční nárůst o 0,01 %. Čistý zisk činil 14,20 miliardy jüanů (1,99 miliardy USD), což znamená meziroční nárůst o 18,52 %. Společnost podtrhla svůj silný peněžní tok oznámením očekávané celkové hotovostní dividendy ve výši 10,54 miliardy jüanů (1,48 miliardy USD) za rok 2025. To je výplatní poměr 74,25 %.

Společnost si i na počátku roku 2026 udržela silnou dynamiku. V prvním čtvrtletí dosáhly celkové tržby výše 20,72 miliardy jüanů (2,90 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 11,78 %, zatímco čistý zisk vzrostl meziročně o 36,42 % na 2,78 miliardy jüanů (0,39 miliardy USD). Za zmínku stojí, že hrubá zisková marže v 1. čtvrtletí se zlepšila o 4,16 procentního bodu a dosáhla 49,09 %.

Strategie AIoT pohání globální růst

Na základě dvou desetiletí vedoucího postavení v oboru upevnila společnost Hikvision svou pozici v oblasti AIoT (umělé inteligence věcí). Tato strategická evoluce přináší hmatatelné výsledky, o čemž svědčí její stabilní růst v roce 2025 a silný start do roku 2026.

V průběhu uplynulého roku vzrostly hlavní tržby společnosti ze zahraničních trhů na 27,22 miliardy jüanů (3,81 miliardy USD), což představuje 29,42 % celkových tržeb. Zejména rozvíjející se trhy zaznamenaly trvalý a robustní růst.

Kromě nabídky video produktů zaznamenaly rychlý růst i ostatní kategorie společnosti Hikvision, včetně systémů kontroly přístupu, poplašných systémů a komerčních displejů, které se staly silným motorem tržeb. Navíc si inovativní podnikání udrželo vysokou konkurenceschopnost a generovalo tržby ve výši 25,45 miliardy jüanů (3,56 miliardy USD) a přispělo 27,51 % k celkovým tržbám.

Rozvoj velkokapacitních modelů umělé inteligence

Společnost Hikvision aktivně rozvíjí technologie AIoT. Její velkokapacitní modely umělé inteligence Guanlan integrují do produktů funkce zpracování obrazu, jazyka a multimodální schopnosti, čímž výrazně zvyšují přesnost a efektivitu v komplexních prostředích. Například použití velkokapacitních zvukových modelů při kontrole kvality zařízení zvyšuje míru detekce vadných komponent o 70 %.

Na základě svých základních schopností Hikvision úspěšně nasadila odvětvově specifické modely v různých sektorech, včetně inteligentní výroby, logistiky a ochrany životního prostředí.

Trvalý závazek k výzkumu, vývoji a inovacím

Technologické inovace zůstávají hnací silou rozvoje Hikvision. V roce 2025 společnost investovala do výzkumu a vývoje 11,75 miliardy jüanů (1,65 miliardy USD), což představuje 12,70 % jejích celkových tržeb. Za posledních šest let přesáhly kumulativní investice do výzkumu a vývoje 8 miliard USD, přičemž společnost trvale věnovala více než 10 % svých ročních tržeb na výzkum a vývoj.

Tyto trvalé investice posílily portfolio duševního vlastnictví společnosti. Do konce roku 2025 společnost Hikvision nashromáždila 12 981 celosvětově schválených patentů, z nichž 57 % tvořily patenty na vynálezy.

Výhled do budoucna

Společnost Hikvision letos slaví 25. výročí svého založení a i nadále se řídí svým původním závazkem dělat správné věci a držet se správné cesty. V budoucnu se Hikvision zaměří na kvalitní růst, neustálé inovace a provozní efektivitu, aby mohla přinášet trvalou hodnotu svým zákazníkům, partnerům a akcionářům po celém světě.

Výroční zprávu společnosti Hikvision za rok 2025 najdete zde.

[1] Částky v USD jsou přepočítány podle průměrného kurzu v roce 2025, tj. 1 USD = 7,1429 jüanů (CFETS)

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2966398/image1.jpg

Kontakt: Luke Liu, liuyunlong10@hikvision.com

 

 

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí...

Provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem v pátek zkomplikovala nehoda osobního auta na 21. kilometru. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, zdravotníci ošetřili posádku...

8. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

8. května 2026  17:43

Letecký provoz nad Prahou narušil dron. Policie zadržela osmatřicetiletého muže

Na pražském Letišti Václava Havla přistál stroj společnosti KLM. Po několika...

Letecký provoz v Praze v pátek narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo bylo odkloněno do Vídně. Policie zadržela jednoho člověka, šlo o muže ročníku 1988, jak uvedl pro...

8. května 2026  16:52,  aktualizováno  17:07

Hisense představuje model XR10: špičkový projektor, který přináší kino do každé domácnosti

8. května 2026  15:32

Prahou i Brnem prošly Majálesové průvody, studenti slavili hudbou i recesí

Majálesový průvod vyrazil z náměstí Svobody na brněnské výstaviště, kde se koná...

Studentské slavnosti v pátek zaplnily centra Prahy a Brna. V metropoli zahájil recesistický průvod čtrnáctý ročník Studentského Majálesu, v Brně prošly tisíce studentů s alegorickými vozy na...

8. května 2026  13:12,  aktualizováno  15:31

Návštěvníci Anifilmu v Liberci mohli dnes sledovat vznik unikátního graffiti

Vznik unikátního prostorového graffiti mohli dnes u zámku v Liberci sledovat návštěvníci Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm i běžní kolemjdoucí....

8. května 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

Huawei dává každému možnost stát se hvězdou vlastního života díky technologiím

8. května 2026  14:56

450 MHz LTE: silnější a chytřejší energetická síť pro Brazílii

8. května 2026  14:42

Mrazivá detektivka s Kristýnou Ryškou a Kryštofem Hádkem prošuměla kiny. Dáte jí šanci na streamu?

Z filmu Stvůry

Žádný revoluční žánrový zázrak, ale poctivě odvedená česká kriminálka, která ví, co chce být, a většinou to i doručí. Český krimi snímek Stvůry, který se před pár dny usádlil na streamovací platformě...

8. května 2026

Areál Klínovec zahájil sezonu ve svém Trail Parku, nabízí desítky kilometrů tras

ilustrační snímek

Areál Klínovec zahájil dnes letní sezonu na svém Trail Parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin...

8. května 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

