Hinen na veletrhu EES Europe 2026: maximalizace přínosu solární energie pro domácnosti v novém energetickém prostředí Evropy

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  11:25
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Mnichov (Německo) 5. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hinen se zúčastní veletrhu EES (skladování elektrické energie) Europe 2026, který je největším a z mezinárodního hlediska nejvýznamnějším veletrhem baterií a systémů pro skladování energie v Evropě. Akce se bude konat ve dnech 23. až 25. června 2026 v Messe München a návštěvníci najdou společnost Hinen na stánku C2.630. Během veletrhu bude Hinen spolupracovat s instalačními firmami, distributory a průmyslovými partnery z celé Evropy s cílem prozkoumat chytřejší a flexibilnější energetická řešení pro domácnosti.

V souladu s transformací evropského energetického trhu

Vzhledem k tomu, že německý zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG) nadále urychluje přechod k tržnímu obchodování s elektřinou, stává se skladování energie v domácnostech v celé Evropě stále důležitější. Rostoucí ceny elektřiny, nestabilita sítě a rozšíření dynamických tarifů za elektřinu vedou domácnosti k maximalizaci vlastní spotřeby solární energie a ke zlepšení energetické nezávislosti. S rozšiřováním dynamického cenového systému v Německu, Nizozemsku a na severských trzích se inteligentní domácí skladování energie vyvíjí ve flexibilnější a hodnotově orientované řešení pro domácnosti.

Na veletrhu EES Europe 2026 představí společnost Hinen svůj ultratenký třífázový hybridní RESS (systém pro ukládání energie v domácnostech) typu „vše v jednom" o výkonu 25 kW, který je určen pro větší rezidenční nemovitosti a energeticky náročné domácnosti usilující o nižší náklady na elektřinu, silnější záložní kapacitu a větší energetickou flexibilitu.

Mezi hlavní vlastnosti patří:

  • Režim AI automaticky načítá ceny elektřiny a meteorologická data v reálném čase, aby optimalizoval nabíjení a vybíjení pro maximální výnos
  • Ultratenký design o šířce 180 mm vhodný pro instalaci v úzkých chodbách a stísněných prostorech
  • Schopnost vytvářet energetickou síť pro zvýšenou energetickou odolnost a stabilní výkon záložního zdroje
  • Čtyři nezávislé MPPT vstupy podporující fotovoltaický vstup naddimenzovaný o 120 % až 300 % se solární kapacitou až 30 kW
  • Podpora paralelního zapojení až 6 jednotek, umožňující výstupní výkon až 150 kW a celkovou kapacitu úložiště 160,2 kWh
  • Podpora stoprocentního třífázového nevyváženého výstupu pro zajištění stabilního provozu při nerovnoměrném zatížení domácnosti
  • Vestavěný přepínač umožňující ruční volbu mezi záložním režimem a režimem bypassu (přemostění) pro kritická zatížení
  • Flexibilní konstrukce, u které nezáleží na pořadí fází, což zjednodušuje instalaci a snižuje složitost nasazení

Prezentace komplexních řešení pro skladování energie

Kromě třífázového hybridního systému RESS typu „vše v jednom" o výkonu 25 kW představí Hinen úplné portfolio produktů pro domácnosti, které zahrnuje:

  • jednofázové hybridní systémy RESS typu „vše v jednom" o výkonu 5 kW a 15 kW
  • jednofázové nízkonapěťové řešení o výkonu 6kW a 12kW
  • třífázové vysokonapěťové řešení o výkonu 12kW
  • třífázové nízkonapěťové řešení o výkonu 15kW
  • jednofázový balkonový systém pro skladování energie o výkonu 2400W

O společnosti Hinen

Společnost Hinen, opírající se o více než 20 let zkušeností v oblasti špičkové výroby, je kótována na šenčenské burze (kód akcie: 300787) a působí jako důvěryhodný partner v oblasti ODM (výrobce originálních produktů) pro více než 400 globálních značek. Její vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec – od výroby bateriových článků přes výzkum a vývoj střídačů až po kompletní montáž systémů – zaručuje kvalitu, inovace a nákladovou efektivitu.

Díky pobočkám a servisním týmům v Evropě, Velké Británii, Austrálii a Africe kombinuje Hinen globální odborné znalosti se silnou místní podporou, což umožňuje partnerům budovat odolnější a udržitelnější energetickou budoucnost.

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2992842/Hinen_invites_you_to_EES_Europe_2026.jpg 

Kontakt: Nikita Lee, nikita@hinen.com, +86-13005417087

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