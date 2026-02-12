Hinen představí na veletrhu ENEX 2026 nový třífázový hybridní systém s nízkým napětím o výkonu 15 kW

Sokołów (Polsko) 12. února 2026 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Společnost Hinen se zúčastní ENEX 2026, jednoho z nejvýznamnějších polských veletrhů v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů energie, který se koná ve dnech 4. až 5. března 2026 v polském městě Kielce, ulice Zakładowa 1. Návštěvníci jsou vítáni v hale 3, stánek D09, kde společnost představí své nejnovější řešení pro skladování energie pro domácnosti a komerční účely přizpůsobené evropským trhům.

Novinka: H15000T + BP5000 pro polský trh

Hlavním bodem zájmu o společnost Hinen na veletrhu ENEX 2026 bude její nově uvedený třífázový nízkonapěťový hybridní střídač H15000T 15kW v kombinaci s nízkonapěťovým bateriovým modulem BP5000 5 kWh, který byl oficiálně uveden na trh v prosinci 2025.

Vzhledem k tomu, že Polsko pokračuje v urychlování energetické transformace – poháněné rostoucími cenami elektřiny, rozšiřováním využívání střešních fotovoltaických systémů a rostoucí poptávkou po energetické nezávislosti –, trojfázové systémy pro skladování energie se stávají stále důležitějšími pro velké obytné domy a lehké komerční uživatele. Model H15000T je navržen speciálně pro tyto reálné aplikace, podporuje stoprocentní trojfázový nevyvážený výstup a zajišťuje stabilní dodávku energie i při nerovnoměrném zatížení fází.

Díky třem nezávislým MPPT (sledováním bodu maximálního výkonu) a až stopadesátiprocentnímu naddimenzovanému fotovoltaickému vstupu umožňuje systém efektivní využití sluneční energie ze složitých střech, které jsou běžné u polských obytných budov. Doba přepnutí záložního zdroje ?10 ms zajišťuje plynulou kontinuitu napájení během výpadků sítě, zatímco silné přetížení a bypassové schopnosti umožňují systému zvládat vysoce výkonné spotřebiče, dílny a provoz malých podniků.

Kromě záložního výkonu umožňuje H15000T také inteligentní správu zátěže. Když je výroba fotovoltaické energie vysoká – například v poledne – a baterie je plně nabitá, systém může automaticky aktivovat vysoce výkonné domácí spotřebiče, včetně tepelných čerpadel nebo nabíječek elektromobilů. To umožňuje uživatelům spotřebovávat přebytečnou solární energii lokálně, místo aby ji vraceli zpět do sítě. To zlepšuje vlastní spotřebu a celkovou účinnost systému.

Systém je spárován s nízkonapěťovým bateriovým modulem BP5000 5kWh, který se vyznačuje stohovatelným designem typu plug-and-play s flexibilním rozšířením kapacity od 5kWh do 120kWh. Je navržen s ohledem na bezpečnost a spolehlivost a podporuje provoz při teplotách od -20 °C do 60 °C, inteligentní ochranu BMS (systému správy baterií) a vzdálené monitorování prostřednictvím aplikace Hinen.

Kompletní portfolio produktů na výstavě

Kromě nově uvedeného nízkonapěťového hybridního systému H15000T představí společnost Hinen na veletrhu ENEX 2026 kompletní portfolio produktů pro skladování energie, které zahrnuje systémy pro domácnosti typu vše v jednom, třífázová hybridní střídačová řešení a přenosné napájecí produkty pro záložní aplikace a aplikace zcela nezávislé na veřejné rozvodné síti.

Sortiment zahrnuje systémy typu „vše v jednom“ řady A: H5S (5 kW jednofázový), H15S (15 kW jednofázový) a H25T (25 kW třífázový); třífázový hybridní měnič H12000H-EU 12 kW spárovaný s vysokonapěťovou baterií B8900M-HA 8,9 kWh; a přenosné elektrárny PS 1800 Pro a PS 3000 spolu s přídavnou baterií PS 2500B.

O společnosti Hinen

Společnost Hinen, která se opírá o více než 20 let zkušeností v oblasti pokročilé výroby, je kótována na burze v Šen-čenu (kód akcie: 300787) a je důvěryhodným partnerem výrobců originálních konstrukcí pro více než 400 globálních značek. Její vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec, který zahrnuje výrobu bateriových článků, výzkum a vývoj střídačů a kompletní montáž systémů, zajišťuje výjimečnou kvalitu, inovace a nákladovou efektivitu.

Se svými pobočkami a servisními týmy v Evropě, Velké Británii, Austrálii a Africe kombinuje společnost Hinen globální technologické znalosti se silnou místní podporou pro mezinárodní trhy.

Fotografie doprovázející toto oznámení je k dispozici na adrese https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5bd12a3-5781-4389-9907-8b88248c3442 

E-mail: nikita@hinen.com

