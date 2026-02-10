Hisense a O2 nabídnou zákazníkům Oneplay slevu na chytré televize

  9:37
Praha 10. února 2026 (PROTEXT) - Společnost Hisense ve spolupráci s O2 přináší zákazníkům služby Oneplay možnost pořídit si vybrané chytré televize se slevou 1500 Kč. Zejména pro sportovní fanoušky je to jedinečná příležitost vybavit si domácnost druhou obrazovkou a předejít tak rodinným "hádkám o ovladač".

Letošní rok přináší sportovním fanouškům bohatou porci zábavy a okamžiků, kdy budou Češi společně fandit našim reprezentantům i svému oblíbenému klubu. Nyní přichází unikátní příležitost, jak vylepšit divácký zážitek ze sportovních přenosů díky vysoce kvalitním technologiím televizí Hisense. A doplnit domácnost o další obrazovku, která umožní sledovat více obsahů současně.

Společnosti Hisense a O2 spojují síly v marketingové akci pro diváky Oneplay. Díky aktuální nabídce O2 si mohou lidé pořídit do domácnosti chytré televize Hisense se slevou 1500 Kč, tedy za měsíční splátku 224 Kč*.

Akce se vztahuje na televizory Hisense s uhlopříčkou 65 palců, které kombinují vysoké 4K rozlišení, pokročilé zobrazovací technologie a inteligentní software. MiniLED televize disponují lokálním stmíváním, hlubokým prostorovým zvukem a funkcemi umělé inteligence.

Unikátní fanouškovské zážitky s Hisense

Načasování akce odpovídá nabité sportovní sezóně. Jejím vrcholem bude fotbalové mistrovství světa FIFA, jehož je značka Hisense tradičně hrdým sponzorem. Cílem Hisense je spojovat sportovní fanoušky po celém světě a přinášet jim radost i intenzivní divácké zážitky díky nejmodernějším technologiím.

Každý zákazník, který si nově v období od 9. února do 15. března aktivuje Oneplay u O2 ve variantě Komfort, Extra Zábava, Extra Sport nebo Maximum, získá slevové poukazy. Vouchery se zákazníkům objeví v aplikaci Moje O2 do 48 hodin od zřízení služby, jejich platnost je pak do 15. dubna 2026 a zákazník je nemůže kombinovat s jinými slevami.

Akce se netýká pouze nových uživatelů. Slevy získají i stávající zákazníci Oneplay od O2, včetně těch, kteří využívají Oneplay k Internetu a službu si aktivovali ještě před 9. únorem. I jim se automaticky zobrazí tři slevové poukazy v aplikaci Moje O2.

Vouchery od O2 mohou lidé využít také na další hardware vhodný pro sledování Oneplay, například na Oneplay Box, nejnovější model set-top boxu s 4K rozlišením, nebo na vybrané tablety.

*Měsíční splátka je platná s akontací 1000 Kč.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 160 zemích a specializuje se na vysoce kvalitní multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense 1. místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–3. čtvrtletí 2025). Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026 se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak propojit diváky po celém světě.

Zdroj: cz.hisense.com

