Hisense dělá z domova nejlepší místo pro sledování Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™

Pro fotbalové fanoušky znamená Mistrovství světa ve fotbale 2026™ víc než jen konečný výsledek. Jde o setkání s rodinou a přáteli, společné oslavování každého gólu a prožívání vzrušení z největší sportovní události světa z pohodlí domova. Nejnovější řešení laserových displejů od Hisense dokážou tuto stadionovou atmosféru zprostředkovat v mimořádném měřítku.
Laserový televizor L9Q TriChroma promění běžné obytné prostory v prvotřídní místa ke sledování zápasů. Díky obří obrazovce o úhlopříčce až 200 palců mohou fanoušci sledovat každý běh, přihrávku, souboj i gól s pozoruhodnou ostrostí. I při sledování během dne zajišťuje jasný a živý obraz spolu s technologií Potlačení okolního světla živé vizuální zážitky bez nutnosti zatemnění místnosti, zatímco pohlcující zvuk vtáhne diváky přímo do centra každého skandování a oslav.
Pro ty, kdo touží po dokonalém zážitku z domácího kina, posouvá laserový projektor XR10 sledování Mistrovství světa ve fotbale 2026™ do ještě velkolepějších rozměrů. Díky projekci o úhlopříčce až 300 palců, výjimečnému jasu a sytým, realistickým barvám dokáže zprostředkovat dramatičnost každého zápasu s filmovým nábojem. Flexibilní instalace a inteligentní optimalizace obrazu usnadňují vytvoření prvotřídního prostředí pro sledování každého vyřazovacího zápasu a nezapomenutelných okamžiků Mistrovství světa™.
Zatímco fotbal během mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ spojuje fanoušky na celém světě, Hisense i nadále posouvá hranice domácí zábavy díky inovacím v oblasti laserových displejů, díky nim se každý zápas jeví jako větší, každá oslava je ještě působivější a každá vzpomínka ještě nezapomenutelnější.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
Kontakt: PR oddělení společnosti Hisense: press.global@hisense.com;
RuderFinn Thunder (agentura pro společnost Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com