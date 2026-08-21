Hisense druhý rok po sobě mezi 1 % nejudržitelnějších společností na světě

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  11:39
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Praha 21. srpna 2026 (PROTEXT) - Společnost Hisense se opět zařadila mezi nejlépe hodnocené organizace v globálních hodnoceních udržitelnosti. Její evropské výrobní provozy získaly už druhým rokem po sobě nejvyšší ocenění EcoVadis Platinum se skóre 89 ze 100 bodů, což je řadí mezi 1 % nejlépe hodnocených firem na světě v oblasti udržitelnosti.

V dnešním podnikatelském prostředí se úspěch už neměří pouze finančními výsledky, tržním podílem nebo inovacemi produktů. Firmy jsou stále více hodnoceny také podle toho, jak řídí svůj dopad na životní prostředí, jak se starají o zaměstnance, jak spolupracují s dodavateli a jak zajišťují odpovědné řízení napříč celou svou činností.

Právě tyto oblasti hodnotí EcoVadis, jedna z předních světových platforem pro hodnocení udržitelnosti. Její metodika zkoumá systémy, politiky a výsledky, které stojí za fungováním firmy, a poskytuje tak nezávislý pohled na to, jak je udržitelnost začleněna do každodenního rozhodování podniku.

Pro Hisense je nejnovější ocenění Platinum odrazem dlouhodobého úsilí zakotvit udržitelnost přímo do základů podnikání. V posledních letech evropské výrobní závody společnosti posílily systémy environmentálního a energetického managementu, rozšířily řízení udržitelnosti, zvýšily transparentnost prostřednictvím externě ověřovaného reportingu a zakotvily požadavky na udržitelnost napříč celým dodavatelským řetězcem.

Výsledek je patrný napříč celou řadou iniciativ. Patří mezi ně 5,3 MW instalovaného výkonu solárních panelů ve Velenje, projekty na opětovné využití vody ve výrobě, vyšší podíl recyklovaných materiálů, plně recyklovatelná obalová řešení, nezávislé ověřování reportingu udržitelnosti a dat o uhlíkové stopě, a rovněž komplexní programy due diligence zaměřené na udržitelnost u dodavatelů.

Výkon v oblasti udržitelnosti dále podporují mezinárodně uznávané certifikace a standardy, mimo jiné SA8000 pro sociální odpovědnost, ISO 14001 pro environmentální management, ISO 50001 pro energetický management a registrace EMAS. Společnost je zároveň i nadále aktivním účastníkem iniciativy OSN Global Compact.

Zvláště významným aspektem letošního výsledku je jeho kontinuita. Hodnocená společnost Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., zodpovědná za evropské výrobní závody, zůstává jediným velkým výrobcem domácích spotřebičů, který získal ocenění EcoVadis Platinum dva roky po sobě.

Získání ocenění EcoVadis Platinum druhým rokem po sobě dokazuje, že dlouhodobé závazky se dokážou přetavit v měřitelné výsledky. Udržitelnost dnes vyžaduje stejnou disciplínu jako jakákoli jiná firemní priorita – jasně stanovené cíle, spolehlivá data, silné řízení a důsledné plnění. Toto ocenění je odrazem společného úsilí týmů napříč naší organizací, které neustále zvyšují laťku ve všech oblastech podnikání,“ uvedl Hanson Han, generální ředitel Hisense Europe.

S tím, jak se vyvíjejí očekávání zákazníků, obchodních partnerů, investorů i regulátorů, nabývají transparentnost a odpovědnost na významu jako klíčové ukazatele firemní výkonnosti. Nezávislá hodnocení, jako je EcoVadis, přitom slouží jako měřítko pro sledování pokroku a identifikaci příležitostí k dalšímu zlepšování.

Pro Hisense je nejnovější ocenění EcoVadis Platinum pro evropské výrobní závody zároveň uznáním dosaženého pokroku i impulzem k dalšímu postupu vpřed. Slouží jako externí potvrzení toho, že je udržitelnost řízena se stejnou důsledností jako inovace, kvalita a provozní excelence.

Značka se i nadále soustředí na rozvoj udržitelné výroby, posilování odpovědných obchodních praktik a přinášení inovací, které vytvářejí dlouhodobou hodnotu pro zákazníky, partnery i společnost.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Byla založena v roce 1969 a aktuálně působí ve více než 160 zemích. Specializuje se na multimediální zboží, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie. Podle agentury Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 a více palců (v období 2023 až 1. čtvrtletí 2026). Jakožto tvůrce technologie RGB MiniLED vede společnost Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jakožto oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.

 

Zdroj: cz.hisense.com

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