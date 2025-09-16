Hisense Europe a Gorenje patří mezi 1 % nejlepších firem na světě díky platinovému ocenění EcoVadis

Autor:
  11:29
Praha 16. září 2025 (PROTEXT) - Hisense Europe Group dosáhla významného úspěchu v odpovědném a udržitelném podnikání. Její dceřiná společnost Gorenje, výrobce domácích spotřebičů pod značkami Gorenje, Hisense, Mora a Asko, získala v každoročním hodnocení EcoVadis 2025 nejvyšší, platinové ocenění. Z více než 150 000 firem hodnocených po celém světě se Gorenje zařadilo mezi 1 % nejlepších společností v oblasti udržitelnosti.

Nezávislé potvrzení systematické práce

EcoVadis je přední mezinárodní hodnotitel firemní udržitelnosti, který posuzuje environmentální, sociální a etické výsledky firem v globálních dodavatelských řetězcích. Platinová medaile potvrzuje, že Gorenje dlouhodobě a systematicky integruje principy udržitelnosti do všech svých procesů – od výroby a řízení dodavatelského řetězce až po péči o zaměstnance a odpovědnost vůči společnosti.

Platinové ocenění a předstihnutí konkurence

Na úspěchy v hodnocení EcoVadis Gorenje navazuje již několik let – v letech 2023 a 2024 získalo stříbrné medaile. Díky dalším krokům v oblasti udržitelného rozvoje se letos posunulo na nejvyšší úroveň a předčilo i své hlavní konkurenty, včetně skupin BSH a Arcelik.

Strategické kroky, které přinášejí výsledky

Celkové skóre Gorenje vzrostlo díky nové strategii udržitelného rozvoje, která se zaměřuje na šest klíčových oblastí: výrobu, produkty, lidi, dodavatelský řetězec, udržitelné fungování a firemní občanství.

K úspěchu přispěla také nezávislá verifikace zprávy o udržitelnosti, členství v iniciativě UN Global Compact i řada získaných certifikací:

  • SA8000 – společenská odpovědnost
  • ISO 14001 – environmentální management
  • ISO 50001 – energetický management
  • ISO 45001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • zapojení do evropského systému environmentálního řízení EMAS

Globální závazek do budoucna

Platinové ocenění EcoVadis dokazuje, že úsilí Gorenje v oblasti udržitelnosti je efektivní a posouvá firmu na absolutní špičku korporátního světa – nejen lokálně, ale i globálně.

„Ocenění EcoVadis potvrzuje, že se ubíráme správným směrem. Dosahujeme špičkové úrovně, a zároveň je to pro nás jasný impuls pokračovat v rozvoji a ještě více přispívat k odpovědné budoucnosti,“ říká Markéta Haraldsson, brand manažerka Hisense pro Českou a Slovenskou republiku.

 

O společnosti Hisense

Společnost Hisense je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Podle společnosti Omdia se Hisense umístila na 2. místě na světě v celkovém počtu dodaných televizorů (2022–2024) a zároveň drží 1. místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 až 1. čtvrtletí 2025). Nejnovější inovací je model Hisense UX 116" RGB-MiniLED TV, první svého druhu na světě, který potvrzuje technologické prvenství značky a doplňuje portfolio špičkových domácích spotřebičů. Skupina zahrnuje značky Hisense, Gorenje, Mora a Asko a je známá svým důrazem na inovace, kvalitu a odpovědný přístup k životnímu prostředí i společnosti.

 

Zdroj: cz.hisense.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdřív ukradl značku, pak pokřikoval na kolemjdoucí. Nemírné popíjení draze zaplatí

Dost draho vyjde nezřízené popíjení alkoholu sedmadvacetiletého mladíka, který v pátek v Nádražní ulici v Třebíči ukradl přenosnou dopravní značku a o několik hodin později způsobil pohoršení na...

16. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení...

16. září 2025  15:02

Nevšední orloj v centru Brna slaví 15 let, vypadne z něj jubilejní edice kuliček

Nevšední orloj na brněnském náměstí Svobody slaví 15 let. K výročí je na čtvrtek připravená jubilejní edice kuliček v černé barvě, uvedla dnes v tiskové zprávě...

16. září 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Nevídaný objev na Pardubicku. Botanička našla v Železných horách vzácný šáchor

Na vyschlém dně rybníka ve Slavické oboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory objevila botanička z Východočeského muzea v Pardubicích vzácný šáchor Micheliův. Tento druh, který už v době...

16. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavní soud odmítl stížnost Straňáka, jenž usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Maroše Straňáka odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Straňák tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně...

16. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Den hrdinů 2025 na Výstavišti: příběhy služby veřejnosti na podcast stage i humanitární základna poprvé v Praze!

16. září 2025  14:33

Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů...

16. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

ALCOR Scientific přináší revoluci v testování ESR: Stabilita krevních vzorků prodloužena ze 4 na 28 hodin

16. září 2025  14:32

Příbram zpřísnila pravidla venčení psů ve městě

Příbram zpřísnila pravidla pro venčení psů ve městě. Vyhláška schválená na posledním jednání zastupitelstva stanovuje, že v zastavěném území lze psa venčit jen...

16. září 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

Smíchovská lávka dostane nový život. Část povede přes Jizeru, druhá se stane vstupem do muzea

Ocelová lávka nad kolejištěm smíchovského nádraží patřila téměř sto let k charakteristickým symbolům této části Prahy. Kvůli výstavbě nové čtvrti Smíchov City ale musela v roce 2023 ustoupit. V místě...

16. září 2025  14:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...

16. září 2025  11:42,  aktualizováno  14:19

Na hradu Lukov lidé uvidí pravděpodobnou podobu Lukrecie Nekešové z Landeka

S pravděpodobnou podobou šlechtičny Lukrecie Nekešové z Landeka, manželky Albrechta z Valdštejna, se mohou seznámit návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku. V...

16. září 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.