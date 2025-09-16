Hisense Europe a Gorenje patří mezi 1 % nejlepších firem na světě díky platinovému ocenění EcoVadis

Nezávislé potvrzení systematické práce
EcoVadis je přední mezinárodní hodnotitel firemní udržitelnosti, který posuzuje environmentální, sociální a etické výsledky firem v globálních dodavatelských řetězcích. Platinová medaile potvrzuje, že Gorenje dlouhodobě a systematicky integruje principy udržitelnosti do všech svých procesů – od výroby a řízení dodavatelského řetězce až po péči o zaměstnance a odpovědnost vůči společnosti.
Platinové ocenění a předstihnutí konkurence
Na úspěchy v hodnocení EcoVadis Gorenje navazuje již několik let – v letech 2023 a 2024 získalo stříbrné medaile. Díky dalším krokům v oblasti udržitelného rozvoje se letos posunulo na nejvyšší úroveň a předčilo i své hlavní konkurenty, včetně skupin BSH a Arcelik.
Strategické kroky, které přinášejí výsledky
Celkové skóre Gorenje vzrostlo díky nové strategii udržitelného rozvoje, která se zaměřuje na šest klíčových oblastí: výrobu, produkty, lidi, dodavatelský řetězec, udržitelné fungování a firemní občanství.
K úspěchu přispěla také nezávislá verifikace zprávy o udržitelnosti, členství v iniciativě UN Global Compact i řada získaných certifikací:
- SA8000 – společenská odpovědnost
- ISO 14001 – environmentální management
- ISO 50001 – energetický management
- ISO 45001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- zapojení do evropského systému environmentálního řízení EMAS
Globální závazek do budoucna
Platinové ocenění EcoVadis dokazuje, že úsilí Gorenje v oblasti udržitelnosti je efektivní a posouvá firmu na absolutní špičku korporátního světa – nejen lokálně, ale i globálně.
„Ocenění EcoVadis potvrzuje, že se ubíráme správným směrem. Dosahujeme špičkové úrovně, a zároveň je to pro nás jasný impuls pokračovat v rozvoji a ještě více přispívat k odpovědné budoucnosti,“ říká Markéta Haraldsson, brand manažerka Hisense pro Českou a Slovenskou republiku.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Podle společnosti Omdia se Hisense umístila na 2. místě na světě v celkovém počtu dodaných televizorů (2022–2024) a zároveň drží 1. místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 až 1. čtvrtletí 2025). Nejnovější inovací je model Hisense UX 116" RGB-MiniLED TV, první svého druhu na světě, který potvrzuje technologické prvenství značky a doplňuje portfolio špičkových domácích spotřebičů. Skupina zahrnuje značky Hisense, Gorenje, Mora a Asko a je známá svým důrazem na inovace, kvalitu a odpovědný přístup k životnímu prostředí i společnosti.
Zdroj: cz.hisense.com