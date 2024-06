Hisense je světovou dvojkou v dodávkách televizorů a lídrem v kategorii 100palcových TV

Praha 6. června 2024 (PROTEXT) - Globální technologická společnost Hisense je podle nejnovějších údajů společnosti Omdia jak v roce 2023, tak i v prvním čtvrtletí roku 2024 na druhém místě v celosvětových dodávkách televizorů a je světovým lídrem v oblasti velkých televizorů s úhlopříčkou 100 palců. Je také oficiálním partnerem blížícího se ME ve fotbale UEFA EURO 2024 s celou řadou aktivit přesahujících do dění na fotbalových stadionech i do domácností fanoušků.