Hisense na veletrhu IFA 2026 představuje koncept Companion Living na bázi AI

Jádrem je V AIOS, další vývojový stupeň systému VIDAA OS, který stojí na čtyřech klíčových schopnostech umělé inteligence: vnímat, uvažovat, komunikovat a jednat. Díky nim dokáže V AIOS vnímat lidi, zařízení i jejich okolí, chápat kontext a záměr, přirozeně komunikovat s lidmi i mezi zařízeními a koordinovat obsah, zařízení a služby tak, aby jednal za uživatele. Výsledkem je intuitivnější základ pro inteligentní bydlení, který staví do centra dění člověka.
Na tomto základu staví sada AI Companion Suite, která přináší inteligenci do tří oblastí každodenního života: vaření, praní a péče o vzduch a energii. V kuchyni se inteligence propojuje napříč celým prostorem tak, aby vaření probíhalo zcela bez námahy. Kuchyně rozpozná individuální chuťové preference, dostupné suroviny i kontext, a proto dokáže koordinovat chladničku, troubu a další spotřebiče: doporučí, co uvařit, a provede vás celým postupem – z toho, co máte v lednici, tak vznikne večeře připravená přímo pro vás.
Při praní stejná inteligence odstraňuje dohady o tom, jak o oblečení pečovat: rozpozná typ tkaniny a sladí praní a sušení přesně podle toho, jak se má s daným kusem zacházet. V obytném prostoru slouží model UR9 jako brána do propojené domácnosti – spojuje komfort se správou energie a přizpůsobuje proudění vzduchu i prostředí domova lidem a aktuálním podmínkám.
Tyto inovace společně ukazují, jak může umělá inteligence překročit hranice jednotlivých chytrých zařízení a stát se proaktivní, personalizovanou a samozřejmou součástí každodenního života.
Mimo oblast domácnosti společnost Hisense rovněž oznámila partnerství s UEFA EURO 2028. Jde už o čtvrté partnerství s mistrovstvím Evropy ve fotbale v řadě, po spolupráci na turnajích v letech 2016, 2020 a 2024. Od každodenního života až po globální sportovní okamžiky Hisense i nadále naplňuje svou vizi Innovating a Brighter Life prostřednictvím technologií, které lidi sbližují.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 180 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia je Hisense světovou jedničkou v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 až 1. pololetí 2026). Jako zakladatel technologie RGB MiniLED (The Origin of RGB MiniLED) udává Hisense i nadále směr inovací RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026TM se Hisense hlásí ke globálním sportovním partnerstvím jako ke způsobu, jak oslovit publikum po celém světě.
Zdroj: Hisense