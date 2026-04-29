Hisense navázala spolupráci s Phantom Blade Zero, aby představila herní zážitek nové generace s RGB osvětlením

Na veletrhu Gamescom LATAM 2026 uvádí Hisense tuto spolupráci do života – v rámci své širší expanze do herního ekosystému předvádí, jak mohou zobrazovací technologie vylepšit reálné herní scénáře a prohloubit ponoření hráče do hry.
Jádrem této spolupráce je zobrazovací technologie Hisense, která přináší vylepšené barevné zobrazení a kontrast. Pro hru Phantom Blade Zero to znamená plynulejší vizuální zpracování bojů, bohatší detaily prostředí a atmosférické osvětlení, které oživují její filmový svět inspirovaný žánrem wu-sia (bojové umění) s hloubkou a plynulostí. Jakmile se hráči vžijí do role válečníka, který se potýká s osudem, je každý pohyb, stín a úder vykreslen s ještě větším realismem.
„Skvělé herní zážitky jsou založeny jak na emocionálním ponoření, tak na přesné odezvě," řekl Paul Zhang, generální ředitel oddělení značky a marketingu v Globálním obchodním centru Hisense. „Pro titul jako Phantom Blade Zero, kde se estetika wu-sia setkává s rychlou akcí, je naše technologie displejů navržena tak, aby věrně vyjádřila každý pohyb a náladu, takže hráči svět nejen vidí, ale cítí se jako jeho plnohodnotná součást."
Julius Li, marketingový ředitel společnosti S-GAME, dodal: „Společně přinášíme celosvětovému publiku plně pohlcující filmový zážitek: dechberoucí, svižné souboje, okouzlující, nadpozemský svět KungfuPunk a velkolepé filmové vyprávění ve stylu wu-sia, plné spletitých osudů, vášně a rivality… díky čemuž každý úder, každá scéna a každý dramatický moment působí živě a nezapomenutelně reálně."
Společnost Hisense, zakořeněná ve své vizi „Inovace pro skvělejší život", pokračuje v prosazování přístupu k inovacím zaměřeného na člověka – propojuje špičkovou technologii displejů se smysluplnými uživatelskými zážitky. Díky tomuto partnerství přibližuje Hisense hráčům světy, ve kterých hrají, a přináší vizuální zážitky, které jsou nejen živější, ale také intuitivní a pohlcující.
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026TM se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
