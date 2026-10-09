Hisense oživuje sadu Společník umělé inteligence prostřednictvím „společenské kuchyně"

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  11:47
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Čching-tao (Čína) 9. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Hisense, přední světová značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, přináší svou vizi „Inovace pro lepší život" do samého srdce domácnosti prostřednictvím nové řady PureSmart Duo – chladniček navržených jako inteligentní centra kuchyně –, která se nyní uvádí na globální trhy.

Na základě sady Společník umělé inteligence představené na veletrhu IFA 2026 rozšiřuje Hisense svou vizi umělé inteligence nad rámec domácích spotřebičů a vytváří propojené zážitky v celé domácnosti. Prostřednictvím platformy ConnectLife propojuje série PureSmart Duo lidi, spotřebiče a zážitky, čímž se umělá inteligence stává přirozenější součástí každodenního života.

Tato vize ožívá díky konceptu „společenská kuchyně" od Hisense, kde technologie pomáhá proměnit kuchyň v centrum propojení. Namísto pouhé podpory přípravy jídla spojuje Společník umělé inteligence vaření, zábavu a komunikaci a vytváří tak příležitosti pro rodiny a přátele, aby v tomto prostoru trávili čas společně.

Čtyřdveřová chladnička ze série PureSmart Duo kombinuje úložný prostor o objemu 611 litrů s jednadvacetipalcovým chytrým displejem a funkcemi navrženými tak, aby podporovaly každodenní vaření, zábavu a vztahy v kuchyni. Její integrovaný systém na led a vodu nabízí led ve tvaru půlměsíce, drcený led a vodu čištěnou UV zářením s účinností sterilizace 99,9 %, což usnadňuje podávání nápojů pro každou příležitost. Nechybí ani zábava: streamujte pořady přes platformu VIDAA, sledujte živé televizní vysílání nebo přehrávejte hudbu na jednadvacetipalcovém displeji, zatímco vaříte, večeříte nebo odpočíváte – takže vám uprostřed receptu nikdy neunikne rozhodující gól ani finále sezóny.

O víkendech si rodiny mohou společně vybrat recept, zatímco propojené spotřebiče zjednoduší přípravu. Během společenských setkání se chladnička stává centrem společenského dění – hosté mohou na chytré obrazovce využít funkci „mistr nápojů" k výběru svého oblíbeného pití a podle podrobných pokynů ho společně připravit, zatímco hostitelé tráví méně času řízením dění v kuchyni a více času užíváním si společnosti lidí kolem sebe.

Pro společnost Hisense znamená Společník umělé inteligence více než jen inteligentní spotřebiče. Jde o vytváření vřelejších vztahů prostřednictvím technologie – o to, aby se kuchyně stala místem, kde se lidé přirozeně scházejí.

O Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 180 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–první pololetí 2026). Jako „původce technologie RGB MiniLED" vede Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit publikum na celém světě.

Zdroj: Hisense

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59553.

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