Hisense oživuje sadu Společník umělé inteligence prostřednictvím „společenské kuchyně"

Na základě sady Společník umělé inteligence představené na veletrhu IFA 2026 rozšiřuje Hisense svou vizi umělé inteligence nad rámec domácích spotřebičů a vytváří propojené zážitky v celé domácnosti. Prostřednictvím platformy ConnectLife propojuje série PureSmart Duo lidi, spotřebiče a zážitky, čímž se umělá inteligence stává přirozenější součástí každodenního života.
Tato vize ožívá díky konceptu „společenská kuchyně" od Hisense, kde technologie pomáhá proměnit kuchyň v centrum propojení. Namísto pouhé podpory přípravy jídla spojuje Společník umělé inteligence vaření, zábavu a komunikaci a vytváří tak příležitosti pro rodiny a přátele, aby v tomto prostoru trávili čas společně.
Čtyřdveřová chladnička ze série PureSmart Duo kombinuje úložný prostor o objemu 611 litrů s jednadvacetipalcovým chytrým displejem a funkcemi navrženými tak, aby podporovaly každodenní vaření, zábavu a vztahy v kuchyni. Její integrovaný systém na led a vodu nabízí led ve tvaru půlměsíce, drcený led a vodu čištěnou UV zářením s účinností sterilizace 99,9 %, což usnadňuje podávání nápojů pro každou příležitost. Nechybí ani zábava: streamujte pořady přes platformu VIDAA, sledujte živé televizní vysílání nebo přehrávejte hudbu na jednadvacetipalcovém displeji, zatímco vaříte, večeříte nebo odpočíváte – takže vám uprostřed receptu nikdy neunikne rozhodující gól ani finále sezóny.
O víkendech si rodiny mohou společně vybrat recept, zatímco propojené spotřebiče zjednoduší přípravu. Během společenských setkání se chladnička stává centrem společenského dění – hosté mohou na chytré obrazovce využít funkci „mistr nápojů" k výběru svého oblíbeného pití a podle podrobných pokynů ho společně připravit, zatímco hostitelé tráví méně času řízením dění v kuchyni a více času užíváním si společnosti lidí kolem sebe.
Pro společnost Hisense znamená Společník umělé inteligence více než jen inteligentní spotřebiče. Jde o vytváření vřelejších vztahů prostřednictvím technologie – o to, aby se kuchyně stala místem, kde se lidé přirozeně scházejí.
O Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 180 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–první pololetí 2026). Jako „původce technologie RGB MiniLED" vede Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit publikum na celém světě.
Zdroj: Hisense
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59553.