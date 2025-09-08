Hisense oznamuje třetí sponzorství mistrovství světa FIFA™ a na veletrhu IFA 2025 představuje technologii RGB-MiniLED

Od prvního partnerství s FIFA v roce 2018 dosáhla společnost Hisense několika klíčových milníků: počáteční budování pověsti značky na mistrovství světa FIFA 2018™, spolupráce na obsahu prostřednictvím FIFA+ v roce 2022, integrace technologie do provozu VAR na mistrovství světa klubů FIFA 2025™ a nyní sponzorství nadcházejícího mistrovství světa FIFA 2026™. Každý krok posílil globální přítomnost společnosti Hisense a její závazek zlepšovat zážitky fanoušků.
Catherine Fangová, viceprezidentka skupiny Hisense, zdůraznila, že každý nezapomenutelný okamžik začíná správným zážitkem a že si Hisense klade za cíl pomoci fanouškům tyto okamžiky plně vychutnat. Vysvětlila, že se Hisense řídí čtyřmi klíčovými zásadami – technologickým pokrokem, orientací na uživatele, inteligentními službami a kulturními hodnotami – a neustále posouvá hranice zobrazování, od HDR (vysokého dynamického rozsahu) přes laserovou televizi až po nejnovější technologii RGB-MiniLED, a přináší tak bezprecedentní kvalitu obrazu. Přístup orientovaný na uživatele zajišťuje pohlcující, personalizované zážitky, díky nimž se fanoušci cítí být součástí každého okamžiku.
Na veletrhu IFA 2025 společnost Hisense, jakožto původce technologie RGB-MiniLED, navazuje na své premiérové představení stošestnáctipalcové RGB-MiniLED televize na CES (největším světovém veletrhu spotřební elektroniky) a přináší vylepšení, která zajišťují čistší barvy, vyšší kontrast a jas převyšující QD-OLED (technologie kvantových teček a organických světelných diod), čímž potvrzuje své vedoucí postavení v oblasti displejů nové generace. Na základě této vize se k tomuto názoru připojil i obchodní ředitel FIFA Romy Gai, který vysvětlil, že FIFA bude spolupracovat se společností Hisense, aby přivítala nejlepší zobrazovací technologii a mohla tak nabídnout bezprecedentní mistrovství světa miliardám fanoušků po celém světě.
Vzhledem k tomu, že turnaj v roce 2026 bude prvním, který se bude konat ve třech zemích a zúčastní se ho 48 týmů, společnost Hisense si klade za cíl proměnit miliardy obývacích pokojů na místa v první řadě – aby fanoušci po celém světě mohli zažít turnaj jako nikdy předtím a skutečně si užít tento okamžik.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–první čtvrtletí 2025). Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2764389/1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2765640/2.jpg
KONTAKT: Hisense PR: press.global@hisense.com; RuderFinn: Thunder (agentura pro Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com