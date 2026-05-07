Hisense podporuje finálové turnaje Planeo Cup 2026

  11:08
Praha 7. května 2026 (PROTEXT) - Za podpory společnosti Hisense odstartovala finálová série PLANEO CUP 2026. Během šesti víkendů tohoto největšího klubového fotbalového klání mládeže v České republice se na hřištích utkají stovky týmů v kategoriích U8–U13. Mladé hráče čeká nejen boj o vítězství, ale také řada silných sportovních zážitků.

První květnový víkend zahájil sérii finálových turnajů PLANEO CUP 2026, které potrvají až do června. Do letošního ročníku se zapojila téměř tisícovka týmů z celého Česka, což z něj opět dělá největší mládežnický klubový turnaj v zemi. Mladí fotbalisté a fotbalistky poměřují své síly v šesti kategoriích.

Turnaj každoročně přináší nejen kvalitní sportovní výkony, ale i silné emoce, týmového ducha a první velké fotbalové zážitky, které mohou formovat budoucí generace hráčů.

Podpora mladých talentů i fanoušků

Společnost Hisense letos navázala na předchozí ročníky a již počtvrté se stala partnerem tohoto prestižního turnaje. Kromě cen pro vítězné týmy připravila i oblíbenou chill out & play zónu, kde si mohou hráči oddechnout mezi zápasy a fanoušci si užít doprovodný program.

"PLANEO CUP podporujeme už čtvrtým rokem a jsme rádi, že můžeme být součástí projektu, který inspiruje mladou generaci ke sportu i společným zážitkům. I letos nabídneme finalistům speciální odpočinkovou a herní zónu a rodičům příjemné zázemí pro trávení času během turnajového dne," říká Markéta Haraldsson Petrů, brand manažerka Hisense Česká republika.

Jan Koller znovu ambasadorem turnaje

Tváří PLANEO CUPu 2026 zůstává i letos legenda českého fotbalu a ambasador společnosti Hisense Jan Koller, který se dlouhodobě věnuje podpoře mládežnického fotbalu a rozvoji mladých talentů.

Zapojení do PLANEO CUPu 2026 je součástí dlouhodobých aktivit Hisense, která je partnerem fotbalistů a fanoušků na lokální i globální úrovni. Společnost je zároveň oficiálním sponzorem FIFA World Cup 2026 v USA, Kanadě a Mexiku, kde se díky svým pokročilým technologickým inovacím podílí mimo jiné i na fungování systému VAR.

Fanoušci si navíc mohou díky společnosti Hisense užít fotbalové emoce ještě intenzivněji. Až do 15. května se mohou zapojit do soutěže o vstupenky na zápas v Miami na mistrovství světa a zažít tak světový fotbal na vlastní kůži.

 

Zdroj: Hisense

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

U Kaceřova ráno zemřel mladý řidič osobního auta, narazil do stromu

U Kaceřova ráno zemřel mladý řidič osobního auta, narazil do stromu

