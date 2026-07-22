Hisense představila růstovou strategii na bázi AI, která přinese novou éru inteligentního bydlení

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  9:30
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Čching-tao (Čína) 22. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, představila komplexní růstovou strategii založenou na umělé inteligenci, která vytyčí směr další fáze globálního rozvoje společnosti a podtrhne její důraz na inovace, inteligentní bydlení a dlouhodobou hodnotu pro zákazníky.

Tato strategie byla představena v rámci konference Hisense Global Partner Conference 2026, která se konala v New Yorku před finále Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026TM a na níž společnost Hisense sdílela svou vizi pro éru umělé inteligence se svými globálními zákazníky a partnery.

Umělá inteligence mění celý svět. A my všichni jsme toho součástí," uvedl generální ředitel skupiny Hisense, pan Fisher Yu. „Nastala éra umělé inteligence a my musíme tuto nezastavitelnou vlnu přijmout. Naši strategii vylepšujeme na základě pěti pilířů: rozšiřování našeho působení v oblasti umělé inteligence napříč klíčovým hodnotovým řetězcem umělé inteligence; přeměna chytrých zařízení na pomocníky v chytré domácnosti prostřednictvím inovací scénářů řízených umělou inteligencí; udržování dlouhodobé strategie sportovního marketingu k posílení naší globální značky; dodržování přístupu ‚služby na prvním místě' s cílem zlepšit uživatelský zážitek; a prohlubování ‚glokalizace' za účelem vytváření dlouhodobé hodnoty pro naše zákazníky a partnery."

Jádrem strategie společnosti Hisense je dlouhodobý důraz na umělou inteligenci. Společnost buduje integrovaný AI ekosystém pokrývající celý hodnotový řetězec. „Když do této architektury zasadíme společnost Hisense, naše vize je jasná: celé naše podnikání přebudováváme na základě umělé inteligence," uvedl pan Yu. Společnost Hisense prohlubuje růst v oblastech AI Hubů, polovodičů, inteligentní energetiky, laserové technologie a automobilové elektroniky, přičemž nadále posiluje své klíčové podnikání v oblasti chytrých zařízení.

Pro spotřebitele to znamená novou generaci produktů, které se vyvíjejí od chytrých zařízení k chytrým domácím pomocníkům – zařízením, která dokážou proaktivně vnímat své okolí, rozumět preferencím uživatelů, přirozeně komunikovat a jednat v jejich prospěch. „Zařízení jen přijímá příkazy. Ale pomocník dokáže mnohem víc. Rozumí vám, předvídá vaše potřeby a vnáší do vašeho domova skutečné teplo. V tom je budoucnost našeho odvětví," řekl pan Yu.

Tato vize se v rámci ekosystému Hisense již stává realitou. Televizory Hisense, poháněné operačním systémem V AI OS, dokážou analyzovat preference a záměry uživatelů a ve správný okamžik poskytovat vysoce personalizovaná doporučení obsahu. Nad rámec zábavy umožňuje platforma ConnectLife propojeným spotřebičům inteligentně fungovat při vaření, praní, regulaci vzduchu a optimalizaci spotřeby energie – sjednocuje tak tyto čtyři funkce AI společníků pro chytřejší a intuitivnější domov.

Společnost Hisense hodlá také nadále posilovat svou globální značku prostřednictvím dlouhodobých sportovních partnerství a pomocí univerzálního jazyka sportu navazovat kontakt se spotřebiteli po celém světě. „Je to skvělé, protože vidíme, jak se naši partneři posouvají vpřed, navrhují nové technologie, jako jsou špičkové LED displeje, a podporují nás v oblasti VAR na všech úrovních," uvádí obchodní ředitel FIFA Romy Gai.

Společnost Harvey Norman si cení svého partnerství s Hisense kvůli neustálým globálním investicím této společnosti do špičkových technologií, inovací a budování značky," uvedl Haydon Myers, výkonný generální ředitel divize elektro u společnosti Harvey Norman Australia. „Závazek společnosti Hisense ke globální prémiové kvalitě se odráží i v jejím partnerství se třemi po sobě následujícími ročníky mistrovství světa ve fotbale. Tento dlouhodobý závazek nadále posiluje značku a vytváří trvalou hodnotu pro spotřebitele, maloobchodní partnery i celé odvětví."

Ruku v ruce s mezinárodním růstem společnosti Hisense jdou její dlouhodobé investice do globálních sportovních partnerství. V době, kdy umělá inteligence mění tvář průmyslových odvětví po celém světě, je značka Hisense i nadále odhodlána kombinovat technologické inovace, globální partnerství a inovace zaměřené na zákazníka s cílem vytvořit novou éru inteligentního bydlení.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense byla založena v roce 1969 a je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 180 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle údajů společnosti Omdia zaujímá značka Hisense světové 1. místo v sektoru televizorů s úhlopříčkou od 100 palců (2023 až 1. kvartál 2026). Jako „The Origin of RGB MiniLED" (původce technologie RGB MiniLED) společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026TM se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit publikum po celém světě.

 

Kontakt: PR oddělení společnosti Hisense: press.global@hisense.com; 

RuderFinn Thunder (Agentura v zastoupení Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com

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