Hisense představuje laserovou televizi TriChroma L9Q jako nový standard v oblasti domácího kina

L9Q se vyznačuje jasem 5000 ANSI lumenů a kontrastním poměrem 5000:1, díky čemuž produkuje neuvěřitelně živé obrazy s hlubokou černou a ostrými detaily – i v jasně osvětlených místnostech. Díky přesnému řízení světla a živé přesnosti barev na základě použití trojité laserové technologie ožívá každý snímek s filmovou intenzitou.
Model L9Q, navržený tak, aby vyhovoval jakémukoli životnímu stylu, podporuje projekční velikosti od 80 do 200 palců a promění jakýkoli prostor v osobní kino. Hisense také nabízí spárované řešení s obrazovkou s funkcí potlačení okolního světla (ALR), která je k dispozici ve volitelných velikostech 100, 110, 120, 139 a 150 palců a poskytuje křišťálově čistý obraz za jakýchkoli světelných podmínek.
Model L9Q je certifikován technologií IMAX Enhanced a podporuje Dolby Vision, díky čemuž nabízí obraz v mimořádné čistotě a rozlišení. Ať už se jedná o nejnovější filmový trhák nebo streamování seriálu, diváci se mohou těšit na zážitek jako v nahrávacím studiu.
V oblasti zvuku je model L9Q vybaven exkluzivním nástrojem Opéra de Paris | Devialet. Jeho 6.2.2kanálový reproduktorový systém s Dolby Atmos vytváří bohatý, multidimenzionální zvuk, který vyplňuje celou místnost – ideální pro filmy a hudbu.
Jeho design s ultrakrátkou projekční vzdáleností (0,18 TR) umožňuje promítání na velkou obrazovku z pouhých několika centimetrů. To odstraňuje potřebu složitého nastavování nebo velkých prostor. Kromě technického výkonu vyniká L9Q také svým designem. Je inspirován kruhovou světelnou strukturou Královské opery a akustickými komorami římských divadel, což odráží devízu společnosti Hisense „Nadčasové umění se setkává s dynamickou technologií". Tento ikonický design získal ocenění Red Dot 2024 a iF Design Awards 2025 a pozvedl zážitek z domácího kina po stránce formy i funkce.
Podle údajů analytické a poradenské společnosti Omdia za první čtvrtletí roku 2025 se společnost Hisense umístila na prvním místě v celosvětovém podílu na trhu s laserovými televizory (69,6 %), a prodloužila tak své vedoucí postavení již šestým rokem za sebou. Jako nejmodernější laserový model společnosti Hisense odráží L9Q vizi společnosti Hisense pomáhat uživatelům „užít si ten okamžik" – proměňovat každodenní zážitky, od rodinných filmových večerů po sólové koncerty a vzrušení ze sportovních utkání, v nezapomenutelné vzpomínky.
Model L9Q se brzy, ve třetím čtvrtletí, objeví na klíčových trzích po celém světě, včetně Spojených států, Kanady, Německa atd. Data uvedení na trh, cena a dostupnost budou určeny místními trhy v následujících týdnech, takže zůstaňte naladěni.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia je Hisense na 2. místě na světě v celkovém objemu dodávek televizorů (2022-2024) a na 1. místě na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023-první čtvrtletí 2025). Jako první oficiální partner mistrovství světa klubů FIFA 2025™ se společnost Hisense zavázala ke globálnímu sportovnímu partnerství jako způsobu navázání kontaktu s diváky po celém světě.
