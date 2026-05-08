Hisense představuje model XR10: špičkový projektor, který přináší kino do každé domácnosti

Autor:
  15:32
Čching-Tao (Čína) 8. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes představuje model XR10, prémiový laserový projektor navržený tak, aby v domácím prostředí poskytoval ryzí filmový zážitek. XR10 kombinuje mohutný výkon s rafinovaným designem a přináší zážitek z velkoplošného obrazu do každodenního života – ať už jde o filmy, hraní her nebo společné rodinné chvíle.

Díky 6000 ANSI lumenů zajišťuje XR10 jasný a živý obraz i v dobře osvětlených prostorech, takže si uživatelé mohou vychutnat čisté a realistické obrazy od ranních zpráv až po noční filmy – bez nutnosti ztlumit světla v místnosti. Díky nejširšímu optickému zoomu v oboru (0,84–2,0:1) a bezztrátovému posunu objektivu 4K (±130 % vertikálně, ±46 % horizontálně) je nastavení snadné a promítá dokonale zarovnané obrazy až do velikosti 300 palců, čímž promění jakoukoli zeď v opravdové filmové plátno, které se přirozeně přizpůsobí různým dispozicím místnosti.

Pokročilá clona Iris Lens zvyšuje kontrast obrazu až na 60 000:1 a automaticky se přizpůsobuje každé scéně – odhaluje jemné detaily ve stínech a dodává hloubku a intenzitu každému světlému bodu, takže příběhy vypadají působivěji a emocionálněji, ať už sledujete nějaký aktuální trhák nebo tiché drama.

Zážitek ještě umocňuje zvuk vyvinutý ve spolupráci se společnostmi Devialet a Opéra de Paris, který vytváří sytý, prostorově plný zvuk a přibližuje diváky k dění na obrazovce. Díky technologii Auto Magic AI Adjusting 3.0, spolu s funkcemi QuadCam a ToF Smart Sense, model XR10 inteligentně optimalizuje kvalitu obrazu a jeho nastavení v reálném čase, což umožňuje skutečně bezproblémový zážitek typu „připoj a hraj". Pokročilý systém kapalného chlazení zajišťuje stabilní a konzistentní výkon i při delším sledování a udržuje jas a kvalitu obrazu v průběhu času.

Na základě své širší strategie inovací v oblasti displejů pokračuje Hisense v rozšiřování řešení s velkými obrazovkami jak pro domácí kino, tak pro obývací pokoje. S modelem XR10 přináší Hisense kino blíže, s větším pocitem ponoření a hladce začleněné do každodenního života, čímž mění způsob, jakým lidé vnímají obsah doma.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026TM se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2966378/XR10_KV.jpg

KONTAKT: Hisense PR, press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura pro Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí...

Provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem v pátek zkomplikovala nehoda osobního auta na 21. kilometru. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, zdravotníci ošetřili posádku...

8. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

8. května 2026  17:43

Letecký provoz nad Prahou narušil dron. Policie zadržela osmatřicetiletého muže

Na pražském Letišti Václava Havla přistál stroj společnosti KLM. Po několika...

Letecký provoz v Praze v pátek narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo bylo odkloněno do Vídně. Policie zadržela jednoho člověka, šlo o muže ročníku 1988, jak uvedl pro...

8. května 2026  16:52,  aktualizováno  17:07

Hisense představuje model XR10: špičkový projektor, který přináší kino do každé domácnosti

8. května 2026  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahou i Brnem prošly Majálesové průvody, studenti slavili hudbou i recesí

Majálesový průvod vyrazil z náměstí Svobody na brněnské výstaviště, kde se koná...

Studentské slavnosti v pátek zaplnily centra Prahy a Brna. V metropoli zahájil recesistický průvod čtrnáctý ročník Studentského Majálesu, v Brně prošly tisíce studentů s alegorickými vozy na...

8. května 2026  13:12,  aktualizováno  15:31

Hikvision zveřejnila finanční výsledky za rok 2025 a první čtvrtletí roku 2026

8. května 2026  15:20

Návštěvníci Anifilmu v Liberci mohli dnes sledovat vznik unikátního graffiti

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci Anifilmu v Liberci mohli dnes sledovat vznik unikĂˇtnĂ­ho graffiti

Vznik unikátního prostorového graffiti mohli dnes u zámku v Liberci sledovat návštěvníci Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm i běžní kolemjdoucí....

8. května 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

Huawei dává každému možnost stát se hvězdou vlastního života díky technologiím

8. května 2026  14:56

450 MHz LTE: silnější a chytřejší energetická síť pro Brazílii

8. května 2026  14:42

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Mrazivá detektivka s Kristýnou Ryškou a Kryštofem Hádkem prošuměla kiny. Dáte jí šanci na streamu?

Z filmu Stvůry

Žádný revoluční žánrový zázrak, ale poctivě odvedená česká kriminálka, která ví, co chce být, a většinou to i doručí. Český krimi snímek Stvůry, který se před pár dny usádlil na streamovací platformě...

8. května 2026

Areál Klínovec zahájil sezonu ve svém Trail Parku, nabízí desítky kilometrů tras

ilustrační snímek

Areál Klínovec zahájil dnes letní sezonu na svém Trail Parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin...

8. května 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.