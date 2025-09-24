Hisense představuje na konferenci o laserových displejích 2025 vizi „bez hranic"

„Bez hranic" odráží ducha laserových displejů – od 65 do 300 palců, od domácností po automobily, od kin po průmyslové aplikace – a jejich vzestup v uplynulém desetiletí od nově vznikajícího pojetí k centru globálního televizního průmyslu. Toto se vyvinulo z průzkumu specifických segmentů trhu ke sdílenému globálnímu ekosystému.
Podle zprávy Technavio z roku 2025 vykazuje globální trh s projektory nepřetržitý růst, přičemž trh se rozšiřuje již třetí rok po sobě, a to od roku 2020 do roku 2023. Tento výkon na trhu dále potvrzuje vedoucí pozici společnosti Hisense. Podle nejnovější zprávy společnosti Omdia za první pololetí roku 2025 si společnost Hisense udržela postavení číslo jedna v globálních dodávkách laserových televizorů každý rok od roku 2019 do první poloviny roku 2025, přičemž v první polovině roku 2025 měla podíl na objemu ve výši 70,0 %. Od ledna do srpna 2025 dosáhly laserové produkty společnosti Hisense také růstu prodeje o 85 % a růstu tržeb o 64 % na zahraničních trzích mimo Čínu a Japonsko, což podtrhuje její globální vedoucí postavení.
Na konferenci společnost Hisense představila svou globální řadu produktů pod heslem „Boundless" (Bez hranic). Laserová televize L9Q TriChroma a trojbarevný laserový mini projektor C2 Ultra, které jsou již k dispozici v zahraničí, přinášejí do domácností zážitek jako v kině a zábavu ve velkém stylu. Laserová televize L9Q, vyvinutá ve spolupráci s Pařížskou operou a firmou Devialet, nabízí prémiové sledování v rozmezí 80 až 200 palců s jasem 5 000 ANSI lumenů, kontrastem 5 000:1 a certifikacemi včetně IMAX Enhanced a Dolby Vision, čímž posouvá domácí kino na novou úroveň. C2 Ultra, navržený pro Xbox, promítá až 300 palců s ultra nízkou latencí a živými barvami pro hráče a filmové fanoušky.
Společnost Hisense také představila první integrovanou rolovací laserovou televizi na světě, kompaktní inovaci kombinující obrazovku a pohon, která eliminuje skříně a předinstalační průzkumy a zároveň se dokonale hodí do interiérů, čímž doopravdy přináší pohled na krásu uvnitř domova.
Posunutím hranic velikosti, barvy, formy a zážitku ze sledování posiluje Hisense svou roli globálního vedoucího technologického podniku a tvůrce životního stylu, pohání odvětví vpřed a otevírá novou éru displejů „bez hranic".
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia je Hisense na 1. místě na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023-první čtvrtletí 2025). Jako první oficiální partner mistrovství světa klubů FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala ke globálnímu sportovnímu partnerství jako způsobu navázání kontaktu s diváky po celém světě.
