Hisense představuje na Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ své poselství „Inovace pro lepší život"

Sdělení, která se zobrazují během všech zápasů turnaje a uvidí je miliony diváků na stadionech i miliardy diváků na celém světě, zdůrazňují závazek společnosti Hisense vytvářet technologie, které obohacují každodenní život. Mezi nejvýraznější sdělení patří „Inovace pro lepší život" a „Vznik televizorů RGB MiniLED", které posilují vizi značky a vedoucí postavení společnosti v oblasti inovací displejů nové generace.
V době, kdy se odehrává největší fotbalový turnaj na světě, představuje Hisense svůj vlajkový model televizoru UXS RGB MiniLED, který využívá průlomovou technologii RGB MiniLED zajišťující výjimečnou přesnost barev, jas a kontrast. Televizor UXS RGB MiniLED, navržený tak, aby fanouškům přiblížil každý okamžik na hřišti, nabízí ještě působivější a realističtější zážitek ze sledování sportovních přenosů, zábavy i hraní her.
Kromě inovací v oblasti televizorů představuje společnost Hisense také svůj širší ekosystém pro chytré bydlení. Slogan „Laserová televize od Hisense, světová jednička" zdůrazňuje oceněný laserový televizor L9Q, který nabízí zážitek ze sledování na ultravelké obrazovce a přináší atmosféru stadionu přímo do domácnosti. „Lednička od Hisense, chytré chlazení, svěží život" odráží inovace, které stojí za ledničkou řady PureFlat Smart Series, navrženou tak, aby pomáhala udržovat potraviny déle čerstvé a podporovala moderní životní styl rodin. Slogan „Klimatizace od Hisense, lepší vzduch, péče od Hisense" zase představuje klimatizační jednotku Air Master, která díky pokročilým technologiím řízení vzduchu zajišťuje inteligentní regulaci klimatu a zvýšený komfort v interiéru.
Tyto vlajkové inovace společně odrážejí, jak společnost Hisense i nadále propojuje technologický pokrok s reálnými zážitky v oblastech displejů, zábavy a inteligentního bydlení. Díky své přítomnosti přímo u hřiště během Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ přináší společnost Hisense divákům na celém světě motto „Inovace pro lepší život" a ukazuje, jak mohou smysluplné inovace zlepšit způsob, jakým lidé sledují, žijí a komunikují.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako průkopník technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky na celém světě.
Kontakt pro média: press.global@hisense.com