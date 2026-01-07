Hisense představuje na veletrhu CES 2026 komplexní ekosystém chytré domácnosti

Las Vegas (USA) 7. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, představuje na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 komplexní ekosystém chytré domácnosti a demonstruje, jak pokročilé zobrazovací technologie a domácí spotřebiče vybavené umělou inteligencí společně zlepšují každodenní život.

Stánek společnosti Hisense na veletrhu CES, navržený na základě domácích scénářů z reálného života, spojuje prvotřídní zábavu na velkoplošné obrazovce s inteligentními řešeními pro kuchyň, vzduchotechniku a praní prádla. Velkoplošné televizory jsou základem společných rodinných chvil, zatímco spotřebiče s umělou inteligencí demonstrují, jak se technologie hladce začleňuje do každodenního života. Svou premiéru má také humanoidní servisní robot Harley. S 31 stupni volnosti nabízí Harley realistická gesta a interakce, které zvyšují atraktivitu a zlepšují zážitky na místě. Vedle toho jsou k vidění také humanoidní robot R1 (A2) a domácí robotický společník Beta.

V rámci svého dlouhodobého zapojení do globálních sportovních akcí společnost Hisense také předvedla, jak její zobrazovací technologie přesahují rámec zábavy pro spotřebitele a nacházejí uplatnění i v profesionálních aplikacích. Během veletrhu CES 2026 přivítal stánek Hisense delegaci vedenou prezidentem FIFA, která si prohlédla výstavu a vyjádřila silné uznání kolekci Hisense Elite Collection pro mistrovství světa ve fotbalu 2026TM, která zahrnuje televizory RGB MiniLED pro jasnější vizualizaci klíčových momentů zápasů.

V oblasti displejů Hisense zdůrazňuje RGB MiniLED evo, skutečný pokrok na systémové úrovni v technologii velkoplošných televizorů, kterou vede debut televizoru 116UXS RGB MiniLED, prvního produktu poháněného touto platformou. RGB MiniLED evo zavádí jako první v oboru čtvrtou LED diodu světle modré až azurové barvy do podsvícení, čímž rozšiřuje barevné pokrytí až na 110 % BT.2020 a zároveň poskytuje přirozenější barevný projev a lepší pohodlí při sledování díky skutečnému pokroku na systémové úrovni.

Společnost Hisense také celosvětově představuje laserový projektor XR10, který poskytuje 6 000 ANSI lumenů a vytváří profesionální zážitek z domácího kina. XR10, navržený pro pohlcující sledování až do velikosti 300 palců, přináší vylepšený jas a bohatý barevný výkon do specializovaných prostředí domácího kina. Spolu s televizory RGB MiniLED rozšiřuje TriChroma Laser nabídku velkoplošných displejů společnosti Hisense z prvotřídního sledování v obývacím pokoji na specializovaná prostředí domácího kina.

Na základě vývoje operačního systému VIDAA OS oznámila společnost Hisense strategickou spolupráci se společností Microsoft s cílem zabudovat generativní AI funkce Copilotu do své nové platformy a posunout tak zážitky z televize nové generace pro domácí prostředí s velkoplošnými obrazovkami. Spolupráce se rozšiřuje také na cloudové hraní Xbox, které přináší špičkové herní tituly přímo do televizorů Hisense – bez nutnosti konzole.

Kromě displejů prezentuje Hisense také řadu inovací v oblasti chytrých domácností. X-zone Master, první pračka se sušičkou s tepelným čerpadlem typu „vše v jednom" na světě, představuje modulární systém s více bubny, který uživatelům umožňuje flexibilní vnitřní uspořádání a zároveň přesnější péči o konkrétní druhy tkanin. Doplňkem k tomu je prémiová řada U Series od Hisense, která je navržena tak, aby poskytovala čerstvější a měkčí prádlo díky špičkové technologii filtrace, ventilace a odstraňování statické elektřiny.

Společnost Hisense se věnuje zkvalitňování každodenního života pomocí řady domácích spotřebičů vybavených umělou inteligencí. Chladnička PUREFLAT SMART SERIES je vybavena integrovaným, velkým inteligentním displejem s vestavěným ovládacím panelem ConnectLife Hub, který poskytuje moderní propojený zážitek z kuchyně díky zefektivnění interakce spotřebičů a inteligentnímu ovládání domácnosti. Klimatizace Air Master, která získala ocenění Red Dot Award, je vybavena vysoce přesným senzorovým systémem, který dokáže upravit proudění vzduchu, teplotu a vlhkost pro dokonalý vzduch. Její inteligence se dále projevuje v chytrém hlasovém asistentovi a automatickém úsporném režimu, zatímco technologie HI-NANO dále zajišťuje pohodlí v interiéru.

Účast společnosti Hisense na veletrhu CES 2026 je dále podtržena čtyřmi cenami CES za inovace. Mezi vítězi získaly na CES 2026 produkty 163 MX a X-zone Master Nejlepší cenu za inovace ve svých oborech, což potvrzuje vedoucí postavení společnosti Hisense v kategoriích displejů a domácích spotřebičů.

Prostřednictvím iniciativy „Inovace pro lepší život" Hisense nadále dokazuje, jak mohou inovace zaměřené na člověka proměnit pokročilé technologie v pohodlnější, propojenější a smysluplnější zážitky v domácnosti.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–3. čtvrtletí 2025). Jako původce technologie RGB MiniLED vede společnost Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale 2026TM se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak se spojit s diváky po celém světě.

