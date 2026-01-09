Hisense představuje na veletrhu CES 2026 modely 116UXS a XR10 a posouvá technologii RGB MiniLED do nové éry

  8:16
Las Vegas 9. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, představila na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 televizor 116UXS RGB MiniLED a laserový projektor XR10. Tím postavila inovace v oblasti displejů do centra své globální prezentace a zdůraznila své nejnovější průlomy v technologii displejů zaměřených na člověka.

Jako tvůrce technologie RGB MiniLED představuje společnost Hisense RGB MiniLED evo – evoluci na systémové úrovni, která přesahuje konvenční parametry řízené vylepšenými prostředky a směřuje k zásadní inovaci v architektuře podsvícení. RGB MiniLED evo vychází z tradiční struktury červeného, zeleného a modrého podsvícení a jako první v oboru zavádí čtvrtou LED diodu Sky Blue–Cyan (azurově modré) do systému podsvícení MiniLED. Takto doplňuje jednu z nejčastěji chybějících částí spektra přirozeného světla.

Díky pokročilému 134bitovému řízení barev a barevnému pokrytí přesahujícímu 110 % BT.2020 umožňuje RGB MiniLED evo věrnější reprodukci oblohy, vody a tyrkysově zelených tónů a také poskytuje profesionální přesnost barev s ?E<1,0 díky vylepšené kalibraci barev na systémové úrovni. Kromě toho snižuje jeho optimalizovaný design světelného zdroje škodlivé modré světlo až o 80 %, což podporuje pohodlnější a přirozenější dlouhodobé sledování na ultravelkých obrazovkách.

Model 116UXS, první produkt poháněný technologií RGB MiniLED evo, představuje rozhodující posun směrem k inovacím v oblasti displejů založených na struktuře – klade důraz na věrnost barev, vizuální pohodlí a skutečný zážitek ze sledování, které jsou ústředním bodem designu velkoplošných televizorů nové generace. Zde se extrémní výkon opravdu snoubí s trvalým pohodlím.

UR8 a UR9 jsou základní řady televizorů RGB MiniLED společnosti Hisense, které jsou navrženy tak, aby přinesly skutečný výkon RGB MiniLED více spotřebitelům díky běžným cenám a nejširšímu pokrytí velikostí. Na základě tohoto technologického vedení přebírá společnost Hisense odpovědnost nejen za vedení v této kategorii, ale také za její rozšíření. UR8 a UR9 poskytují základní obrazové parametry na úrovni vlajkových modelů – jde o skutečnou RGB MiniLED a optimalizaci barev a výjevů pomocí umělé inteligence – a zároveň rozšiřují dostupnost na velikosti od 55 palců do 100 palců, což z nich činí nejlepší volbu RGB MiniLED pro většinu domácností.

V oblasti domácích kin s ultravelkými obrazovkami Hisense dále rozšiřuje své vedoucí postavení díky laserové technologii TriChroma. Model XR10, který měl svou světovou premiéru na veletrhu CES 2026, nabízí filmový obraz s vysokým jasem, bohatým barevným vyjádřením a stabilním dlouhodobým výkonem a představuje tak působivé řešení domácího kina pro projekce až do velikosti 300 palců.

RGB MiniLED pro ultravelké televizory a TriChroma Laser pro domácí kino společně definují strategii společnosti Hisense v oblasti velkoplošných displejů a zaměřují se jak na prvotřídní sledování v obývacím pokoji, tak na pohlcující filmové zážitky. Tento přístup, založený na uvedení modelů 116UXS a XR10, oživuje téma veletrhu CES 2026 „Innovating a Brighter Life" (Inovace pro jasnější život) díky inovacím v oblasti displejů, které jsou navrženy tak, aby působily přirozeněji, pohodlněji a byly relevantnější pro každodenní použití.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávanou přední značkou v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–3. čtvrtletí 2025). Jako původce technologie RGB MiniLED Hisense i nadále vede inovace u RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale 2026TM se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2857291/RGB_MiniLED_evo_CES.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2857292/UX.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2857293/UR9.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2857294/XR_10.jpg

KONTAKT: Hisense PRpress.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura pro Hisense)HisenseGlobal@rfcomms.com

 

9. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  8:27

9. ledna 2026  8:16

